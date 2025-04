A McLaren a Mercedest tartja a fő riválisának; Cunoda a vártnál jobban kezdett Japánban

Zaklatott napon van túl a mezőny a 39. Japán Nagydíjnak otthont adót Szuzukában: míg az első szabadedzés zökkenőmentesen lezajlott, az általában véve fontosabbnak számító másodikat négy piros zászlós szakasz is tarkította. Először a nyitó gyakorlást teljes egészében kihagyó Jack Doohan törte össze csúnyán az Alpine-t, majd Fernando Alonso ásta el az Aston Martint a kavicságyban, amit két bizarr incidens követett: a hetes, majd a tizenhármas kanyar melletti füves rész is lángra kapott...

A csapatok így nem meglepő módon nem tudták elvégezni az előzetesen tervezett programot, és noha a versenyzők többségének sikerült belesűrítenie egy időmérős szimulációt az utolsó három kényszerszünet közötti időben, nem igazán lehet messzemenő következtetéseket levonni az eredményekből, és arra lehet számítani, hogy a szombati utolsó tréning a megszokottnál jóval forgalmasabb lesz. Ami egyértelmű, hogy az első két nagydíjon győzedelmeskedő, és a harmadik állomásra is fő esélyesként megérkező McLaren ezúttal is gyors: az első edzésen Landno Norris, míg a másodikon Oscar Piastri zárt az élen.

„Egészen rendben volt. Remek helyzetben vagyunk – kezdte az értékelést a második gyakorláson a csapattársától 49 ezreddel elmaradó vb-éllovas. – A szél nehezíti a dolgunkat, és különösen nagy különbséget jelent egy ilyen gyors pályán. Az első szektorban nagyon sokáig táncolsz késhegyen, és a legkisebb szélmozgás is idegessé teheti az autót. Egyelőre jó érzéseim vannak, úgy gondolom, rendben van a tempónk. Sikerült előrelépnünk, de még néhány dolgot ki fogunk próbálni szombaton, hogy még tovább javuljunk."

„Úgy vélem, még mindig mi vagyunk az élen. George (Russell) nagyon gyors volt a nyitányon, ugyanolyan tempót futott, mint mi. A Mercedes nagyon jó helyzetben van. A Red Bull a jelek szerint valamival hátrébb van, de már nemegyszer előfordult, hogy lemaradásban volt, aztán felgyorsult az időmérőre. Nincs ebben semmi kirívó, de eléggé zűrös volt a második edzés. Nem igazán mutatta meg, ki hol tart, az első mérvadóbb képet festett a csapatok közötti sorrendről. Szoros küzdelemre számítok szombaton, de azért bízom benne, hogy nem így történik, és könnyű dolgunk lesz. Ugyanakkor a Mercedes, és mai nap alapján különösen Russell a kihívónk lesz" – osztotta meg a gondolatait.

A nyitó nap leggyorsabb körét jegyző Piastri is kiemelte a szelet, de emellett megjegyezte, hogy az újraaszfaltozott első szektor is kihívást jelent a mezőny számára. „A második szabadedzésen elindultunk, aztán megálltunk, és így tovább, szóval eléggé nehéz volt felvenni a ritmust, de a nap végére egészen kényelmesen éreztem magam a kocsiban. Még finomhangolnunk kell, elégedett vagyok bizonyos dolgokkal, de összességében nem a mai nap volt a legkönnyebb. Az első gyakorláson nehéz volt kihozni a tempót a gépből, de a folytatásban már jobb volt a helyzet."

Az ausztrál versenyző is a német istálló pénteki teljesítményét emelte ki. „ A Mercedes gyorsnak tűnik, de nem tudott olyan sokat javulni a lágy keveréken. Az ilyen tréningből nem igazán lehet sok mindent kiolvasni. Magabiztos vagyok azt illetően, hogy jó tempónk lesz a hétvége további részében is, de résen kell lennünk. A pálya egyes részének újraaszfaltozása és a szél kihívást jelent. Ezen a helyszínen a szél könnyen megváltoztatja az egyensúlyt, így amikor szeles az idő, az autó teljesen másként viselkedik egyik körről a másikra, szóval eléggé nehéz volt."

A Mercedes meglepheti a McLarent? (Fotó: AFP)

A McLaren-versenyzők figyelmét magára irányító Russell valóban jól kezdett Japánban, rendre ott volt az élmezőnyben, de a brit jelezte, szombaton az előrejelzések szerint változik a szélirány, ami hatással lehet a teljesítményre, miközben a mezőny szorossága miatt kis hiba is döntő lehet. „Először is nagyszerű látni, hogy Doohan rendben van a balesete után, elég nagy volt a becsapódás, bízom benne, hogy szombaton visszatérhet a volán mögé. Ami minket illet, pozitív napon vagyunk túl. Az autó nagyon kezes volt, de tisztában vagyunk vele, hogy változhat a szélmozgás, aminek meglesz a hatása. A McLaren ezúttal is nagyon erős, és sok más csapat is elég versenyképesnek tűnt egy körön."

„Eléggé szokatlan látni, hogy ilyen sok alakulat van ilyen közel egymáshoz, szóval a lehető legjobbunkat kell nyújtanunk annak érdekében, hogy ott lehessünk az élmenők közelében. Ha elvégezzük a munkát, akkor magabiztos vagyok azt illetően, hogy az első két sorért küzdhetünk az időmérőn. A többször is megszakított második gyakorlás miatt még sok kérdőjel van bennünk a futam kapcsán. Mindössze négy kört tudtunk teljesíteni a kemény gumikon, szóval elég kevés adat áll a rendelkezésünkre, hogy kiszámítsuk, milyen lehet a helyzet a kopás és az esetleges szemcsésedés terén. Emellett jelen állás szerint eső is fenyeget vasárnap, ami érdekessé teheti a dolgokat. A lényeg az, hogy versenyképesek voltunk pénteken, ami jó alapot ad a további építkezéshez."