Leclerc-t meglepték a távozásáról szóló pletykák; Hamilton kiáll Vasseur mellett

„Nagyon meglepődtem, fogalmam sincs, honnan erednek ezek a pletykák. Szóval inkább egyszerűen figyelmen kívül hagyom – magyarázta az előző két nagydíjon egyaránt dobogóra álló monacói pilóta a Kanadai Nagydíj sajtónapján. – De nem mondtam semmi ilyesmit az elmúlt néhány futamon, sőt, helyette folyamatosan arról beszélek, mennyire szeretem a csapatot, és hogy vissza szeretném juttatni a Ferrarit a csúcsra. Így meglepődtem. Van egy közös víziónk, Frednek, Lewisnak (Hamilton) és nekem, hogy újra nyerjünk, és azon dolgozunk, hogy minden összeálljon ennek érdekében. Ez a tervünk, és tartanunk kell magunkat ehhez” – jelentette ki.

Leclerc többször beszélt csalódottan és kiábrándultan egy-egy rosszabb hétvége után, és a csapat helyzetét nehezíti az óriási külső nyomás. A monacói ugyanakkor igyekszik figyelmen kívül hagyni a zajokat, és helyette arra összpontosít, hogy rendszeresen harcba szállhasson a futamgyőzelmekért. „Azt hiszem, egyikünk sem elégedett azzal, ahogyan jelenleg állunk. Ez egyértelmű. Abban a hiszemben vágtunk neki ennek a szezonnak, hogy van esélyünk harcba szállni a McLarennel és a Red Bull-lal a világbajnoki címért. Egyelőre nem így alakul.”

„Ugyanakkor szerintem kijelenthetem, hogy a McLarenen kívül senki sem érti, hogyan tudott ilyen hatalmas lépést megtenni előre az előző évhez képest. Sokkal többet fejlődtek, mint bárki más. A McLaren kiemelkedő munkát végez. Egyáltalán nem vagyunk boldogak abban a helyzetben, amiben most vagyunk. De úgy érzem, csak magunkra kell találnunk, akárcsak a Red Bullnak vagy a Mercedesnek. A McLarenhez hasonlóan nekünk is meg kell találnunk azt a kiemelkedő dolgot.”

„Már így is nagy nyomás alatt vagyunk. És akkor még ott vannak azok a szóbeszédek is, amiket nem szívesen hallunk. De normális a nyomás. Amikor a Ferrarinál versenyzel, a második hely sosem elég jó. Ezzel mindannyian tisztában vagyunk. Szóval nincs arról szó, hogy a külső nyomás bármilyen hatással lenne a saját magunkkal szemben felállított elvárásainkra. Nyerni akarunk, és ahogyan folyamatosan mondom, ez nem elég. De nem én vagyunk az egyetlen, aki ezt hajtogatná. A csapatnál mindenki tisztában van vele, hogy ez nem elég jó, és hogy a Ferrarinak győznie kell. És mi minden erőnkkel azon vagyunk, hogy visszavezessük a csúcsra a Ferrarit” – hangsúlyozta.

Hamilton szerint Vasseur az a személy, aki csúcsra vezetheti a Ferrarit (Fotó: AFP)

Míg Leclerc egyértelműen cáfolta a pletykákat, Vasseur helyzete kevésbé tűnik egyértelműen, hiszen az idén már nem a mostani az első alkalom, amikor az olasz sajtóban arról cikkeznek, hogy megvannak számlálva a napjai Maranellóban. Korábban a Red Bull csapatfőnökét, Christian Hornert hozták szóba az olaszokkal, míg a legutóbbi hírek arról szólnak, hogy a márka WEC csapatát irányító Antonello Coletta válthatja a francia szakembert.

A találgatások kapcsán a hétszeres világbajnok, Hamilton beszélt Montrealban, és jelezte, kiáll Vassuer mellett. „Csak most értesültem erről, amikor ideérkeztem, nem olvastam a cikkeket. Határozottan nem jó hallani, hogy ilyen történetek terjednek. Először is: szeretek Freddel dolgozni. Fred a fő oka annak, hogy most ebben a csapatban vagyok, és hogy megkaptam a lehetőséget, amiért örökké hálás leszek. Együtt vagyunk ebben, és nagyon keményen dolgozunk a színfalak mögött.”

„Nem minden tökéletes, de ahogyan mondtam már, azért vagyok itt, hogy a csapattal és Freddel dolgozzak együtt. Azt akarom, hogy Fred itt legyen, és hiszek benne, hogy ő az a személy, aki a csúcsra vezethet bennünket. A legtöbb embernek fogalma sincs arról, mi zajlik a háttérben. Nem minden zökkenőmentes és sima. Változtatásokat hajtunk végre, és rengeteg tennivalónk van. Természetesen nagy nyomás nehezedik ránk, hiszen nyerni akarunk, ez egyáltalán nem képezi vita tárgyát. Amennyire én tudom, nincs tervben, és biztosan nem olyasmi, amit támogatnék. Azért vagyok itt, hogy Freddel együtt nyerjünk. Teljes mértékben kiállok mellette” – egyértelműsítette, majd azon találgatásokra is reagált, hogy ha nem javul a Ferrari helyzete, akkor a vártnál előbb is szögre akaszthatja a bukósisakját.

„Azoknak, akik arról írogatnak, hogy nem fogok versenyezni: konkrétan csak most kezdtem a Ferrarinál. Még évekig itt leszek, hosszú távon. Szóval nem is kérdés, hogy mi jár a fejemben, és hogy mit akarok elérni ezzel a csapattal. Nincs semmi kétség. Szóval kérem, ne találjanak ki ilyeneket!”