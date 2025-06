„Nem tervezek harmadikként zárni” – Piastri frusztrált volt az időmérő után

Az előző versenyhétvégén, Kanadában a csapattársával ütköző, és az egyéni vb-összetettben 22 pontra lemaradó Lando Norris rendkívül magabiztos formában van Ausztriában: a brit versenyző a pénteki második szabadedzésen állt az élre a Red Bull Ringen, és onnantól fogva nem engedte ki a kezei közül az első helyet, s végig uralta a szombati időmérőt. Norris most nem hibázott a mindent eldöntő utolsó szakaszban, és az első, jól sikerült köre után az utolsó pillanatokban még tovább faragott az idején, és végül több mint fél másodpercet adott a legközelebbi üldözőjének, aki meglepetésre nem Oscar Piastri, hanem Charles Leclerc volt.

A pályafutása 12. rajtelsőségét szerző, és Ausztriában először az élről rajtoló Norris nem is leplezte az elégedettségét a kvalifikáció után. „Nagyon jó kör volt, az biztos! Apránként építettem fel. Még ha az első köröm jól is sikerült, tudtam, hogy vannak még részek, ahol ha jobban teljesítek, akkor találhatok némi időt, és pontosan ezt tettem. Szóval sikerült véghez vinnem, amit elterveztem. És ha ez így van, akkor általában nagyon-nagyon jól megy. Rendkívül elégedett vagyok! Jó napot, és eddig remek hétvégét tudhatok magam mögött. Szóval remélhetőleg a folytatásban is így marad.”

„Ez egy hosszú szezon, és most ki fogom élvezni ezt a pillanatot, különösen azután, hogy az időmérők jelentik a legnagyobb kihívást nekem. Az, hogy ilyen kört tudtam futni, és hogy eddig így alakul a hétvégém, örömmel tölt el. De ezzel egy időben izgatott is vagyok, mivel hosszú verseny vár rám, sőt, elég hosszú idény is. Nagyon örülök a mai napnak, de újra és újra bizonyítani akarok magamnak, és remélhetőleg a mostani csak a kezdete ennek” – tette hozzá a helyszínen eddig összesen kétszer dobogóra álló Norris, aki tavaly a győzelemért harcolva ütközött össze Max Verstappennel a futam véghajrájában.

A McLaren házon belüli csatájában tehát ezúttal Piastri maradt alul, aki 583 ezreddel maradt el a csapattársától, miután az első gyors köre nem sikerült túl jól, majd a másodikat meg sem tudta kezdeni a Pierre Gasly megpördülése miatt belengetett sárga zászló miatt. Az ausztrál nem meglepő módon frusztráltan beszélt a kamerák előtt a kvalifikáció után. „A tény, hogy nem is tudtam elkezdeni. Ez volt a probléma. Gasly megpördült az utolsó kanyarnál, szóval neki sem tudtam fogni a második gyors körömnek.”

„Lando egész hétvégén rendkívül gyors, szóval egyébként is nagy kihívás lett volna, de úgy gondolom, elég tempóm volt ahhoz, hogy ott legyek az első sorban. Mindig kár, amikor még az esélyt sem kapod meg. De innen még jó versenyünk lehet. Néha egyszerűen nem jön ki a lépés az adott napon. Úgy gondolom, nagyon erősnek tűnik a versenytempónk, mint ahogyan a Ferrarié is, ami kissé meglepetésként ért bennünket. De úgy gondolom, lesznek még remek lehetőségeink vasárnap, és nem tervezek harmadikként zárni, az biztos.”

A Ferrari új padlólemezzel készült a spielbergi fordulóra, és noha a pénteki nap alapján nem úgy tűnt, hogy sikerült előrelépnie, a szombati utolsó edzés már valamivel jobban alakult a számára, és egy-egy autóval sikerült az első két sorba kvalifikálnia magát. Leclerc a McLareneket szétválasztva a második, míg Lewis Hamilton a negyedik rajtkockát szerezte meg a versenyre, így a Scuderia előtt minden adott, hogy újra odaérjen a dobogóra.

„Nagyon örülök! Hosszú ideje nem rajtolhattunk az első sorból – kezdte az értékelést a monacói. – Összességében nehéz szezonunk van, de a csapat továbbra is nyomja. Hoztunk néhány újdonságot a hétvégére, ami nyilvánvalóan különbséget jelent, hiszen rendkívül szoros a küzdelem. Nagyon elégedett vagyok a körömmel, és ez jó kezdet a hétvége szempontjából. Tisztában vagyunk vele, hogy az autónk normális esetben jobban teljesít versenykörülmények között, mint az időmérőn, szóval bízom benne, hogy sikerül legalább kis nyomást helyeznünk a McLarenre vasárnap.”

„A mi autónkkal lehetetlen lenne olyan kört futni, mint amilyent Lando teljesített, de rajta vagyunk az ügyön. De ezzel nem akarom kisebbíteni az érdemeit. Biztosan hihetetlen munkát végzett. Gratulálok neki, megérdemelte! A versenyen viszont igyekszünk megnehezíteni a dolgát”– tekintett előre.

A Ferrari a McLarent is meglepte, de vajon mire lesz képes vasárnap? (Fotó: AFP)

Azt, hogy a Ferrari valóban javult valamelyest, jól mutatja, hogy Hamilton viszonylag közel tudott kerülni a csapattársához, és a negyedik helyről megvan az esélye arra, hogy az idei első dobogós helyezését ünnepelhesse pirosban. „Lassan, apránként haladok előre. Valahányszor kimegyek egy új pályára, és először vezetem ott ezt a típusú autót, mindig megdöbbenek és meglepődöm, mennyire különbözik attól, amit korábban tapasztaltam. Szóval az ember egyfajta állandó rohanásban van, hogy minél gyorsabban tanuljon, és utolérjen olyasvalakit, aki már hozzászokott ehhez a géphez.”

„Ezen a hétvégén érkeztek fejlesztések is, ami nagyon pozitív, és a csapat fantasztikus munkát végzett az egész kvalifikáció során a pozicionálás és minden más tekintetében. Úgy éreztem, csapatként most voltunk a legjobbak, szóval nagyon elégedett vagyok – jelentette ki, majd amikor arról kérdezték, hogy vasárnap lehet-e esélye harcba szállni a pódiumért, a hétszeres világbajnok optimista választ adott. – Bízom benne. Úton voltam ahhoz, hogy meglegyen az első sor, nem a pole pozíció, de a második hely. De ez is pozitívum, és elfogadom, és tanulni fogok belőle. Néhányszor blokkoltam hátul, aminek az okára még rá kell jönnöm.”

A Kanadában pole pozíciót és győzelmet szerző, majd az ausztriai nyitányon az élen záró George Russell az 5. rajthelyet szerezte meg. A brit pilóta szerint a körülmények kidomborították a gyengeségeiket. „Nem hiszem, hogy ennél többre lehettünk volna képesek. Végső soron tisztában vagyunk a kocsink erősségeivel és gyengeségeivel, és amikor meleg idő van, durva az aszfalt és nagy sebességű kanyarok vannak, az ellenünk játszik, míg az olyanoknak, mint a McLaren is, kedvez. Lando csodálatos munkát végzett a mostani pole pozícióval, de az ötödik hely az, ahová vártuk magunkat” – mutatott rá.

Russellnek a kvalifikációt követően veszélyes kiengedés miatt volt jelenése a sportfelügyelőknél, akik megrovást adtak neki, így megtarthatta az ötödik helyet.

OSZTRÁK NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:03.971 átlag: 243.447 km/ó 2. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:04.492 0.521 mp h. 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:04.554 0.583 4. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:04.582 0.611 5. George Russell brit Mercedes 1:04.763 0.792 6. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:04.926 0.955 7. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:04.929 0.958 8. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:05.132 1.161 9. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:05.276 1.305 10. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:05.649 1.678 11. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:05.128 0.718 12. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:05.205 0.795 13. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:05.226 0.816 14. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:05.288 0.878 15. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:05.312 0.902 16. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:05.329 0.657 17. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:05.364 0.692 18. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:05.369 0.697 19. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:05.582 0.910 20. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:05.606 0.934