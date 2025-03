„Nem vagyok hülye" – Lawson időt szeretne, de a Red Bull már Japán előtt megválhat tőle

Noha a csapatfőnök, Christian Horner egész hétvégén igyekezett kikerülni a válaszadást a Lawson vártnál rosszabb teljesítményét, és csapata döntését firtató kérdéseknél, vasárnap elismerte, ki fogják értékelni a helyzetet. „Mindig lesznek spekulációk a paddockban, de csak most fejeztük be az itteni versenyt. Az összes adatot magunkkal visszük, és alaposan meg fogjuk vizsgálni. Nincs semmi a levegőben, egyelőre minden csak puszta találgatás.”

„Nem is fogom kommentálni a csere lehetőségét, mert egyből az kerülne a címlapra. Mint mondtam, még csak két nagydíjon vagyunk túl a bajnokságban, van egy mintánk ebből a kettőből. Egészen sok információ áll a rendelkezésünkre, alaposan át fogjuk nézni őket, Liammal közösen fogunk dolgozni, és a lehető legjobbat szeretnénk neki.”

„A problémát az jelenti, hogy volt pár kemény hétvégéje, és ott liheg a média a nyakában. A folyamatosan növekvő nyomás a szakma része. Nagyon sajnálom őt. Látható, hogy ez most nagyon nehéz neki. Ő egy fiatal srác, kötelességünk vigyázni rá, és mindent megteszünk, hogy támogassuk őt. Liam még mindig nagyon tehetséges versenyző. Csak ezt most nem látjuk, bármilyen okból kifolyólag is. Nem látjuk, hogy képes lenne ezt kiaknázni.”

Lawson tisztában vele, mi vár rá, ha nem teljesít, de időt kér. „Tudtuk, hogy kemény lesz. A bokszutcából rajtoltunk, és kipróbáltunk valamit az autóval, de nem úgy működött, ahogyan akartuk. Már eddig is nehéz volt a hétvége, de még nehezebbé tettük. Sajnos nincs igazán időm rá, hogy hozzászokjak, de gyorsan rá kell jönnöm. Tart a szezon, nincs időm tesztelni az autót, és minden egyes hétvégén pontokat veszítünk. Ez az, amire gondolok, amikor azt mondom, hogy nincs időm.”

„De nem vagyok hülye, tudom, hogy teljesítenem kell, és ha nem teszem, akkor nem leszek itt. Csak arra összpontosítok, hogy a lehető leggyorsabban hozzászokjak a kocsihoz – jelentette ki, majd az ülésébe vágyó Cunodának is üzent. – Több éven át versenyeztünk az alsóbb kategóriákban, és legyőztem őt, mint ahogyan az F1-ben is, szóval mondhat, amit csak akar.”

Az új-zélandi versenyző már várja a soron következő Japán Nagydíjat, hiszen ismerősebb lesz a számára a terep. „Szerencsére most Szuzuka következik, egy olyan pálya, amit ismerek és szeretek.”

Hogy Lawson jövő hétvégén is a Red Bull színeiben áll-e rajthoz, egyelőre kérdéses, a hírek szerint a döntés már ezen a héten megszülethet. A tanácsadó, Helmut Marko megerősítette, csapata válságértekezletet fog tartani, értesülések szerint akkor fog eldőlni az új-zélandi sorsa is.

„Össze fogunk ülni Milton Keynes-ben, hogy megvitassuk, hogyan tudjuk csökkenteni a különbséget. Egészen addig arról fog szólni minden, hogy a lehető legtöbb pontot gyűjtsük. Aggódunk, de nem dobjuk be a törölközőt.”