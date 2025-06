Az Osztrák Nagydíj 2041-ig biztosan szerepel a versenynaptárban – hivatalos

Ausztriában hosszú múltra tekint vissza a Formula–1, hiszen a királykategória először 1964-ben vendégeskedett az országban, és most hétvégén már a 38. Osztrák Nagydíjat tartják. A Grand Prix-t három különböző versenypályán rendezték meg, a jelenleg is használatban lévő Red Bull Ring több mint tíz év kihagyás után 2014-ben látta újra vendégül a mezőnyt, s azóta kivétel nélkül minden évben – 2020-ban és 2021-ben ráadásul két alkalommal is – szerepelt a versenynaptárban. A vasárnapi futam napján bejelentett szerződéshosszabbítás értelmében ez egészen 2041-ig nem is fog változni.

„Ausztria hosszú ideje rendkívül különleges helyet foglal el az F1-ben, ezért fantasztikus, hogy hosszú távon sikerült biztosítanunk egy olyan nagydíj jövőjét, mely ilyen mélyen gyökerezik a sportág történetében. Dietrich Mateschitz látásmódja és szenvedélye alapozta meg azt a befektetést, illetve figyelmet, amely lehetővé tette, hogy ez a hihetetlen esemény újra visszatérjen a Formula–1-es versenynaptárba” – jelentette ki az F1 elnök-vezérigazgatója, Stefano Domenicali.

„Minden évben az egyik csúcspont visszatérni a lenyűgöző stájer hegyek közé, ez az élmény mély érzelmeket vált ki a versenyzőkből, a csapatokból és a szurkolókból egyaránt, ezzel egyedülálló hangulatot teremtve. Őszinte köszönetemet szeretném kifejezni Dietrich Mateschitznek, Thomas Überallnak, valamint a csapatának a kiválóság iránti megingathatatlan elkötelezettségükért, és a hihetetlen osztrák szurkolótáboruknak, akik a lelkesedésükkel és a hűségükkel még magasabb szintre emelik ezt az ikonikus versenyt” – tette hozzá.