Hazai pályán lettek meg az első pontok, de Alonsóban vegyes érzések kavarognak

Fernando Alonso számára nehezen indult a szezon, és egészen mostanáig nem tudott pontot sem szerezni. A kétszeres világbajnok már többször is közel járt ehhez, azonban valamikor saját magát fosztotta meg a lehetőségtől, míg máskor balszerencsésen alakultak a dolgok számára. Nem úgy, mint a múlt hétvégi Spanyol Nagydíjon, ahol a verseny kései fázisában érkező biztonsági autós szakasz helyzetbe hozta, amit kihasználva tizedikként szelte át a célvonalat, majd Max Verstappen büntetése révén előrelépett a kilencedik pozícióba.

„Örülök – a rajongók miatt is. Nagyon izgatottak voltak a végén, láttam, ahogyan felállva szurkoltak az utolsó körökben, szóval nagyon boldog vagyok – mondta megkönnyebbülten, majd hozzáfűzte, többféle érzés kavarog benne a futamon mutatott tempójuk miatt. – Vegyes érzések vannak bennem. Nyilvánvalóan boldog vagyok, hogy megszereztem az első pontokat. A kilencedik hely két pontot jelent, és végre elkerülhetjük ezt a kérdést a következő versenyhétvége csütörtökjén. Ugyanakkor valamivel többet vártam a futamtól. Sokkal versenyképesebbnek éreztem magam az időmérőn. Eléggé elkoptak az első gumijaim, a bal első hét kör után megadta magát.”

„Emellett nem volt meg a végsebességünk sem, szóval elég sok időt veszítettünk az egyenesekben. Egyetlen előzésem sem volt a DRS-sel. Az összeset a hármas kanyarban külső íven vittem véghez, ami nem szokványos előzési pont, de fel kellett találnom magam. Imolában is a hetes kanyarnál mutattam be három manővert is az utolsó néhány kör során. Szóval meg kell oldanunk ezt a helyzetet, és el kell kezdenünk nyitható hátsó szárnnyal az egyenesekben előznünk, mint ahogyan mindenki más is teszi.”

„Mint ahogyan már mondtam, a kvalifikáción egészen versenyképesek vagyunk, aztán vasárnapra látszólag visszaesünk. Nyilván boldog vagyok a mostani futam miatt, megvannak a pontok, és a biztonsági autó is a kezünkre játszott a végén, de ha visszamennénk csütörtökre és újrafuthatnánk a hétvégét, akkor változtatni kellene valamit az autón, hogy inkább a versenyre állítsuk be, mintsem a kvalifikációra” – magyarázta, majd kiemelte, fontos lesz, hogy a folytatásban konzisztens teljesítményt nyújtsanak.

„Ez most mindenki válláról levett némi nyomást a csapatban, és ezután megpróbálunk következetesen bejutni a Q3-ba. Sorozatban ez volt a harmadik hétvége, amikor sikerült, és most szereztem először pontokat. Szóval innentől arra építünk, hogy folyamatosan ott legyünk az első tízesben szombatonként és vasárnaponként is, ez határozottan segítene mindenkinek. Pontokat kell szereznünk; azután, hogy a Sauber ilyen sok pontot gyűjtött ezúttal, számunkra kötelező, hogy valamennyi hétvégén, vagy legalább minden második hétvégén pontot szerezzünk, szóval szintet kell lépnünk.”

Noha a kétszeres világbajnok megszerezte az első pontjait, az Aston Martin nincs könnyű helyzetben, hiszen Lance Stroll kiújuló csuklósérülése miatt egyelőre az is kérdéses, ki fogja elfoglalni a másik ülést a soron következő Kanadai Nagydíjon. Emellett a középmezőny is rendkívül sűrű, és a Sauber Nico Hülkenberg fantasztikus ötödik helyezésének köszönhetően utolérte a silverstone-iakat a konstruktőri tabellán is, így jelenleg csak az Alpine áll mögöttük. Alonso ugyanakkor bizakodó, szerinte a montreali pálya kedvezhet nekik, miközben számít a fejlesztésekre is, amikkel előreléphetnek.