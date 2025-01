Cunoda mégis lehetőséget kaphat a Red Bullnál 2025-ben – sajtóhír

Mint ismert, a Red Bull az idényzáró Abu-dzabi Nagydíj után tárta nyilvánosság elé, hogy megválik az érvényes szerződéssel rendelkező, de jócskán alulteljesítő Sergio Péreztől, és a helyére Liam Lawsont lépteti elő, miközben a tapasztaltabb, és a testvércsapatnál már több pilóta mellett is bizonyító Cunoda Juki ezúttal is lemaradt a hőn áhított ülésről. Egybehangzó sajtóértesülések szerint ugyanakkor így is szerephez juthat a „vörös bikáknál" a soron következő idény során, hiszen a források szerint ő fogja betölteni a tartalékversenyző pozícióját.

Ez azt jelenti, hogy ha Max Verstappen és/vagy Lawson eltiltás vagy bármilyen más okból kifolyólag nem tud részt venni valamely nagydíjon, akkor a japán versenyző fogja átvenni a helyét. Ilyen esetben természetesen a Racing Bullsnak is szüksége lenne beugróra, ezt a feladatot a szintén japán Ivasza Ajumu fogja ellátni.

Ami az esetleges eltiltást illeti, a címvédő holland nyolc büntetőpontnál jár a tizenkét hónapos periódust nézve úgy, hogy az első pontjai a júniusi Osztrák Nagydíjon évülnek el, vagyis a versenyzőnek tizenegy versenyhétvégét kell úgy teljesítenie, hogy kevesebb mint négy büntetőpontot szed össze, máskülönben kénytelen lesz kihagyni egy Grand Prix-t.

Cunoda először a tavalyi idényzárót követő abu-dzabi teszten vezethette a Red Bull aktuális autóját, akkor a mérnökök elégedettek voltak a munkájával és a visszajelzéseivel.