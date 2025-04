Cunoda mellett egy másik japán versenyző is szerephez jut Szuzukában

Hirakava Rjó januárban csatlakozott az Alpine Formula–1-es csapatához teszt- és tartalék versenyzőként, és már akkor biztossá vált, hogy vezetheti az autót hazai közönség előtt. A kétszeres WEC-bajnok a tavalyi Abu-dzabi Nagydíj nyitó szabadedzésén már kipróbálhatta a McLarent, majd az idényzárót követő teszten a Haas színeiben gurulhatott pályára. Ezúttal az enstone-i alakulatnál jut szerephez, méghozzá Jack Doohan helyén, aki így a most hétvégi szuzukai első gyakorláson a bokszfalról lesz kénytelen figyelni az eseményeket.

A japán versenyző már alig várja, hogy megtegye az első köreit hazai közönség előtt F1-es versenygépben. „Visszagondolok tizennyolc évvel ezelőttre, 2007-re, amikor először nézhettem élőben a Japán Grand Prix-t. Akkor még máshol, a fudzsi versenypályán, de mégiscsak F1 volt Japánban. Azóta elkezdtem versenyzeni, és azzal, hogy most vezethetek ezen a hétvégén, valóra válik az álmom. Mindenre felkészültem, néhány nappal ezelőtt a szimulátorban végeztem munkát Enstone-ban, és most ki szeretném élvezni a pillanatot. Remélhetőleg az időjárás is kegyes lesz hozzám, és noha a gyakorlás rövid lesz, mindent meg fogok tenni a csapatért, hogy a megfelelő irányban indulhasson el a beállítások terén."

Hirakava beugrásával két hazai versenyzőt is láthat a pályán a kilátogató közönség a pénteki első tréningen, hiszen Cunoda Juki az előléptetése után a Red Bull-lal mutatkozik be Szuzukában.

Ami a fiatal versenyzők tesztlehetőségét illeti, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) az idén autónként megduplázta a mennyiséget, így adott csapatnak összesen négy első szabadedzésen kell lehetőséget adnia olyan pilótának, aki korábban legfeljebb két F1-es versenyen állt rajthoz. Az Alpine ebből Doohannal egyet már teljesített, hiszen az ausztrál Melbourne-ben vett részt a második futamán, így az ottani nyitó gyakorláson még megfelelt a feltételeknek, míg most Hirakava a második lehetőséget is teljesíti az autóban. Ennek megfelelően a folytatásban már Pierre Gaslynak kell félreállnia.