Gasly-elsőséget, óriási Sargeant-balesetet és hosszú piros zászlós szakaszt hozott harmadik zandvoorti edzés

A zandvoorti nyitó napon vizes, felszáradó és teljesen száraz pályán is gyűjthették az adatokat a csapatok, és a hétvége fennmaradó részében is hasonlóan változékony időre lehet számítani. Az első szabadedzésen Lando Norris a McLarennel, míg a másodikon George Russell a Mercedesszel zárt az élen, és a versenyzők értékelései alapján e két csapat készülhetett a legbizakodóbban a folytatásra.

A hazai pályán egyelőre veretlen Max Verstappen eközben második és ötödik hellyel nyitott, és az elmondása szerint kissé lassúnak is bizonyultak a riválisokhoz képest. A harmadik és egyben utolsó gyakorlás legnagyobb kérdése így az volt, a „vörös bikák” előretörnek, vagy tovább folytatódik is rendkívül kiélezett küzdelem az élen.

A mezőnyt ezúttal esős és hűvös idő fogadta, igaz, a nyitó naphoz képest mérséklődött a szélerősség. Noha az időmérőn várhatóan hasonló körülmények várják a mezőnyt, eleinte nem volt túl nagy a forgalom a pályán, hiszen a versenyzők fele inkább a garázsból követte az eseményeket. A pályaviszonyok egyáltalán nem voltak könnyűek, többen is hibáztak, és megjárták a bukótereket.

Első komolyabb eset a második edzésen már autót törő Nico Hülkenberg nevéhez fűződött, a fékekre panaszkodó német a 11-es kanyarnál találta el a falat az autó elejével, és noha sérült az orrkúp és az első szárny, vissza tudott evickélni a garázsba. Nem úgy, mint a nem sokkal később hibázó Logan Sargeant, aki eléggé csúnyán összetörte a Williamst az 5-6-os kanyarnál. Bár a versenyző épségben kiszállt, az autó a nagy becsapódás következtében ripityára tört, majd kigyulladt, ráadásul az eset következtében a korlát is sérült, ami hosszú piros zászlós szakaszt vont maga után.

A megszakítás pillanatában Fernando Alonso nevével kezdődött az időlista, a kétszeres vb-elsőt Oscar Piastri és Lance Stroll követte, majd Kevin Magnussen, Sargeant, Norris, Alexander Albon, Valtteri Bottas, illetve Daniel Ricciardo sorakozott az első tízesben, míg a többiek mért kör nélkül álltak.

Az edzés háromnegyed óra várakozás után, mindösszesen két perccel a vége előtt folytatódhatott, ami nagy tülekedést okozott már a bokszutcában is. A címvédő Verstappen több előzést is végrehajtott már a bokszkijárat előtt, sőt, a fehér vonalat is átlépte, aminek okán jelenése lesz a sportfelügyelőknél is az időmérő előtt.

Hiába a szűkös idő, Sergio Pérez és Cunoda Juki kivételével végül valamennyi versenyző mért kört jegyzett. A leggyorsabbnak Pierre Gasly bizonyult, a francia mögött Magnussen érkezett, majd Bottas, Norris, Alonso, Esteban Ocon, Piastri, Stroll, Hülkenberg és Carlos Sainz Jr. zárta az első tízes sorát.

A pénteki nap leggyorsabbja, Russell a tizenharmadik, a csapattársa, Lewis Hamilton a tizenötödik, Charles Leclerc a tizenhatodik, míg Verstappen a tizenhetedik helyen végzett.

Folytatás 15 órakor az időmérővel.