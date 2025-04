„Mégis hova kellett volna mennie Verstappennek?" – a Red Bull értetlenkedett, az FIA érvelt

A pole pozícióból induló Max Verstappen és a harmadik rajtkockából elrugaszkodó George Russell már az időmérőt követően is arról beszélt, hogy a rajt kulcsfontosságú lesz, és ha Oscar Piastri az élre fog állni, akkor csak bottal üthetik a nyomát. Talán a négyszeres világbajnok ezért is ragaszkodott annyira a pozíciójához, és vágta le a kanyart, amikor a jobban startoló ausztrál már az első métereken megérkezett mellé. A versenyirányítás a rövid biztonsági autós szakasz során meg is nézte az esetet, s 5 másodperces időbüntetéssel sújtotta a hollandot, ami megpecsételte a sorsát. A Red Bull-os a kerékcserék során töltötte le a kiszabott szankciót, amit követően már nem tudott fenyegetést jelenteni a McLaren ausztrál versenyzőjére.

Piastri először vezette dobogóra a wokingi istállót Dzsiddában, ráadásul azonnal a felső fokára. A pilóta az idei harmadik, míg a teljes pályafutását tekintve az ötödik győzelmét könyvelhette el, aminek köszönhetően először állt a világbajnokság élére. „Elég kemény verseny volt. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy nyertünk! A rajt jelentette a különbséget, ami megalapozta az első kanyarban történteket, és ez elég volt. Rendkívül nehéz volt követni az előtted haladót, és nem is igazán tudtam tartani a lépést Maxszel az első etapom végén, teljesen kikészítettem a gumijaimat. Szóval nagyon jó érzés volt tiszta levegőben folytatni a bokszkiállás után.”

„Nagyszerű futam volt, elvégeztük a feladatot, amikor kellett, de még tovább kell fejlődnünk, mert Max közelebb volt hozzánk, mint azt szerettük volna. Mindenesetre remek hétvégét tudhatunk magunk mögött – értékelt az egyéni vb-összetettben tíz ponttal vezető ausztrál, majd kicsit bővebben is kitért az első kanyarban történtekre. – Amint bementem a belső ívre az 1-es kanyarnál, úgy voltam vele, hogy nem fogok másodikként kijönni belőle. Mindent beleadtam, nyilván a sportfelügyelőknek is közbe kellett szólniuk, de szerintem eléggé Max előtt voltam. Végül ez döntötte el a versenyt. Elégedett vagyok a rajtok kapcsán elvégzett munkával, hiszen most ezen múlt a győzelem.”

A rajt és az első kanyar döntött a győzelemről (Fotó: AFP)

Verstappennek tehát nem sikerült megismételnie a szuzukai eredményeket, és ezúttal meg kellett elégednie a második hellyel. A címvédő a leintést követő interjú során nem volt bőbeszédű, és nem igazán bocsátkozott részletekbe a verseny kapcsán. „Rövidre zárnám, csak szeretnék nagy köszönetet mondani a szurkolóknak itt, Dzsiddában. Nagyszerű hétvége volt, imádom ezt a pályát. A többi meg olyan, amilyen. Már várom Miamit, majd ott találkozunk.”

A négyszeres világbajnok aztán a Sky Sports F1 kamerái előtt is nagyon rövidre fogta, amikor a rajt utáni incidensről kérdezték. „Őszintén szólva, minden egyes szó, amit erről mondanék, csak időpazarlás lenne – jelentette ki, majd később még hozzáfűzte. „Jobb, ha nem is beszélünk erről, különben sem fejezhetjük ki a véleményünket ezzel kapcsolatban. Sok szó esett már erről az előző és a mostani idényben is, más szabályok is vonatkoznak rá, de nem is ez a probléma, és igazából nem is az én gondom.”

„Szerintem az mindenképpen pozitívum, hogy rendben volt a versenytempónk. Sokkal jobban boldogultam a közepes gumikon is, és nem is számítottam rá, hogy ennyi tempó van a kocsiban. Ez megmutatja, hogy a péntekről szombatra virradóan végrehajtott módosítások határozottan sokat segítettek a gumikezelésen is – ecsetelte, azonban amikor arról faggatták, korábban milyen szabályváltoztatásra utalt, és hogy fellebbezne-e a büntetése ellen, újra elcsendesedett. – Minden le van írva. Nem. Nem áll érdekemben fellebbezni. Az egyetlen dolog, ami az érdekemet szolgálja az, ha elindulok haza.”

Verstappen a versenyt követő sajtótájékoztatón már azt magyarázta, azért nem osztja meg az álláspontját, mert fél az újabb büntetéstől. „Ott volt az egyes kanyar, aztán hirtelen az ötvenedik körben voltunk. Minden szupergyorsan történt. A problémát az jelenti, hogy nem oszthatom meg a véleményemet, mert lehet, amiatt is büntetést kapnék. Szóval jobb, ha nem beszélek róla. Bármi, amit mondok vagy próbálnék mondani, bajba sodorhat engem.”

Az esettel kapcsolatban a McLaren ügyvezető igazgatója, Zak Brown is megosztotta a gondolatait. „Határozottan úgy gondolom, hogy megérdemelt volt a büntetés. Oscar egyértelműen előtte volt a belső íven, jobban rajtolt el, és mint mindenki tudja, azért van a versenypálya, hogy azt használják. Legyen az öt másodperces időbüntetés vagy éppen a pozíció visszaadása, bármelyik megvalósulhatott volna. Szerintem helyénvaló volt a döntés, az a kanyar Oscaré volt, és egy ponton engedned kell.”

A Red Bullt irányító Christian Horner ugyanakkor nem osztotta Brown véleményét, és védelmébe vette Verstappent. „Már a futam előtti eligazításokon is zajlottak egyeztetések a versenyirányítással, és az volt a nézet, hogy hagyjuk őket versenyezni. Nem tudom, mégis hová mehetett volna Max az egyes kanyarban. Csak 2.6 másodperccel buktuk el a versenyt, szóval elég kemény. A legnagyobb pozitívumot az jelentette a számunkra, hogy megvolt a tempó. A verseny optimizmusra ad okot. Gratulálok Oscarnak, de csalódott vagyok amiatt, hogy nem szereztük meg a győzelmet.”

A „vörös bikák" csapatfőnöke mellett a tanácsadó, Helmut Marko sem értett egyet a kiszabott szankcióval. „A rajtnál veszítettük el a futamot, de mégis hová kellett volna mennie Maxnek? – tette fel a kérdést a Sky Germany kamerái előtt. – Figyelemmel követtük a Formula–2-es versenyt, és két vagy három versenyző is hasonló helyzetbe került, de csak figyelmeztetést kaptak. Szóval a mi meglátásunk szerint az öt másodperces időbüntetés kissé kemény volt... Nehéz megérteni a versenyirányítás következetlenségét. Igen, Piastri előrébb volt a rajtnál, azonban a kései fékezési fázisban már Max ismét előrébb volt kicsivel. De ez van.”

„Pozitívum, hogy megvolt a tempónk, és végig irányításunk alatt tudtuk tartani a gumikopást is. Azonban most is megtapasztalhattuk, hogy mennyire nehéz előzni. A büntetés után arra összpontosítottunk, hogy megőrizzük a második pozíciót – magyarázta az osztrák, majd arra a kérdésre is felelt, szerinte Verstappen nyert volna-e, ha nincs a büntetés. – Biztosan megnyerte volna. Hamar három másodpercre növelte az előnyét, és Piastri már a gumikra panaszkodott. Amikor te vagy az üldöző, mindig nehezebb. Aztán a második etapon, amikor Max igazán nyomta a kemény abroncsokon, akkor megint közeledett.”

Marko az ORF-nek nyilatkozva hozzátette, egyáltalán nem számoltak ilyen eredménnyel a szaúdi hétvégén. „Ha valaki pénteken azt mondta volna nekünk, hogy a második helyen végzünk, akkor ünnepeltünk volna. De azt autón végrehajtott változtatások annyira hatékonynak bizonyultak, hogy most kissé csalódottak vagyunk, hogy nem jött össze a győzelem. Viszont így is megmutattuk, hogy megvan a sebességünk, és kontroll alatt tudjuk tartani a gumikopást is, ami magabiztossággal tölt el minket a folytatást illetően."

Verstappen lemaradása 12 pontra nőtt az egyéni vb-összetettben, de a tanácsadót egyáltalán nem aggasztja a különbség. „Nem riasztó. Emlékszem, hogy egyszer (Sebastian) Vettelnek negyven pont van a lemaradása, és a végén mégis megnyerte a bajnokságot. Hajt bennünket a küzdőszellem, és tisztában vagyunk a gyengeségeinkkel. Végső soron ki fognak fizetődni a műszaki javítások.”

A két McLaren-versenyző rivalizálása a Red Bull malmára hajthatja a vizet. „Annak örülnénk, ha felváltva nyernének, hiszen az azt jelenté, hogy pontokat vesznek el egymástól. Nem hiszem, hogy bármelyikük is másodhegedűst fog játszani, és óriási lehetőséget biztosít a számunkra, ha elkezdenek egymással harcolni.”

A leintést követően a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) hivatalos közleményben támasztotta alá, miért kapott büntetést Verstappen. A dokumentumból kiderül, hogy ilyen esetekben alapvetően 10 másodperces időbüntetést osztanak ki, de enyhítő körülmény volt, hogy közvetlenül a rajt után történt az incidens. A szövetség hangsúlyozta, többek között a telemetriai adatokat és fedélzeti kamerás videókat is megvizsgálva egyértelművé vált, hogy Piastrié volt a kanyar, és Verstappen a levágással tartós előnyre tett szert, nem adta vissza a pozíciót, helyette igyekezett elhúzni az ellenfele előtt.

Leclerc múlt vasárnap még nagyon csalódott volt, hogy hiába végzett tökéletes munkát, így sem ért fel a dobogóra, ám Szaúd-Arábiában már nem maradt le a verseny utáni ünneplésről, és a Ferrari idei első pódiumát szállította a harmadik helyével. „Most ez a helyzet. Sajnos az időmérőn nem tudunk ennél többet kihozni a kocsiból. Én nagyon elégedett voltam a szombati körömmel, és a versenyemmel is. Úgy érzem, minden téren kihoztuk a maximumot. Elégedett vagyok az elvégzett munkával, és most még tovább kell fejlesztenünk az autót, hogy előkelőbb helyelért is harba szállhassunk. Tovább kell nyomnunk. Remélhetőleg hamarosan újabb fejlesztések jönnek, amivel előreléphetünk."

SZAÚDI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:21:06.758 2. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 2.843 mp h. 3. Charles Leclerc monacói Ferrari 8.104 mp h. 4. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 9.196 mp h. 5. George Russell brit Mercedes 27.236 mp h. 6. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 34.688 mp h. 7. Lewis Hamilton brit Ferrari 39.073 mp h. 8. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:04.630 p h. 9. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:06.515 p h. 10. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:07.091 p h. 11. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:15.917 p h. 12. Liam Lawson* új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:18.451 p h. 13. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:19.194 p h. 14. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:39.723 p h. 15. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1 kör h. 16. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1 kör h. 17. Jack Doohan ausztrál Alpine-Renault 1 kör h. 18. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1 kör h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1 baleset miatti kár Pierre Gasly francia Alpine-Renault 0 baleset *: 10 másodperces időbüntetés pályalevágás és előnyszerzés okán.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Oscar Piastri 3 4 6 99 2. Lando Norris 1 4 6 89 3. Max Verstappen 1 3 6 87 4. George Russell – 3 6 73 5. Charles Leclerc – 1 5 47 6. Andrea Kimi Antonelli – – 5 38 7. Lewis Hamilton – – 5 31 8. Alexander Albon – – 4 20 9. Esteban Ocon – – 2 14 10. Lance Stroll – – 2 10 11. Pierre Gasly – – 1 6 12. Nico Hülkenberg – – 1 6 13. Oliver Bearman – – 3 6 14. Isack Hadjar – – 2 5 15. Carlos Sainz – – 2 5 16. Cunoda Juki – – 2 5