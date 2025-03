„Kínos volt"– Markót nem hatotta meg Hadjar elkeseredettsége, szerinte a pilóta „könnyes showműsort rendezett"

Az idénynyitó Ausztrál Nagydíj vasárnapján zord arcát mutatta Melbourne: teljesen beszürkült az ég, eléggé lehűlt az idő, és felerősödött a szél, miközben folyamatosan változtak az időjárási és a tapadási viszonyok. A körülmények kétségkívül feladták a leckét a teljes mezőnynek, különösen az esőben rendkívül csúszós versenypályán, amit jól mutatott, hogy rutinos, világbajnok versenyzők is rontottak, köztük a rangidős Fernando Alonso is, így egyáltalán nem hatott meglepetésként, hogy a vizes pályán Formula–1-es autót korábban még nem vezető újoncok közül is többen is hibákkal vagy éppen autótöréssel hívták fel magukra a figyelmet.

A legrosszabbul vitathatatlanul a Racing Bulls-színeiben bemutatkozó Isack Hadjar járt, aki számára úgy ért véget az Albert Park-i futam, hogy valójában el sem kezdődött: a francia a felvezető körön vesztette el az irányítást az autója felett, és szállt bele a falba, így a tényleges debütálása is elmaradt – egyelőre nem szerepel futamrajt a neve mellett. Nem csoda, hogy a fiatal versenyzőt sokként érte a baleset, és teljesen elkeseredett. Hadjar sokáig nem is vette le magáról a bukósisakját, hogy ne lássák az arcát, de világos volt, hogy a könnyeit próbálta leplezni a sisakrostély mögé bújva. A versenyző teljesen összetörten kullogott vissza a csapatához, amikor a példaképe, Lewis Hamilton édesapja, Anthony Hamilton lépett oda hozzá, és próbálta vigasztalni a fiatalt.

„Amikor láttam, hogy mi történt, megszakadt a szívem. Nemcsak érte, hanem a szüleiért is, hiszen mindent megtettek, és keményen dolgoztak azért, hogy eljusson idáig. Rettenetesen sajnáltam őt, és úgy voltam vele, hogy »Tudod mit? Oda kell menned ehhez a gyereknek, hogy el kell mondanod neki: fel a fejjel, talpra fogsz állni, és vissza fogsz váni!« Úgy gondolom, fergeteges versenyző, komolyan annak tartom. Többet is fogunk még látni tőle, mint ezen a hétvégén."

A kedves szavak Hadjar lelkének is jót tettek. „Sokat jelentett. Tudta, milyen rosszul éreztem magam, és a valaha volt legrosszabb pillanatomban jött oda hozzám. Ez nagyon szép gesztus volt tőle, igazán nagyra becsülöm. Azt mondta nekem, fel a fejjel, jobb is leszek, és hogy szépen teljesítettem szombaton. Szép dolgokat."

Nem Hamilton édesapja volt az egyetlen, aki vigasztalni próbálta az újoncot. A Formula–1 ügyvezető igazgatója, Stefano Domenicali is felkereste. „Stefano bejött a versenyzői szobámba, és hasonló dolgokat mondott nekem. Igazán jólesett a támogatásuk. Kedves volt tőlük" – osztotta meg Hadjar, aki azt is elárulta, szégyenmenetnek érezte, amikor vissza kellett sétálnia a csapatához a balesetét követően.

„A körülmények rosszabbak voltak a bemelegíti körön. Nagyon rossz volt a helyzet. Csak próbáltam tapadásra bírni az autót. Tisztában voltam vele, hogy nagyon rosszak a tapadási viszonyok. Amikor elkezdtük a felvezető kört, azt hittem, valamivel jobbak a körülmények, de egyáltalán nem volt tapadás. Elmértem a kigyorsítást, hibáztam, és ennyi volt. Általában lépésről lépésre szoktam haladni, és nem szoktam próbálkozni a lehető legjobb bemelegítő körrel. A kör elején igyekszel felmelegíteni a gumikat, de én túlzásba vittem. Ez a lehető legapróbb hiba, amit el lehet követni, de a kocsi menthetetlen volt, és én csak utas voltam. Szörnyű érzés volt."

„Szégyenmenet volt, az biztos. Életem legrosszabb pillanata. Egy olyan ember, mint Hamilton édesapja, pontosan tudja, mit jelentek a nehéz pillanatok. Próbált vigasztalni. Nagyon-nagyon nehéz most – osztotta meg az érzéseit, majd elmondta, egyáltalán nem könnyít a lelkén, hogy nem ő volt az egyetlen fiatal, aki rontott, és az sem, hogy tapasztalt versenyzőknek is meggyűlt a baja a körülményekkel. – Egyáltalán nem vigasztal meg. Rosszul mértem fel a helyzetet, és ennyi. Mindannyian tudtuk, hogy nehéz körülmények uralkodnak, és hogy bárkivel megtörténhet, de nem akartam, hogy ilyen korán történjen meg velem. Lemaradok a tapasztalatszerzésről, ráadásul az első versenyemen, vizes pályán. Bárcsak vezethetnék most!" – tette hozzá nem sokkal a kiesését követően.

Míg a többség a nyitó hétvége legérzelmesebb pillanataként írta le a Hadjarral történteket, a Red Bull-tanácsadó Helmut Marko kínosnak találta védence reakcióját. „Könnyekkel teli showműsort rendezett. Kissé kínos volt" – jelentette ki az ORF-nek adott nyilatkozatában, ami nem nyerte el sokak tetszését.

A faenzaiak csapatfőnöke, Laurent Mekies megértőbb volt az osztráknál. „Tanulni fog ebből, és a frusztrációját jó energiákká fogja alakítani a következő versenyre. Ott leszünk mellette és támogatni fogjuk a következő napokban Sanghaj előtt, és nem fogjuk hagyni, hogy ez az eset elhomályosítsa azt a sok pozitívumot, amit ebből a hétvégéből elvihetünk magunkkal."

Hamilton édesapja később elmondta, Hadjar szülei is hálásak voltak neki, hogy vigasztalni próbálta a fiukat. „Megpróbáltam kicsit biztatni. Mondtam neki, hogy »fel a fejjel, hiszen már nyolc éves korod óta dolgozol azért, hogy eljuss ebbe a pozícióba. Nyilvánvalóan ez az egyik leglesújtóbb dolog, ami egy fiatal pilótával történhet, de még hosszú út áll előtted, és már megmutattad, hogy megérdemled a helyed a rajtrácson. Tehát fel a fejjel, húzd ki magad!« Nehéz volt neki, de végül felemelte a fejét, kihúzta magát, és úgy sétált tovább. Remélem, hogy emlékezni fog erre."

„Ezek olyan pillanatok, amikor megérint egy szülőt. Szüksége volt egy ölelésre, és én egyszerűen úgy éreztem, hogy meg kell tennem. A szülei utána odajöttek hozzám, és megköszönték nekem, ami fenomenális volt. Úgy gondoltam, hogy ez jó pillanat arra, hogy segítsek valakin."