A Red Bull már Japán előtt megválik Lawsontól; Verstappen nem örül – sajtóhír

Bár jelenleg az utóbbi tűnik a járhatóbb útnak, üresedés adott esetben a németeknél is lehet, hiszen George Russell és Andrea Kimi Antonelli kontraktusa is lejár az idei év végén. Noha egyelőre egyikük teljesítménye sem indokolná a leváltását, az már jó ideje köztudott, hogy Toto Wolff szeretné a soraikban tudni Verstappent, s a McLaren ügyvezető igazgatója szerint is a Mercedes lesz a holland következő állomása, méghozzá már a nagy szabályváltoztatásokat hozó éra első évében, 2026-ban.

Míg Verstappen a pletykák szerint nem elégedett, a Red Bullt motorral ellátó Honda végre elérhette a célját, hiszen már jó ideje dolgozik azon, hogy Cunoda lehetőséghez jusson az első számú istállónál. A De Limburger arról számolt be, hogy a japán motorgyártó már a Racing Bullsnak is tízmillió dollárt fizet az ülésért, és most a „vörös bikáknak" is kész több millió dollárt adni a japán versenyző szerepléséért. Ebből a szempontból még inkább érthető, miért nem kap több időt Lawson, és történik meg a csere pont most, hiszen Cunoda így a Honda saját pályáján, hazai közönség előtt mutatkozhatna be Red Bull-színekben.

A japán motorgyártó szervezésében ráadásul nagyszabású esemény is meg fogja előzni a Japán GP-t: a Racing Bulls és a Red Bull pilótái szerdán Tokióban teszik tiszteletüket. Ha minden a várakozások szerint alakul, az lesz Cunoda első hivatalos fellépése a „vörös bikákkal". Ő először a tavalyi évadzáró viadalt követő teszten próbálhatta ki a Red Bullt, az osztrák csapat azt követően tartalék pilótának is kijelölte Cunodát.

A Red Bull egyelőre nem erősítette meg a sajtóban megjelent híreket, ha minden igaz, bejelentés még ezen a héten várható.

CUNODA LENNE VERSTAPPEN HATODIK CSAPATTÁRSA A RED BULLNÁL A „vörös bikáknál" 2016-ban bemutatkozó Verstappen mellett több versenyző pályafutása is derékba tört, vagy az osztrákok „védőhálóján" túl, többnyire kisebb csapatoknál folytatódott csak. A holland mellett egyedül az első márkatárs, Daniel Ricciardo állta a sarat, ám az ausztrál leváltása óta nem alakult ki csata házon belül. Verstappen mellett mindössze tizenkét futamig húzta ki Pierre Gasly, akit Alexander Albon követett a sorban. A thaiföldi az első közös év soron egészen jól szerepelt, ám a következőben már jóval nagyobb különbség alakult ki, ami újabb pilótacserére sarkallta a Red Bullt. A holland új márkatársa Pérez lett, aki annak ellenére maradhatott a helyén egészen 2024 végéig, hogy rendre jócskán kikapott a csapattársától – a hírek szerint a mexikói maradása mellett többször is kiállt a 2021 és 2024 között sorozatban négy egyéni címet szerző Verstappen. Pérez helyére Lawson léptették elő, ám az új-zélandinak a jelek szerint mindössze két futamhétvége után távoznia kell.