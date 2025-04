A két McLaren a versenyen elkapná a „kiemelkedő" Verstappent; Sainzot megbüntették Hamilton feltartása miatt

„Meglepődtem! Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a lehető legjobb egyensúlyt találjuk meg. Egyáltalán nem volt könnyű, de apránként javultunk a hétvége előrehaladtával, és végül ez jelentette a különbséget. Az utolsó körömön végig padlógázon mentem, néhol talán át is léptem a határt, de kifizetődött. Őrületes érzés Formula–1-es autót vezetni ezen a pályán! Elöntött a boldogság érzése, amikor átszeltem a célvonalat” – mondta mosolyogva, s megosztotta, ez a sikere már most különleges helyet foglal el a szívében, hiszen egyáltalán nem számolt vele.

„Folyamatosan próbáltunk javítani a helyzetünkön, teljes mértékben elkötelezett voltam. Volt már néhány számomra nagyon kedves pole pozícióm más helyeken, de ha megnézzük, hogyan kezdődött a szezonunk ez most meglepetés, és pontosan ezt teszi igazán különlegessé. Az egyes kanyar kijáratánál és a kettesbe menet, valamint a hatos-nyolcas kanyaroknál, és a Spoonnál az volt bennem, hogy »Remélem, végig betapad«. És így lett, és amikor befejeztem a kört, láttam, hogy felugrik a nevem. Tisztában voltam vele, hogy még Oscar jön mögöttem, de már akkor nagyon örültem annak, amit elértem, hiszen arra sem számítottam, hogy egyáltalán közel lehetünk. Remek pillanat volt.”

Hiába a váratlan eredmény, a problémák ezzel nem oldódtak meg. „Sokkal jobb volt, mint pénteken, de még mindig dolgoznunk kell az egyensúlyon a kanyarokban. Alacsony üzemanyagszint mellett egy körön ezt valamelyest tudod leplezni, de így sem tudtam teljes magabiztossággal és kényelmesen hozzáfogni a körhöz. Szóval a végén úgy voltam vele, hogy »nyomom, aztán meglátom, mi kerekedik ki belőle«. Nagyon ritka, hogy összejöjjön egy ilyen kör, de ezúttal bevált. De tudatában vagyunk annak, hogy még mindig vannak problémáink, amiket meg kell oldanunk, és ez jelenleg egyáltalán nem tűnik könnyű feladatnak.”

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner is váratlanul érte az eredmény, eleinte nem is nagyon találta a szavakat a Sky Sports F1 kamerái előtt. A brit kiemelkedőnek nevezte Verstappent, s úgy érzi, pilótája a valaha futott egyik legjobb időmérős körével szerezte meg a rajtelsőséget. „Hihetetlen! Egyáltalán nem számítottunk erre, és Max, mit is lehetne mondani? Egyszerűen kiemelkedő, az utolsó ezredmásodpercet is kisajtolta a kocsiból. A mérnökeivel sokat dolgoztak az előkészületeken, hogy a gumikat a megfelelő tartományba juttassák, és a lehető legtöbbet kihozták belőle. Az, hogy megszerezte a pole pozíciót, teljesen ellentmond a papírformának. Hatalmas eredmény, és a csapatot is felrázza.”

VERSTAPPEN A HARMADIK VERSENYZŐ, AKINEK SIKERÜLT SOROZATBAN NÉGYSZER POLE-T SZEREZNIE JAPÁNBAN A holland pole pozíciós sorozata 2022 óta töretlenül íródik Szuzukában, amivel ő lett a harmadik versenyző, akinek sikerült négy egymást követő alkalommal rajtelsőséget szereznie a helyszínen. Korábban Michael Schumacher 1998 és 2002 között zsínórben öt elsőséget húzott be, míg Sebastian Vettel 2009 és 2012 között nem talált legyőzőre a pályán egy körön.

„A feje tetejére állítottuk az autót, már ami a beállításait illeti. Max és a csapata nagyszerű munkát végeztek azzal, hogy a megfelelő tartományba hozták a gépet, és mindent összeraktak. Ha megnézzük, a McLaren ideális esetben fél tizeddel gyorsabb lehetett volna, de a versenyzők nem rakták össze a köreiket, miközben Max nem hagyott semennyi időt a pályán. A mostani a valaha volt egyik legjobb időmérős köre” – illette dicsérettel a négyszeres világbajnokot, majd kitért az új csapattárs, Cunoda Juki teljesítményére is.

Noha a Kínai GP után előléptetett japán jó formában kezdett hazai pályán, és az első edzésen mindössze egy, míg a harmadikon szűk három tizeddel maradt el Verstappentől, ami mindenképpen bizakodásra adott okot. Az időmérő azonban formahanyatlást hozott, és a pilóta a rosszabbul sikerült Q2-es körén már nem tudott javítani, aminek következtében nem jutott el az utolsó szakaszig, s a 15. (Sainz büntetése után a 14.) rajthelyet szerezte meg a rajtrácson.

Cunoda azonban így is jobban szerepelt, mint elődje, Liam Lawson a három (két hagyományos, egy sprint) kvalifikációján, és a csapatfőnök szerint sincs ok az aggodalomra. „A Q1-ben nagyon versenyképesnek tűnt, mindössze egy tizeddel volt elmaradva Verstappentől, és ott érkezett közvetlen mögötte. A következő szakaszban viszont nem tudott előrelépni, túl gyorsan ment bele az egyes kanyarba, és már nem tudta visszahozni. Úgy gondolom, kényelmesen befért volna a Q3-ba, de a versenyen még javíthat. Eddig nagyon jól teljesít.”

Maga a Cunoda is elismerte, a tempója megvolt ahhoz, hogy az első tízesben zárjon, a japán pilóta a Q1-ben még jól érezte magát, ám a Q2-ben elég volt egy kis rontás ahhoz, hogy megpecsételődjön a sorsa. „A felvezető köröm nem úgy sikerült, ahogyan szerettem volna. Még mindig tanulási fázisban vagyok. Úgy gondoltam, rendben volt a felmelegítő kör, tudtam, hogy nem volt tökéletes, de elég nagy árat fizettem érte. Nagy kár, hogy nem tudtam kihozni a kocsiból a teljesítményt. Szerintem az első szakaszban elég jónak tűnt a helyzet, de aztán egyre csak rosszabb lett. Kár érte.”

„Legalább a magabiztosságom megvan a volán mögött, egyszerűen nem tudtam összerakni, ami nagyon szomorú. A nyomás ellenére jól éreztem magam. Úgy álltam hozzá, hogy élvezni szeretném, de megvolt a tempóm, szóval nem számítottam rá, hogy így végzem. A pozitívumot az jelenti, hogy elkezdtem megérteni az autót. Elég nehéz kezelni, szűk a működési tartomány, de magabiztos vagyok, és most már tudom, mit kell másként tennem a jövőben.”

Az időjárás-előrejelzések szerint van esély rá, hogy leszakad az ég a futam folyamán. Bár Cunoda, nem tudja, mire számítson, azzal tisztában van, hogy vizes pályaviszonyok mellett könnyen lehetnek meglepetések. „A lehető legjobbamat fogom nyújtani vasárnap. Az olyan napokon bármi megtörténhet. Szóval bármilyen körülmények is lesznek, végig fókuszált maradok.”

SAINZ RAJTBÜNTETÉST KAPOTT Mint ismert, a Williams spanyol versenyzője Lewis Hamiltont tartotta fel az időmérő második szakaszában, amit követően a sportfelügyelőknél volt jelenése. A döntéshozók Sainz meghallgatása után három rajhelyes büntetést adtak a versenyzőnek, az indoklás szerint a willliamses a kivezető körét teljesítette, amikor megérkezett mögötte a gyors kört kezdő ferraris, akinek az ütközés elkerülése érdekében le kellett térnie a pályáról az egyes kanyarnál. Sainz a hátrasorolása értelmében a 15. helyre csúszott vissza, míg Fernando Alonso a 12., Liam Lawson a 13., Cunoda a 14. pozícióba lépett előre a rajtrácson.

A McLaren hagyományos időmérőn (a sprintkvalifikáción Hamilton volt a leggyorsabb a Kínai GP-n) az idén először szenvedett vereséget, és kénytelen volt megelégedni a második és a harmadik hellyel. A vb-éllovas Norris ugyanakkor egyáltalán nem volt bosszús az eredmény miatt, szerinte mindent kihozott az autójából. „Elégedett vagyok. Gratulálok Maxnak, jó munkát végzett, szóval le a kalappal előtte. Ha valaki olyan jó kört rak össze, mint most ő, akkor azt el kell ismerni. Úgy éreztem, mindent kihoztam a kocsiból, és csak nagyon picin múlt. Max csodálatos kört futott. Jó, hogy mindkét McLaren itt van, de ez nem elég.”

Bár a brit a lehető legtöbbet kihozta a helyzetéből, az első próbálkozásokat követően még nem állt olyan jól, hiszen „csak” az 5. helyen érkezett. „A hetes kanyar kijáratánál rontottam kicsit, de összességében csak néhány apróbb hibám volt, ami megmutatja, milyen könnyű időt hagyni ezekben a kanyarokban. A második köröm már nagyon jól sikerült. Ha még egyszer nekifutnék, akkor talán nem tudnék ilyen gyors sem lenni. Úgy érzem, a határon voltunk, és egyszerűen most ez nem volt elég.”

Nem kizárt, hogy az idénynyitó melbourne-i versenyhez hasonló káosz lesz vasárnap, mivel több zivatar is érkezhet a futam ideje alatt. Akkor Norris végig magabiztos volt, és győzelmet aratott a változó körülmények között. A versenyző megismételné az akkori teljesítményt. „Ez a célom, de senki sem tudja, milyen időjárás fog várni ránk vasárnap. Megismétlődhet az, ami Ausztráliában volt. Nagyon izgalmas lesz. Meg szeretném előzni Maxot, biztos nem fogja hagyni magát, de már küzdöttünk meg egymással, és alig várom.”

A McLaren-versenyzők magabiztosak a vasárnapi futam előtt (Fotó: AFP)

Fotó: AFP

Noha Piastri második gyors köre nem sikerült olyan jól, mint a csapattársának, úgy véli, a harmadik rajtkockából még lőtávolon belül van, és esélye lesz harcba szállni a győzelemért. „Végig jól éreztem magamat az időmérő során, különösen az utolsó szakaszban futott első köröm sikerült jól. A második próbálkozásom alkalmával azonban nem állt úgy össze, ahogyan szerettem volna. Hihetetlenül kicsik a különbségek, szóval úgy vélem, bármi elérhető vasárnap. Nagyszerű az autónk, és csak nagyon kevés idő maradt ott a pályán. A versenyen újra nekifutunk” – tette hozzá, majd felelt arra a kérdésre is, hogy magabiztosnak érzi-e magát azt illetően, hogy felvehetik a versenyt Verstappennel.

„Igen, úgy gondolom. Szerintem jó a tempónk, bár a többiek nem voltak olyan messze tőlünk, mint azt az emberek gondolják. Sosem tudhatod, hogy mások pontosan milyen motormódot használnak. A harmadik edzésen eléggé szoros volt, szóval nem hiszem, hogy a mostani eredmény olyan nagy meglepetés lenne. Max nyilván nagyszerű munkát végzett, hogy megszerezte a pole-t, de továbbra is nagyszerű az autónk, és még mindig harcban vagyunk a győzelemért – jelentette ki magabiztosan, majd arra is kitért, az eső a McLaren kezére játszhat-e. – Nem igazán érdekel. Szerintem az idén eddig mindig megvolt a tempónk bármilyenek is voltak a körülmények. Örömmel üdvözlök bármilyen időt. Meglátjuk, mit dob a gép.”

JAPÁN NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:26.983 átlag: 240.336 km/ó 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:26.995 0.012 mp h. 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:27.027 0.044 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:27.299 0.316 5. George Russell brit Mercedes 1:27.318 0.335 6. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:27.555 0.572 7. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:27.569 0.586 8. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:27.610 0.627 9. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:27.615 0.632 10. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:27.867 0.884 11. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:27.822 0.676 12. Carlos Sainz* spanyol Williams-Mercedes 1:27.836 0.690 13. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:27.897 0.751 14. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:27.906 0.760 15. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:28.000 0.854 16. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:28.570 0.883 17. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:28.622 0.935 18. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:28.696 1.009 19. Jack Doohan ausztrál Alpine-Renault 1:28.877 1.190 20. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:29.271 1.584 *: három rajthelyes büntetést kapott feltartás miatt.

1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Piastri 1:27.687 1. Norris 1:27.146 2. Russell 1:27.843 2. Russell 1:27.400 3. Norris 1:27.845 3. Verstappen 1:27.502 4. Leclerc 1:27.920 4. Piastri 1:27.507 5. Hamilton 1:27.942 5. Leclerc 1:27.555 6. Verstappen 1:27.943 6. Hamilton 1:27.610 7. Cunoda 1:27.967 7. Antonelli 1:27.639 8. Antonelli 1:27.968 8. Bearman 1:27.711 9. Gasly 1:28.186 9. Hadjar 1:27.775 10. Sainz 1:28.209 10. Albon 1:27.783 11. Albon 1:28.218 11. Gasly 1:27.822 12. Bearman 1:28.228 12. Sainz 1:27.836 13. Hadjar 1:28.278 13. Alonso 1:27.897 14. Alonso 1:28.337 14. Lawson 1:27.906 15. Lawson 1:28.554 15. Cunoda 1:28.000 16. Hülkenberg 1:28.570 17. Bortoleto 1:28.622 18. Ocon 1:28.696 19. Doohan 1:28.877 20. Stroll 1:29.271

JAPÁN NAGYDÍJ, VERSENY RAJTSORRENDJE 1. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 5. George Russell brit Mercedes 6. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 7. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 8. Lewis Hamilton brit Ferrari 9. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 10. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 11. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 12. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 13. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 14. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 15. Carlos Sainz Jr. spanyol Williams-Mercedes 16. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 17. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 18. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 19. Jack Doohan ausztrál Alpine-Renault 20. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes