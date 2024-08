„Külön ligában a McLaren" – a Red Bull úgy érzi, mindkét bajnoki címe megvédése veszélybe került

Noha a pole pozícióból Lando Norris ezúttal is elrontotta a rajtot, fölényes győzelmet aratott Zandvoortban. A McLaren brit versenyzője a 2024-es idényben az eddigi legnagyobb előnnyel szelte át elsőként a célvonalat, a másodikként befutó és így hazai pályán először vereséget szenvedő Max Verstappen lemaradása a 23 másodpercet közelítette.

Norris emellett a verseny leggyorsabb körét is megfutotta, méghozzá a legutolsó körben, így összességében nyolc pontot faragott a hátrányán az egyéni vb-összetettet továbbra is vezető holland riválisa mögött, miközben csapata 30 pontra megközelítette a konstruktőri tabellát vezető „vörös bikákat”.

Bár a McLaren már hosszú hetek óta erős formát mutat, eddig nem mutatkozott meg ilyen egyértelműen a fölénye. Ha a wokingiak a folytatásban is tudják tartani a tempót, és az eddigiekhez hasonlóan beválnak a fejlesztéseik, a Red Bullnak egyáltalán nem lesz egyszerű dolga, ha meg szeretné szeretné védeni mindkét bajnoki címet.

„Gratulálok Landónak és a McLarennek, az autója külön ligában volt – jelentette ki a csapatfőnök, Christian Horner. – Mindent megtettünk, amit csak lehetett, Max a második rajtkockából indulva átvette a vezetést is, de a tempójuk egyszerűen más ligát képviselt. Rengeteg munka vár még ránk, úgy gondolom, sok tanulságot levontunk a mostani versenyhétvégéből, ami értékes lehet, és Checo (Sergio Pérez) is jól vezetett. Most meg kell emésztenünk a történteket, kármentés a volt a második helyezés, és vissza kell vágnunk Monzában.”

„Meg kell értenünk, miből fakad a lemaradásunk, szerintem sokat tanultunk a hétvégéből, de kimagasló volt a tempójuk ezen a pályán, szóval rá kell jönnünk, hogyan tudnánk növelni az autónk teljesítményét. A McLaren mostani tempóját alapul véve semmit sem tekinthetünk biztosnak. Még mindig kényelmes előnnyel vezetünk az egyéni vb-összetettben, ám a konstruktőriben újabb pontokat vesztettünk. Válaszolnunk kell, és biztos vagyok abban, hogy megvan bennünk a kellő erő ahhoz, hogy ezt megtegyük.”

A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko már kongatja a vészharangot. „Itt ideálisak voltak a körülmények a McLaren számára, miközben mi egyszerűen nem boldogultunk. De nem minden pálya lesz ilyen. A technikusainknak elő kell állniuk valamivel, ez biztos, mert ha a fennmaradó kilenc nagydíjon másodikak leszünk, az nem lesz elég. A McLaren fölényét a versenyen futott leggyorsabb, 1:13-as köre egyértelműsítette, amit Lando az utolsó körben, az állítható hátsó szárny használata nélkül ért el.”

„Mi csak álmodhattunk ilyen köridőről, szóval még sok munka áll előttünk. Nagyjából tudjuk, hol vannak a problémák. Jobb egyensúlyra lenne szükségünk, ha az meglenne, a versenyzők magabiztosabban éreznék magukat a volán mögött, a gép kevesebbet csúszkálna, ami jobb gumikopást is eredményezne. Néhány fejlesztés készülőben van.”

Marko úgy érzi, mindkét bajnoki cím megvédése veszélybe került, és bár Verstappen is érzi a fenyegetést, a holland kijelentette, egyelőre nincs ok a pánikra. „Általánosságban véve egyszerűen rossz volt a hétvégénk, meg kell értenünk, mi történt. Igaz, az elmúlt néhány verseny sem volt igazán fantasztikus, ami bizonyos értelemben már riasztó volt, ám tisztában vagyunk vele, hogy nem kell pánikolnunk. Próbálunk javítani a helyzetünkön, jelenleg ezen dolgozunk. A Formula–1 elég bonyolult.”

A háromszoros világbajnok édesapja, Jos Verstappen kritikus hangot ütött meg a csapattal. „Talán nem kellene ezt mondanom, de megteszem: az, hogy vissza kell nyúlniuk az év eleji autóhoz, mindent elmond. Egyszerűen nem állnak össze a dolgok. Tükröt kellene tartaniuk maguk elé. Max tudta, hogy ez be fog következni. Egyszerűen nem volt esélye. Így nagyon nehéz lesz az év hátralevő része. Max minden tőle telhetőt megtesz, ám nincs meg alatta a technika, hogy megcsinálja. Már az is kivételes teljesítmény volt tőle, hogy megszerezte a második rajthelyet.”

„Itt az ideje – de lehet, hogy már késő – megkérdőjelezni magukat. Jó szakemberek hagyják el a csapatot, egyáltalán nem vagyok elégedett azzal, ami történik. Nem lehet tovább szépíteni a dolgokat, a helyzet nehéz. Max nem lesz elégedett, ha ilyen autója lesz. Horner feladata, hogy visszavezesse a csapatot a helyes útra."