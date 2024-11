„Nem azért vagyok itt, hogy sprintfutamokon nyerjek" – Norris Brazília óta tervezte, hogy viszonozza a szívességet

A pole pozícióból induló Lando Norris megtartotta a vezetést a rajtnál, amit követően végig zavartalanul vezette a sprintversenyt, ám végül nem ő szelte át elsőként a célvonalat, hiszen csapata kérésnek ellenszegülve az utolsó métereken elengedte maga mellett csapattársát, Oscar Piastrit. A brit a leintést követően rámutatott, végig azt tartotta szem előtt, hogy a McLaren kettős sikert érhessen el, és hozzátette, Brazília óta tervezi, hogy visszaadja az ausztrálnak a pozíciót.

„Megszereztük az első két helyet, és így teljesítettük a kitűzött célt. Maximalizáltuk a megszerezhető pontokat, szóval elégedett vagyok. Örülhetünk csapatként, hiszen tökéletesen végrehajtottuk a feladatot. Jó volt a tempó, talán valamivel jobban is nyomhattam volna, mint ahogyan tettem, de magunk mögött akartuk tartani a többieket, és próbáltuk segíteni egymást, hogy (George) Russell ne kerüljön túl közel hozzánk. Elvégeztük a munkát, és ez a legfontosabb."

„Talán valamivel szorosabb volt a helyzet, mint szerettem volna, de Brazília óta terveztem, hogy visszaadom a pozíciót. Így gondoltam a legjobbnak. A csapat szólt, hogy ne tegyem meg, de úgy voltam vele, hogy ki tudjuk vitelezni, és így is történt. Nem igazán érdekel. Nem azért vagyok itt, hogy sprintfutamokon nyerjek, azért vagyok itt, hogy nagydíjgyőzelmeket és bajnoki címeket szerezzek, de az nem alakult a tervek szerint. Minden tőlem telhetőt megtettem, és már izgatottan várom a vasárnapot."

Bár Piastri már a rajtnál megelőzte Russellt, ezt követően szinte az egész versenye a védekezésről szólt, hiszen a mercedeses vissza akarta szerezni a második helyet. Az ausztrál pilótának a márkatársa is segített a pozíció megtartásában, majd végül el is engedte maga mellett, így elsőként szelte át célvonalat.

„Az egész sprintfutamom a védekezésről szólt. Jól rajtoltam, és remekül sikerült az első kanyar is, de nem igazán volt meg a tempóm. Talán túl hamar koptattam el az első gumikat. Ezt követően kissé szenvedtem, de nagyszerű csapatmunkát végeztünk. A segítség nélkül sokkal nehezebb lett volna a sprintverseny. Jó, hogy a McLarennek sikerült megszereznie az első két helyet. Ez megmutatta a csapatmunkát, amiről a sprintversenyt megelőzően is beszéltünk. Azt hiszem, kijelenthetjük, hogy viszonozták a szívességet. Kicsit nehéz volt George-ot magam mögött tartani, de jó futam volt."

A pozíciócserével kapcsolatban a konstruktőri tabellán az előnyét 30 pontra növelő McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella is megosztotta a véleményét, és rámutatott több fontos részletre is a sprintverseny alakulását illetően. „Szeretném elismerni az istálló és a csapat nagyszerű munkáját, hogy ilyen versenyképesek voltak a csalódást keltő Las Vegas-i Nagydíj után. Nagyon fontos volt, hogy erős legyen az autó. A sprintfutam érdekes volt, fontos megjegyezni, hogy a Ferrari teljesen új gumikon volt, Russell abroncsaiban mindössze egy kör volt, míg a mieinkben, Lando és Oscar esetében is kettő."

„Ezen a versenypályán az új gumik tapadása rohamosan visszaesik, így volt egy kis hátrányunk ezen a téren, amit menedzselnünk kellett. Ezzel egy időben a hátsó szárnyunk olyan konfigurációjú volt, amelyik jó a kanyarokban, de kissé lassú az egyenesekben. Szóval ez együttműködést követelt a versenyzőink között, és Lando DRS-sel támogatta Oscart. Lando mindezt nagyszerűen vitte véghez, és briliáns versenyt futott."

„Lando mindenképpen viszonozni szerette volna a szívességet, amit Oscar adott neki Sao Paulóban. Mi le szerettük volna venni Landóról a nyomást azzal, hogy azt mondtuk neki a rádióban, örülünk neki, ha ebben a sorrendben futnak be, de megtalálta a lehetőséget arra, hogy viszonozza a szívességet. Ez megint tanúsítja azt az együttműködést, egységet és összetartást, ami a McLaren erősséget jelenti a bajnoki törekvésünkben."

A harmadik pozícióban a Piastrit végig támadó Russell látta meg a kockás zászlót. „Elég szoros volt a helyzet az egyes kanyarban több alkalommal is. Elég frusztráló volt, hogy Lando minden egyes körben segítette Oscart a DRS-sel. Megértem, miért cselekedtek így, de amikor ott vagy a csatában, szeretnéd, hogy a szurkolók versenyt lássanak. Elég dühítő volt. Mindenesetre meglett a harmadik hely, és hamarosan következik az időmérő, ami igazán fontos. Landónak jó volt a tempója, Oscar némileg szenvedett, szóval izgalmas csatát vívhattam volna Landóval, hogy lássuk, valójában mire lehettünk volna képesek."

„Frusztráló, amikor csapatutasítások vannak előtted, és így kettő az egy ellen csata alakul ki. Tudjuk, hogy ebben a sportban esélytelen előzni DRS nélkül. Úgy gondolom, Landóban még sok tempó maradt, mint ahogyan bennem is, de csapatként nagyon jól összejátszottak. Én nem ilyennek akarom látni az F1-et. Ha rajongó vagyok, nem ezt akarnám látni, hiszen csatákat szeretnék a pályán, és azt akarom, hogy a legjobb nyerjen. De tisztelned kell őket azért, hogy hajszolják a céljukat, hogy megnyerjék a csapatbajnoki címet. Ha Lando elhúzott volna az élen, akkor elég magabiztos vagyok azt illetően, hogy megelőztem volna Piastrit, és akkor eggyel kevesebb pontot szereznek."

A Katari Nagydíj programja 19 órakor folytatódik az időmérővel.

PILÓTA GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS LGYK PONT 1. Max Verstappen* 8 12 21 3 404 2. Lando Norris 3 11 20 5 347 3. Charles Leclerc 3 10 20 1 323 4. Oscar Piastri 2 7 21 - 276 5. Carlos Sainz Jr. 2 8 18 1 264 6. George Russell 2 4 20 2 223 7. Lewis Hamilton 2 4 20 2 211 8. Sergio Pérez - 3 16 3 152 9. Fernando Alonso - - 12 1 62 10. Nico Hülkenberg - - 9 - 37 11. Cunoda Juki - - 9 - 30 12. Pierre Gasly - 1 6 - 26 13. Lance Stroll - - 5 - 24 14. Esteban Ocon - 1 5 1 23 15. Kevin Magnussen - - 5 - 14 16. Alexander Albon - - 4 - 12 17. Daniel Ricciardo - - 4 - 12 18. Oliver Bearman - - 2 - 7 19. Franco Colapinto - - 2 - 5 20. Liam Lawson - - 1 - 4 * már világbajnok a világbajnokság állása