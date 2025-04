„Nagyon csalódott vagyok" – Russell végig ott volt a McLaren nyomában, végül mégsem ő okozott meglepetést

A brit fiatal csapattársa, Andrea Kimi Antonelli az eddigi legjobb időmérős eredményét érte el, tette mindezt úgy, hogy a kvalifikáció kezdetén egyáltalán nem volt önbizalma a Mercedesben. A hatodik rajtkockát kisajátító olasz a mostani tapasztalatokból okulva a következő hétvégén már másképp fog vezetni a szabadedzéseken. „Nem fogok hazudni, a gyakorláson teljesen el voltam veszve, nulla önbizalmam volt, főként azért, mert egyszerűen nem tudtam javulni. Az időmérőn óriási előrelépést tettem meg, de csalódott vagyok, hogy erre egyáltalán szükség volt. Túl nagy ugrást kellett tennem. Nem volt semmi önbizalmam, de végig keményen dolgoztunk, és Bono (Peter Bonnington, a versenymérnöke – a szerk.), valamint Valtteri (Bottas) is ellátott tanácsokkal.”

„Sikerült körről körre fejlődnöm, és végeredményben nem rossz a hatodik hely. Határozottan maradt teljesítmény a kocsiban, küszködtem az első szektorban is. Ha ott sikerült volna javulnom, akkor talán valamivel előrébb is lehetnénk. De így is elégedett vagyok azzal, amit ki tudtam hozni a gépből. Sok pozitívumot vihetek magammal, és tudom, miben fejlődhetek még. A következő időmérő előtt sokkal proaktívabbnak kell lennem az edzéseken, jobban kell támadnom a határokat. Természetesen ez nehéz pálya, és számomra ismeretlen is volt, de úgy gondolom ezen a téren tudok előrelépni, hogy felkészültebben érkezzek meg a tréningre.”

„Már izgatottan várom a vasárnapot, a jósolt időjárás érdekessé teheti a versenyt. Egyértelműen nem bánnám, ha esne! Rengeteg adat áll a rendelkezésemre, hogy megnézzem, hol javulhatok még. Tovább fogom építeni az önbizalmamat a pályán, és remélhetőleg sok pontot vihetünk haza magunkkal.”

JAPÁN NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE 1. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 5. George Russell brit Mercedes 6. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 7. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 8. Lewis Hamilton brit Ferrari 9. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 10. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 11. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 12. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 13. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 14. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 15. Carlos Sainz Jr.* spanyol Williams-Mercedes 16. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 17. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 18. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 19. Jack Doohan ausztrál Alpine-Renault 20. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes *: három rajthelyes büntetést kapott feltartás miatt.

