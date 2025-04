Száz évet is adhatnak Lawsonnak, akkor sem lesz olyan gyors, mint Cunoda – Tost

Igaz, utóbbi kapcsán fontos megjegyezni, hogy a második szabadedzés eléggé zaklatott lefolyású volt, hiszen összesen négyszer lendült a piros zászló, aminek okán többen, köztük a top 10-ből kiszoruló Cunoda sem futott időmérős szimulációt, így az időeredmények csalóka képet mutatnak. Azonban ez sem vesz le Lawson érdemeiből, mivel a pilóta ilyen körülmények mellet is képes volt azonnal felvenni a tempót, és az első gyakorláson három, míg a másodikon mindössze másfél tizedmásodperccel maradt el az új csapattársától, Isack Hadjartól, ami mindenképpen biztató a folytatást illetően.

„Jó volt, határozottan más érzés vezetni a Racing Bullst. Talán nem pont olyan, mint amit mindenki vár, de egyértelműen más érzetet nyújt vezetés közben. Nagyon-nagyon jó a működési tartomány, amivel a srácok dolgozhatnak, és az autó eddig gyors volt a szezonban, így bízom benne, hogy szombaton is meg tudjuk ismételni ezt. A pálya szuper, az újraaszfaltozott részen még gyorsabb is lett, olyan, mintha le akarna szakadni a fejed, ami nagyon izgalmassá teszi. Összességében remek napot zártunk, de nyilván a szombati lesz az, ami igazán számít." Lawson korábban tizenegy versenyen állt rajhoz a faenzai székhelyű csapattal, amelyik meleg fogadtatásban részesítette az új-zélandit, és mindent megtesz azért, hogy a versenyző minél hamarabb visszanyerje az önbizalmát. „Jó volt, mindenki nagyon-nagyon pozitív volt. Már múlt héten is Laurent (Mekies) azonnal felhívott, nagyon pozitív volt ő is, mindent elmondott, amit hallanom kellett, és a gyárlátogatás, valamint a csütörtöki nap során is ezt tapasztaltam. Sok időt töltöttem el ezzel a csapattal, nagyszerű emberekből áll, és remek érzés, hogy újra közöttük köszöntenek. Remélhetőleg jő versenyek várnak ránk."

39. JAPÁN NAGYDÍJ ÁPRILIS 4., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Norris 1:28.549 2. szabadedzés 1. Piastri 1:28.114 ÁPRILIS 5., SZOMBAT 3. szabadedzés 4.30–5.30 Időmérő 8.00–9.00 ÁPRILIS 6., VASÁRNAP A verseny (53 kör, 307.471 km) rajtja 7.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Bahreini Nagydíj, Szahír április 13., 17.00 Szaúdi Nagydíj, Dzsidda április 20., 19.00 Miami Nagydíj, Miami május 4., 22.00

„Lawson jó helyen van. Jó a hangulata. Nem fogom azt mondani, hogy örült a múlt heti hírnek, mivel az egyértelműen nehéz volt megemészteni. De a következő nap már ott volt velünk Faenzában, és üléspróbán vett részt, majd a szimulátorban kezdett dolgozni. Most pedig itt vagyunk Japánban, és jó hangulatban van. Tudja, hogy fontos szerep hárul rá a középmezőnyben vívott küzdelmünkben, és tisztában van azzal is, hogy bizonyítania kell. Mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy megvan benne a tehetség, és most az a lényeg, hogy megteremtsük a megfelelő feltételeket ahhoz, hogy újra kihozhassa magából."

Az egyik nagy kérdés az, a csapat miként tudja megóvni Lawsont a külső zajoktól. A teljesítménye hetek óta terítéken van, s legutóbb pont a faenzaiak korábbi csapatfőnöke, Franz Tost fogalmazott meg igen éles kritikát vele szemben. A szakember akkor is a csapat élén volt, amikor az új-zélandi a sérült Daniel Ricciardo helyére ugrott be, és versenyzett Cunoda mellett, így jó rálátása volt a versenyzők teljesítményére. „Én már a kezdettől fogva Jukit választottam volna. Ezt már elmondtam az előző év során is. Miért? Juki egyszerűen sokkal gyorsabb Lawsonnál. Száz évet is adhatnak neki, akkor sem lesz olyan gyors, mint Juki. Emellett Juki sokkal tapasztaltabb is, szóval bárhogy is nézzük, nagyon könnyű döntés" – jelentette ki az ORF-nek, s szavai abban a tekintetben még keményebbnek hatnak, hogy tanácsadói szerepkörben továbbra is van kötődése a Racing Bullshoz.