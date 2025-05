Tört a Red Bull és az Alpine; hullottak a hazai hősök; Piastri szoros csatában a pole-ban az imolai időmérőn

A McLaren fantasztikus formában kezdett Imolában, mindhárom szabadedzésen megszerezte az első két helyet, igaz, házon belül már nem volt olyan egyértelmű a helyzet, a vb-éllovas Oscar Piastri pénteken századokkal előzte meg a szombat kora délután élre törő csapattársát, Lando Norrist. A wokingiak azonban már nemegyszer tűntek erősnek a gyakorlásokon, hogy aztán az időmérő döntő pillanatában elvesztegessék a lehetőségeiket, és az idén egy körön már többször is meglepetést okozó Max Verstappen ezúttal is ott volt a nyomukban.

Ráadásul a mögöttük zajló csata is rendkívül szoros volt, a Mercedes, a Ferrari, a Williams, sőt még a jelentős fejlesztési csomaggal készülő Racing Bulls is versenyben volt, miközben a Pirelli debütáló C6-os keveréke okozott némi fejtörést a csapatoknak szombat kora délután, ami nagy izgalmakat ígért az időmérőn is.

Az első szakaszban mindössze a mezőny fele jutott el mért körig, mielőtt lendült volna a piros zászló. Cunoda Juki bukott nagyot a 6-os kanyarnál, amikor nagy sebesség mellett elvesztette az irányítást a Red Bullja felett. Az autó a korláthoz csapódva megpördült a levegőben, mielőtt visszafordult volna a földet érés előtt. Az eset következtében jelentős mértékben sérült a kocsi, valamint a falat is javítani kellett, de a versenyző szerencsére sértetlenül megúszta.

Ekkor a McLaren, a Mercedes, az Alpine, a Racing Bulls, valamint a Red Bull kettőse nem rendelkezett mért körrel, miközben az enstone-iakkal az első versenyhétvégéjét teljesítő Franco Colapinto először azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a kelleténél előbb ment ki a gyors sávba a bokszutcában, mielőtt újra zöldre váltott volna a bokszutca végi lámpa, majd az utolsó pillanatokban összetörte a kocsit, amiért több vetélytársa sem tudta befejezni a gyors körét.

Az argentin elcsípte a füvet a Tamburello-kanyarba menet, és beleszállt a falba, ami újabb piros zászlót és kissé felborult sorrendet hozott magával. Az élen Verstappen zárt, mögötte Piastri, majd Fernando Alonso vezérletével az Aston Martin kettőse, aztán Russell, Norris, Pierre Gasly, Antonelli, Sainz, valamint Leclerc az első tíz között.

Továbbjutott még Alexander Albon, Lewis Hamilton, Isack Hadjar, az idejének köszönhetően az autót törő Colapinto, illetőleg Gabriel Bortoleto, igaz, utóbbi helye hamarosan kérdésessé vált, mert a versenyirányítás elkezdte felülvizsgálni, hogy Bearmannek sikerült-e idejében befejeznie a gyors körét a megszakítás előtt. Noha a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) hivatalosan nem közölt információt a döntésről, Bortoleto elsőként állt ki a bokszutcába a zöld jelzésre várva, és ő vett részt a Q2-ben.

A két autótörés, illetve az eset nyomán egyébként sokat csúszott a második szakasz kezdete, és csak 16 óra 58 perckor folytatódhatott a kvalifikáció.

Kiesett: Liam Lawson, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Oliver Bearman és Cunoda.

A második szakaszban nagy meglepetésre Sainz bizonyult a leggyorsabbnak, a spanyol 16 ezreddel előzte meg Piastrit, míg a harmadik Norris 63 ezredet kapott, miközben az első ötöst Russell és Verstappen tette teljessé. A hatodik-hetedik pozícióan az óriásit húzó és a végén közepes keverékre váltó Aston Martin-kettős, Alonso és Stroll érkezett, majd Gasly, Hadjar és Albon zárta a top 10-et, vagyis a Ferrari duója, illetve a hazai pályán versenyző Antonelli is búcsúzni kényszerült a tifosi bánatára.

Kiesett: Leclerc, Hamilton, a Mercedes olasz pilótája, Bortoleto és természetesen Colapinto.

A harmadik szakaszban az első gyors körök után Verstappennél volt az előny, 49 ezreddel előzte meg Piastrit, míg a harmadik Norris hátránya 190 ezred volt. A negyedik helyen ekkorRussell állt, míg az első ötöst Stroll tette teljessé. Utóbbi kettő, valamint Alonso azonban stratégiát váltott a végjátékra, s az utolsó próbálkozásukat már a közepes gumin kezdték meg. A Mercedes-versenyzőre így különösen nagy figyelem hárult, előtte ugyanis úgy maradt el 276 ezredre a legjobbtól, hogy hibázott a gyors körén, így kérdéses volt, tud-e meglepetést okozni.

Elsőként Piastri fejezte be a mindent eldöntő körét, amivel az élre állt, s noha az hamarosan biztossá vált, hogy Verstappen és hibázó csapattársa, Norris sem tudja megelőzni az ausztrált, Russell az utolsók között érkezett a pályán. Ugyan a mercedeses javítani tudott, de a csattanó elmaradt, és meg kellett elégednie a harmadik hellyel, igaz, némi meglepetést ezzel is okozott, mivel Norrist sikerült maga mögé utasítania, a brit így nehéz helyzetbe került a vasárnapi futam előtt.

A vb-éllovas Piastri 34 ezred előnnyel szerezte meg idei, egyben pályafutása harmadik pole pozícióját, így a lehető legjobb helyzetből várhatja a futamot, amelyen sorozatban a negyedik sikerét célozza meg. Mellőle az elmúlt három imolai futamon győzedelmeskedő Verstappen rugaszkodhat neki, míg a második sorban Russell és Norris foglalhat helyet. Az ötödik a kvalifikáción remekül taktikázó, a fejlesztéseknek köszönhetően látszólag előrelépő Aston Martin volánja mögött Alonso lett, majd Sainz vezérletével a Williams párosa, Stroll, Hadjar, továbbá Gasly tette teljessé az első tízes sorát.

Folytatás vasárnap 15 órakor a versennyel.

FRISSÍTÉS: Colapinto egy rajthelyes büntetést kapott a bokszutcai szabálysértés okán, így a 15. helyett a 16. pozícióból várhatja a futamot, az eredeti rajthelyét Lawson örökölte meg.

EMILIA-ROMAGNAI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:14.670 átlag: 236.673 km/ó 2. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:14.704 0.034 mp h. 3. George Russell brit Mercedes 1:14.807 0.137 4. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:14.962 0.292 5. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:15.431 0.761 6. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:15.432 0.762 7. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:15.473 0.803 8. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:15.581 0.911 9. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:15.746 1.076 10. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:15.787 1.117 11. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:15.604 0.406 12. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:15.765 0.567 13. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:15.772 0.574 14. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:16.260 1.062 15. Franco Colapinto* argentin Alpine-Renault idő nélkül 16. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:16.379 1.204 17. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:16.518 1.343 18. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:16.613 1.438 19. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:16.918 1.743 20. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda - *: egy rajthelyes büntetés, miután a újraindítás hivatalos időpontjának kihirdetése előtt ment ki a bokszutcai gyors sávba.