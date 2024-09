Verstappen sajátosan tiltakozott a „nevetséges" büntetése miatt a szingapúri időmérő után

A McLaren fő esélyesként érkezett meg a Szingapúri Nagydíjra, de arra lehetett számítani, hogy a Ferrari nagy fenyegetést jelenthet rá. Noha a nyitó napon Charles Leclerc valóban tartotta a lépést Lando Norrisszal, a maranellóiak teljesen kiírták magukat a küzdelemből az időmérő mindent eldöntő utolsó szakaszában. A gyors körére készülő Carlos Sainz Jr. falba szállt, majd Charles Leclerc átlépte a pályahatárokat az utolsó próbálkozása alkalmával, előbbi így az utolsó, míg utóbbi a kilencedik rajthelyről várhatja a folytatást.

A harmadik szabadedzésen nagy fölényben lévő Norris eközben a kvalifikációra is átmentette a gyors tempóját, s idénybeli ötödik pole pozícióját szerezte meg, s Szingapúrban először várhatja az élről a piros lámpák kialvását. „Nehéz volt, főleg az időmérőn. Nehezemre esett folyamatosan előrelépni, és köridőt találni, miközben körülöttem mindenki egyre gyorsabb lett. Mindez nyomást helyezett rám, főleg, amikor mindössze egy lövésünk volt a harmadik szakaszban. A köröm elég jó volt ahhoz, hogy megszerezzem a pole pozíciót, és elégedett is vagyok vele, különösen itt Szingapúrban. Egész hétvégén jól és magabiztosan éreztem magam, igaz, a kvalifikáción talán nem annyira, de elvégeztük a munkát."

A versenyzők mindent egy körre tettek fel a Sainz balesete miatt piros zászlóval tarkított Q3-ban, ami plusznyomást helyezett rájuk. „Szerettem. Felgyorsult a szívverésem, jól szórakoztam. A köröm nem sikerült olyan jól, mint ahogyan a piros zászló előtti alakult, szóval valamennyi maradt benne. De nagyon jó érzés vezetni az autót, és ilyenkor magabiztosan is érzed magad a volán mögött, tudod nyomni, és még több időt kipréselni. Már nagyon izgatottan várom, mire lehetünk képesek a vasárnapi futamon."

„Hittem benne, hogy gyorsak vagyunk, szóval nem kellett túlfeszítenem a határokat, és csak csinálhattam a dolgomat egész hétvégén. Nagyon kellemes érzés, hogy nem kellett a határon táncolnom, de mindig nehéz. A kocsi mozog, eléggé hepehupás a pálya, és könnyű egy méterrel elvéteni a féktávot. Megfizeted az árát, ha túlságosan nyomod. De higgadt tudtam maradni, csináltam, amit kellett, szóval elégedett vagyok."

A Red Bull nehéz hétvégére készült Szingapúrban, és nem is alakult jól számára a nyitó nap, ám az időmérőre sikerült előrelépnie Max Verstappennel. A holland versenyző a második rajthelyet szerezte meg, s lemaradása „csupán" 203 ezred volt. A címvédő a remekül sikerült kvalifikáció után a győzelmet célozta meg, és arra mindenképpen jó esélye lehet, hogy a rajt után átvegye a vezetést, hiszen Norris egyelőre még nem tudta megtartani a vezetést az első körön a pole pozícióból indulva.

„Az egész kvalifikáció jól alakult. Folyamatosan sikerült javítanunk az autón. Boldog vagyok, hogy az első sorból indulhatok, főleg ha visszanézünk, honnan jöttünk vissza. A Q3 nehéz volt, törölték a körömet a dupla sárga zászlós jelzés miatt, és onnantól mindenkinek egyetlen köre maradt, és nyilván nem akartad túlfeszíteni, a határokon belül szerettél volna maradni. Elfogadom a második helyet, elégedett vagyok vele. Nehéz megmondani, mire lehet számítani a futamon, Szingapúrban sok dolog történhet, de legalább így van esélyünk."

Míg Verstappen közvetlenül a kvalifikáció után kifejtette a véleményét, a hivatalos sajtótájékoztatón már csak egyszavas válaszokat adott, ezzel is kifejezve a tiltakozását a csütörtökön kapott büntetése után. Mint ismert, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) nem megfelelő szóhasználat miatt közmunkára ítélte a címvédőt, aki már akkor is jelezte, hogy ezentúl a paddockban fog nyilatkozni, miután ott nem érvényes a szövetség korlátozása, és szabadon fogalmazhat.

A háromszoros bajnok be is tartotta a szavát, a sajtószobában valamennyi kérdésre egy-két szavas mondatokban válaszolt, és jelezte az újságíróknak, hogy inkább a termen kívül keressék meg őt a kérdéseikkel. Verstappen így a paddockban tartott rögtönzött sajtótájékoztatón, ahol már hosszabban kifejtette a véleményét.

„Egyszerűen nevetséges, hogy ezért kaptam büntetést. Amikor inzultálsz valakit, elég világos a helyzet. Én nem is valaki másra mondtam ezt, hanem leírtam az autó teljesítményét. Egyszerűen kicsúszott a számon. Szabályba van foglalva. Őszintén, nem is a sportfelügyelők tehetnek róla, hiszen őket kötik a szabálykönyvben leírtak. Igazából nagyon jól elbeszélgettem velük, megértőek voltak, de igazodniuk kell a szabályokhoz. Szerintem nem ez a jó irány a sportág szempontjából" – magyarázta.

A holland mellett kiállt az első hármasban végző két versenyzőtársa, Norris és Hamilton is, utóbbi azt mondta, Verstappen helyében nem töltené le a kiszabott büntetést sem.

„Őszintén úgy gondolom, hogy vicc az egész. Ez az autósport csúcsa, előfordulnak hibák. Én biztosan nem tölteném le a büntetést, remélem, Max így tesz" – jelentette ki a hétszeres világbajnok.

Hamilton a pénteki szabadedzéseket követően arról beszélt, hogy meglepné, ha az időmérőn sikerülne bejutnia az utolsó szakaszba, ehhez képest a harmadik rajthelye mindenképpen nagy előrelépést jelent. „Egész évben katasztrofálisan alakult a kvalifikáció a számomra, és folyamatosan dolgozom rajta, hogy visszatérjek a formámhoz. Hosszú idő után az autó hirtelen életre kelt az időmérőre. A piros zászló kissé rosszul jött, hiszen kezdtük elkapni a ritmust, de mindenki egy csónakban evezett. A vége kissé nehéz volt, úgy gondolom, kicsivel több volt a kocsiban, de nagyon hálás vagyok így is. Az egyensúly összevissza volt, megváltoztattunk szinte mindent, de a szerelők hibátlan munkát végeztek, szóval óriási köszönettel tartozom nekik. Bízom benne, hogy jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy beleszóljunk az élen zajló küzdelembe a versenyen. "

A hétszeres világbajnok egyelőre nem tudja, a beállítás a futamon is ki fog-e fizetődni. „Fogalmam sincs. Sokkal jobb volt ma a helyzet, most volt először elöl is tapadásunk, és láthattuk, hogy a McLaren minden versenyhétvégén gyors. Nem tudom. Remélem, hogy a gumikezeléssel fel tudjuk venni a harcot a többiekkel, a McLaren ellen azonban talán kevesek leszünk. Mindent bele fogunk adni."

A Ferrari a nyári szünet óta remekel, ám a szingapúri időmérőn szinte teljesen leírta az esélyeit: Sainz összetörte a Ferrarit, Leclerc hibázott az utolsó gyors körén, a páros kilencedik és a tizedik helyről, vagyis az ötödik rajtsorból várhatja a vasárnapi futamot.

„Az első és a második szakasz jól alakult, és egészen reményteljes voltam, aztán a harmadikban minden rosszra fordult – kezdte az értékelést a monacói. – Kikerültem a megfelelő működési tartományból, az első kereket lehűltek. Olyan sok előkészület előzi meg azt, hogy az az egyetlen kör jól sikerüljön az időmérőn, főleg ahol tudjuk, hogy olyan fontos mint Monacóban, és akkor kikerülünk a megfelelő tartományból, és az első gumik hidegek lesznek. Ezzel nagyon rossz helyzetbe hoztuk magunkat a teljes hétvégét nézve. Még nem tudjuk, pontosan mi okozta a problémát, de a tény az, hogy hidegek voltak az első gumik, amikor a kört kezdtük. Elfékeztem az egyes kanyarba menet, és ennyi volt. Egyszer sem volt meg annyira az első tapadásom, mint szerettem volna."

„Még a harmadik szabadedzés után is úgy gondoltuk, hogy erős időmérőnk lesz. Azt meg tudom erősíteni, hogy a Q1-ben és a Q2-ben jó úton voltunk ahhoz, hogy jó dolgot érjünk el. Aztán mindent eldobtunk a Q3-ben a gumimelegítési gond miatt. Meg kell vizsgálnunk, mi történt. Nem tudtam mit csinálni, úgy gondolom, jó helyzetben voltunk, versenyképesek voltunk, és jó munkát végeztünk. Ugyanakkor nem tudom, mi történt a kivezető körömön, hogy kerültem ki a működési tartományból, attól a pillanattól fogva egyszerűen minden rosszra fordult" – tette hozzá.

Sainz nem igazán érti, mi váltotta ki a balesetet. „Nagyon furcsa volt. Határozottan alábecsültem vagy éppen túlbecsültem a tapadást a hideg gumikon. A pálya utolsó szektorában nemegyszer vissza kellett vennem, hogy elengedjek több autót is. Sosem akarsz úgy kezdeni itt a kör, hogy bármennyi időt elvesztegetnél. Amikor nekirugaszkodtam a körömnek, áthajtottam egy buckán a 17-es kanyarnál, és egyszerűen nem volt semmi tapadásom a hétvége eddigi összes köréhez képest. Meleg pillanatokat éltem át. Volt egy momentum, amikor azt hittem, megmenthetem, de megcsúsztam, és elég szerencsétlenül jött ki, nagyon rossz baleset volt. Elnézést kérek a csapattól, hiszen nem így akarod zárni a kvalifikációt."

„Egész hétvégén szenvedtünk a hőmérsékletekkel, illetve azzal, hogy a megfelelő működési tartományba hozzuk a gumikat, és a mai nap egyszerűen rosszul alakult. Ami a versenyt illeti, amint ritmusba kerülünk akárcsak Azerbajdzsánban, a gumik a megfelelő ablakba kerülnek, és általában rendben van. Szóval amint elkapjuk a ritmust, elég erősek lehetünk."

Sainznak a sportfelügyelőknél is jelenése volt az időmérőt követően, hiszen engedély nélkül szaladt át a versenypályán a balesete után. A spanyol pilóta 25 ezer eurós pénzbírságot kapott az eset nyomán.

Folytatás vasárnap 14 órakor a versennyel.