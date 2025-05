Piastri vette át a vezetést Spanyolországban; Norris elé Russell és Verstappen is befért

Lando Norris jó formában kezdett Spanyolországban is, az ő elsőségével zárult az első szabadedzés, amelyen már érvényben volt az első szárnyak tesztelésére vonatkozó szigorítás. A brit csapattársa, Oscar Piastri eközben ötödikként nyitott, a McLaren-pilóták közé a címvédő Max Verstappen, illetve Lewis Hamilton, Charles Leclerc sorrendben a Ferrari párosa ékelődött be, a Mercedes pedig a legjobb 10-en kívül kezdett, igaz, ennek hátterében az állt, hogy George Russell és Andrea Kimi Antonelli sem futott gyors kört a lágy gumin.

Két versenyző, Alexander Albon és Esteban Ocon számára a második szabadedzéssel vette kezdetét a versenyhétvége érdemi része, a Williamsnél ugyanis Victor Martins, a Haasnál Hirakava Rjo kapott lehetőséget a nyitányon. Míg az első gyakorláson a japán, a másodikon Oliver Bearman látogatta meg a kavicságyat, utóbbi ráadásul egy megforgást is bemutatott.

A mezőnyt továbbra is meleg és napos idő fogadta a Circuit de Barcelona-Catalunyán, az első mért körök után Russell állt az élen, ő az elsők között próbálkozott a lágy gumin is, és eleinte nem is tudták megelőzni a pilótatársak. Az egyetlen kivételt Piastri jelentette, aki 286 ezreddel előzte meg a Mercedes-versenyzőt, és élen zárt a második tréningen. Mögöttük Verstappen és Norris azonos idővel érkezett a harmadik és a negyedik helyen. A holland és a brit pilóta mindössze 24 ezreddel maradt el Russelltől, így meglehetősen szoros volt a küzdelem.

Az ötödik helyen Leclerc végzett a Ferrarival, majd Antonelli, a hazai pályán versenyző és máig utolsó győzelmét a helyszínen arató Fernando Alonso, az Alpine-nal meggyőző formát mutató Pierre Gasly, valamint Isack Hadjar vezérletével a Racing Bulls kettőse zárta a sort.

Hamilton csak tizenegyedik lett a Ferrarival, miután a túlkormányzottság eléggé megnehezítette a dolgát, és szinte vezethetetlennek nevezte az SF25-öst. A hétszeres világbajnok mögött Cunoda Juki, valamint Carlos Sainz Jr., Alexander Albon a Williams duója sorakozott, a sort pedig a két Haas és Franco Colapinto zárta.

Folytatás szombaton 12 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.

SPANYOL NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:12.760 átlag: 230.417 km/ó 28 kör 2. George Russell brit Mercedes 1:13.046 0.286 mp h. 32 3. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:13.070 0.310 30 4. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:13.070 0.310 31 5. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:13.260 0.500 32 6. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:13.298 0.538 31 7. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:13.301 0.541 28 8. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:13.385 0.625 30 9. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:13.400 0.640 29 10. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:13.494 0.734 29 11. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:13.533 0.773 29 12. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:13.592 0.832 30 13. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:13.683 0.923 31 14. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:13.721 0.961 34 15. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:13.839 1.079 32 16. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:13.839 1.079 17 17. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:13.959 1.199 27 18. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:14.005 1.245 30 19. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:14.126 1.366 20 20. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:14.303 1.543 31