„Teljesen egyértelmű, hogy esélyt kell kapnom" – Cunoda bízik a Red Bullban, de nem lepné meg, ha ezúttal is lecsúszna az ülésről

Noha papíron már csak egy hely kiadó a 2025-ös rajtrácson, a várakozások szerint két csapatnál is átrendeződésre lehet számítani, hiszen egyre kisebb a valószínűsége annak, hogy az idén jócskán alulteljesítő Sergio Pérez kitöltheti a 2025 végéig szóló szerződését. A csapat most hétvégén rendezendő idényzáró Abu-dzabi Nagydíjat követően fog döntést hozni a pilótafelállásokról: a legfrissebb hírek szerint az RB-nél év közben Daniel Ricciardót váltó Liam Lawson lehet a befutó a mexikói ülésére, míg az ő helyét Isack Hadjar veheti át a faenzaiaknál.

Az új-zélandi felkészültnek érzi magát a Max Verstappen elleni küzdelemre. „Ez ugyanolyan hétvége lesz, mint a többi. Az előttem álló nagydíjra összpontosítok, és a lehető legjobbamat nyújtom. A verseny után többé-kevésbé tisztább képem lesz arról, mit fogok csinálni a következő szezonban. Őszintém, ötletem sincs, mi lesz. Remélem, hogy hamarosan megtudom, de bízom abban, hogy a csapat jó döntést fog hozni, és biztos vagyok benne, hogy nem fogja túl sokáig húzni."

„Jövő héten talán frusztrálóbb lesz, ha nem tudom, mi lesz, de most hogy versenyzünk, és egy triplahétvége utolsó állomására érkeztünk, annyira elfoglalt vagyok, hogy igazán időm sem volt gondolkozni az abból fakadó frusztrációmon, hogy lesz-e jövőre ülésem, vagy sem. Annyi minden jár a fejemben ezekkel a futamokkal kapcsolatban, hogy tényleg ezekkel a dolgokkal foglalkozom."

Lawson elsődlegesen arra koncentráló a záró nagydíj előtt, hogy csapatát a lehető legjobb helyzetbe hozza a konstruktőri bajnokságban. Az RB jelenleg a nyolcadik pozíciót foglalja el, lemaradása 13 pont a hatodik Alpine-hoz viszonyítva. „Ez a versenyhétvége nagyon fontos, a lehető legjobb elérhető helyezésért küzdünk a csapatbajnokságban. Ez az, amire összpontosítok, és csapatként is ezt tartjuk szem előtt. Ezen kívül természetesen az a célom, hogy a Red Bullnál versenyezhessek a jövőben. De nincs semmilyen előérzetem azzal kapcsolatban, hogy ez mikor következhet be. Ha egy napon megnyílik előttem a lehetőség, akkor úgy gondolom, készen fogok állni. De most erre a hétvégére fókuszálok."

„Nyilvánvalóan a Max elleni küzdelem jelentené a legnagyobb kihívást, de bizonyos értelemben ez a lehető legjobb ülés a rajtrácson. Közvetlenül a legjobbtól tanulhatsz. Hozzáférsz az adataihoz valamennyi eseményről, és pontosan láthatod, hogyan teljesít. Olyan versenyzőként, mint aki csatlakozott a Formula–1-be, és a fejlődés útján jár, ez lenne a lehető legjobb helyzet. Nyilvánvalóan ez az, amit szeretnék, mert ha láthatom ezeket az adatokat, akkor én is jobb leszek."

Noha Cunoda Juki jóval több ideje vár a lehetőségre, mint Lawson, és több alkalommal is bizonyított már, úgy tűnik, ezúttal sem ő az első számú jelölt. „Ha azt nézzük, mit értem el az idén, akkor teljesen egyértelmű, hogy meg kell kapnom az esélyt. De nem tudom, ez tőlük függ. Ez az F1, az egyik olyan sportág, amelyben a leginkább jelen van a politika. Bármi megtörténhet. Biztos vagyok benne, hogy az utolsó futam elég fontos, de a magam szempontjából úgy érzem, valamennyi az volt. Ha nem győztem volna le Danielt (Ricciardo), akkor most én ülnék a kanapén."

Úgy tűnik, a japán versenyző némileg beletörődött abba, hogy a Red Bull mellőzi őt. „Meglepődnék, ha nem én kapnám meg, de összességében nem igazán lepne meg. Meglátjuk, ki foglalja el azt az ülést jövőre. Attól függően, hogy ki kapja meg, lehet meglepődnék, de... nem tudom. Sok pletyka kering, és nehéz megjósolni, mit gondolnak."

Cunoda tudja, hogy nem függhet teljes mértékben a „vörös bikáktól", de egyelőre nem igazán tett azért, hogy egyéb lehetőséget találjon magának 2026-ra abban az esetben, ha ezúttal sem kapja meg a hőn áhított ülést. „Attól függ, mit akarnak, de ezzel egy időben nem gondolom, hogy túl sok szabad hely van. Én szeretem a Red Bullt, és boldogan folytatom velük a közös utat, de minden attól függ, mit gondolnak. Őszintén nem igazán tudom, hogy mit akarnak."

„Versenyzőként ugyanakkor nem függhetek mindig tőlük. Különösen úgy, hogy ilyen sok a szóbeszéd. Mindig jó, ha van egyéb opciód, de egyelőre nem igazán próbálok találni egyet. A mostani helyzetem nem olyan rossz. Persze függ attól, hogy melyik autót vezethetem jövőre, és miként alakul a következő idényem."

Egyes hírek szerint a japán temperamentuma is közrejátszik abban, hogy a Red Bull mellőzi az alkalmazását. „Biztos vagyok benne, hogy előreléptem ezeken a területeken. Ha tavaly ezt mondják, akkor annak van értelme, de az idén sokat fejlődtem, és nem fordult elő túl sokszor, hogy elvesztettem volna a kontrollt. Ha ez lenne az indok, akkor az az én megítélésem szerint nem lenne igaz."

Cunoda szerint a Honda távozása sem lehet indok arra, miért ne kaphatná meg a Red Bull-os lehetőséget. „Nem hiszem, hogy ezért nem akarnának a Red Bullba ültetni, és szerintem nem is veszik figyelembe, hogy mi lesz a Hondával és az Aston Martinnal. Különben sem lenne az egésznek értelme."