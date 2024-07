Új győztes, rekordbeállítás, meglepetéssiker – mit hoz a 39. Magyar Nagydíj?

A LEGFORRÓBB TÉMÁK

A Mercedes valóban visszatért?

Bár az „ezüstnyilak” a koncepcióváltás ellenére sem kezdték erős formában a 2024-es bajnokságot, és sokáig úgy tűnt, csak a negyedik erőt jelentik a Red Bull, a Ferrari, valamint a McLaren mögött, az először Monacóban bevetett új első vezetőszárnnyal elindultak a jó úton, és fokozatosan egyre meggyőzőbb teljesítményt nyújtanak, ami az eredményekben is egyre inkább megmutatkozik.

A montreali és a spanyolországi harmadik helyet ugyanis győzelem követte Ausztriában és Nagy-Britanniában, és noha az előbbi helyszínen elért siker nem valósulhatott volna meg Max Verstappen és Lando Norris összeütközése nélkül, Silverstone-ban a nyers tempó alapján is szintet lépett a csapat. A szombati kvalifikáción George Russell vezérletével kibérelte az első sort, majd másnap remek formát mutatott az első etap során, és jól reagált a folyamatosan változó körülményekre is, aminek révén Lewis Hamilton pont hazai pályán szakíthatta meg a 2021-es Szaúd-arábiai GP óta tartó nyeretlenségi sorozatát, és írhatta át a Formula–1-es történelemkönyveket.

A teljesítményjavulás szempontjából mindenképpen figyelemre méltó, hogy a konstruktőrök közül a Mercedes szerezte meg a legtöbb pontot az elmúlt öt nagydíjat alapul véve úgy, hogy Silverstone-ban könnyen kettős dobogót is ünnepelhetett volna, ha Russell alatt nem adja meg magát az autó. Bár a pole pozícióból induló kétszeres futamgyőztest lesújtotta a kiesés, ő, illetve a csapatfőnök, Toto Wolff is úgy érezte, az Angliában mutatott tempó bizonyította, a 2014 és 2021 között zsinórban nyolc csapatbajnoki címet ünneplő „ezüstnyíl” visszatért, és képes harcba szállni a sikerért.

Az istálló a sikereken felbuzdulva további fejlesztésekkel készül a soron következő Magyar Nagydíjra is, ami az igazi tesztet jelentheti a számára, hiszen most derül ki, meleg időben is képes-e tartani a lépést a riválisokkal versenykörülmények között. Az időjárás-előrejelzések szerint óriási forróság vár a „száguldó cirkuszra” hazánkban: mindhárom napon 30 Celsius-fok fölé kúsznak a higanyszálak, ami nagy kihívást jelent valamennyi résztvevőnek.

A Mercedes mindenesetre reményteljesen várja az előttünk álló mogyoródi hétvégét, a Hungaroring ugyanis a keservesebb évek során is hozott édes pillanatokat a számára. Két esztendővel ezelőtt Russell, tavaly pedig Hamilton szerzett rajtelsőséget a helyszínen, amely az egyetlen volt, ahol a német istálló sikert ért el hagyományos időmérőn az említett két idényben.

Ezenkívül nem lehet elmenni szó nélkül amellett sem, hogy Hamiltonnak milyen kedves a magyarországi pálya. A hétszeres világbajnok pályafutása során kilencszer szerzett pole-t a Magyar Nagydíjon, amivel csúcstartónak számít (egyetlen versenyző sem tudott ennyi alkalommal az élről indulni egy adott eseményen vagy pályán), ráadásul nyolc ízben a dobogó felső fokára is felállhatott, vagyis ha sikerül újra nyernie, beállíthatja a két héttel ezelőtt saját maga felállította rekordot.

A Hungaroring ezúttal is szerencsét hoz Hamiltonnak és a Mercedesnek? (Fotó: Árvai Károly)

Végre összeáll minden a McLarennél?

A wokingi csapatnak Silverstone-ban is remek esélye volt rá, hogy győzelmet arasson, vagy legalább komoly fenyegetést jelentsen Hamilton sikerére, ám végül meg kellett elégednie a harmadik és a negyedik hellyel azt követően, hogy 1-2-ben vezette a futamot, amikor először megérkezett az eső.

A McLaren az első hibát akkor követte el, amikor a második pozícióban haladó Oscar Piastrit a csapattársához képest egy körrel később hívta ki köztes esőgumiért, amikor újra megnyílt az ég a nagy-britanniai aszfaltcsík felett, míg a másodikat akkor, amikor a felszáradó pályán a lágy gumit tette fel Lando Norrisnak noha a két riválisával ellentétben a brit versenyző rendelkezésére állt volna a közepes keverék is.

A McLaren Norris Miamiban aratott sikere óta folyamatosan harcban van a győzelemért, de azóta sem tudott visszatérni a dobogó felső fokára. Az elszalasztott lehetőségek hátterében vezetői hibák és elrontott stratégiai döntések is állnak, amelyek fájóan megbosszulták magukat ilyen elenyésző különbségek mellett – az elmúlt négy versenyhétvégét figyelembe véve 3.8 másodperc volt a legnagyobb, míg átlagosan nézve 2.3 szekundum volt az előny, amellyel adott versenyző győzelmet aratott.

Norris nem is rejtette véka alá a véleményét a silverstone-i leintés után, és elmondta, torkig van már azzal, hogy folyamatosan azt kell ecsetelnie, mit tehettek volna jobban, és miért buktak el egy újabb sikert. A McLaren az előzetes várakozások szerint a mostani hétvégén is esélyesként szállhat harcba, a legnagyobb kérdés így az, ezúttal sikerül-e tökéletes munkát végeznie az elsőtől az utolsó pillanatig.

A Ferrari kilábal a gödörből?

A Scuderia eredetileg Silverstone-ra szánt, de már Spanyolországban bevetett fejlesztési csomagja nem hozta meg a várt eredményeket, sőt rossz irányba vitte el a csapatot, amely így Carlos Sainz Jr. elmondása alapján nagy lépéshátrányba került a közvetlen ellenfeleivel szemben, hiszen sok időt, energiát és pénzt vesztegetett el akkor, amikor ilyen korlátozott lehetőségek (költségvetési határ, szélcsatornában eltöltött idő) állnak rendelkezésre.

Pedig Monaco után még nagyon fényesen állt a Ferrari: Charles Leclerc pole pozícióból nyert hazai pályán, közeledett Verstappenhez a bajnokságban, és a csapatnak Kanadában még arra is esélye lehetett volna, hogy átvegye a vezetést a konstruktőri tabellán. A folytatás azonban rémálomszerűen alakult, a monacói pilóta ugyanis az elmúlt négy versenyhétvégén csupán tizenkét pontot gyűjtött, és visszacsúszott a harmadik helyre az egyéni vb-összetettben, míg csapata lemaradása 71 pontra nőtt a Red Bull mögött, és már csak hét egységgel előzi meg a McLarent.

A Ferrarinak most volt némi ideje kielemezni a tripla hétvégén felhalmozott adatokat, és a várakozások szerint a Hungaroring még kedvezhet is az autójának, így remek lehetősége lehet rá, hogy visszavágjon a csalódást keltő eredmények után.

A Ferrari újra beleszólhat a győzelemért zajló harcba? (Fotó: Árvai Károly)

Mi lesz veled, Pérez?

Sergio Pérez az idény elején még viszonylag jó formában versenyzett, és a Kínai Nagydíjig csupán egyetlen alkalommal maradt le a pódiumról, méghozzá Ausztráliában, ahol ötödikként intette le a kockás zászló. A mexikói ezt követően az Emilia-romagnai GP-n a nyolcadik helyen ért célba, majd Monacóból pont nélkül távozott. A Red Bull kissé váratlanul pont a hercegségbeli nullázás után erősítette meg, hogy további két évvel meghosszabbítja a szerződését, és akkor még azt várta, Pérez rövidesen visszatér az év elején mutatott teljesítményszintre.

Ez azonban nem így történt, a mexikói azóta csak tizenegy, míg a sanghaji versenytől számítva összességében 15 pontot szerzett, ami kevesebb annál, mint amennyit Nico Hülkenberg gyűjtött a Haas volánja mögött az elmúlt két futamon. Nem meglepő módon a „vörös bikák” türelme egyre inkább fogytán, és a csapatfőnök, Christian Horner a Brit Grand Prix után kijelentette, tarthatatlannak látja a jelenlegi helyzetet.

A paddockban ráadásul az a pletyka kezdett el terjedni, hogy Pérez új kontraktusában vannak bizonyos teljesítményhez kötött kitételek, amelyeket ha nem teljesít, a csapat szabadon felbonthatja a megállapodást. Sajtóértesülések szerint a mexikói nem maradhat el több mint száz ponttal és öt bajnoki helyezéssel Verstappentől a nyári szünetig, ami azt jelenti: a márkatársával szemben 137 pontos és öthelyezéses hátrányban lévő pilótának csak két versenyhétvégéje maradt a javításra.

Pérez tehát teljesítménykényszerben van, és könnyen lehet, hogy már a nyári leállás alatt távoznia kell, ami elsődlegesen az RB-pilótákat hozhatja helyzetbe. A következő versenyeken így Cunoda Jukin és Daniel Ricciardón is nagy lesz a nyomás – kettejük közül az idei évet alapul véve határozottan a japánnak van több oka a bizakodására.

Fokozódik a helyzet a pilótapiacon

Noha Péreznek papíron 2026 végéig érvényes szerződése van a Red Bull-lal, van rá esély, hogy már a nyári szünetben közben távoznia kell, ami újabb fordulatot hozhat a 2024-es pilótakeringőben. Az idény felénél ráadásul még mindig kiadó hat hely – a Mercedesnél, az RB-nél, az Alpine-nál, a Haasnál, a Williamsnél, illetve a Saubernél sem kelt még el egy-egy ülés.

A csapatok és a versenyzők általában szeretik a nyári leállás előtt lezárni a jövőt érintő kérdéseket, így arra lehet számítani, hogy akár több bejelentés is érkezik a következő két hétben. A pilótapiacon továbbra is kulcsszerepet játszó Sainz ugyanakkor akár még tovább húzhatja a döntését, és némileg be is fagyaszthatja a mozgolódást, hiszen úgy tűnik, mégis lehet esélye a Mercedesnél.

A spanyol mellett Ricciardo, az Alpine-tól távozó Esteban Ocon, a két Sauber-pilóta, Csou Kuan-jü és Valtteri Bottas, illetve Logan Sargeant jövője sem biztos még – közülük egyvalaki már biztosan kiszorul a 2025-ös rajtrácsról.

Rajtszám Név (nemzetiség) Csapat Motor 1 Max VERSTAPPEN (holland) Red Bull Honda RBPT 11 Sergio PÉREZ (mexikói) Red Bull Honda RBPT ?? Mercedes Mercedes 63 George RUSSELL (brit) Mercedes Mercedes 44 Lewis HAMILTON (brit) Ferrari Ferrari 16 Charles LECLERC (monacói) Ferrari Ferrari 14 Fernando ALONSO (spanyol) Aston Martin Mercedes 18 Lance STROLL (kanadai) Aston Martin Mercedes 23 Alexander ALBON (thaiföldi) Williams Mercedes ?? Williams Mercedes 10 Pierre GASLY (francia) Alpine Renault ?? Alpine Renault 22 CUNODA Juki (japán) Visa Cash App RB Honda RBPT ?? Visa Cash App RB Honda RBPT 87 Oliver Bearman (brit) Haas Ferrari ?? Haas Ferrari 81 Oscar PIASTRI (ausztrál) McLaren Renault 4 Lando NORRIS (brit) McLaren Renault 27 Nico HÜLKENBERG (német) Stake F1 Team Kick Sauber Ferrari ?? Stake F1 Team Kick Sauber Ferrari A 2025-öS RAJTLISTA

MI VÁRHATÓ A MAGYAR NAGYDÍJON?

Egy szabad hétvége után folytatódik a 2024-es bajnokság, az idény 13. állomása Mogyoród, ahol a 39. Magyar Nagydíjat rendezik meg. A megújuló Hungaroringen a munka első üteme május végén befejeződött, és a szervezők az utolsó simításokat is elvégezték a 4381 méter hosszú pályán, amelyen pénteken bőgnek fel a motorok, méghozzá rekkenő hőségben.

Ami a történelmi múltat illeti, a magyarországi aszfaltcsík számos felejthetetlen versenynek adott már otthont, és több korábbi, illetve jelenlegi versenyző is itt ünnepelhette első sikerét. A 2024-es mezőnyből összesen öten állhattak már fel a dobogó felső fokára a helyszínen, a legsikeresebbnek kétségkívül Hamilton számít, aki nyolc ízben győzött hazánkban. A hétszeres világbajnokot a címvédő Verstappen követi két diadallal, míg Fernando Alonso, Ricciardo meg Ocon fejenként egyszer szelte át elsőként a célvonalat.

A jelenlegi forma alapján minden adva van hozzá, hogy újabb történelmi pillanatokat éljen át a kilátogató közönség, hiszen amellett, hogy megint kiélezett küzdelemre lehet számítani az élen, Hamilton újabb győzelmével rekordot állítana be, míg Piastri pályafutása első sikerét célozhatja meg. Persze nem szabad megfeledkezni a helyszínen az előző két alkalommal diadalmaskodó Verstappenről, Russellről és a tavaly ünneplés közben trófeát törő, az idén már herendi stílusú sisakban versenyző Norrisról, valamint a várhatóan újra erőre kapó Ferrariról sem, de a Magyar Nagydíjak történetében nemegyszer született már meglepetéssiker is, így nem is kérdés, hogy nagy várakozás előzi meg a telt ház előtt rendezendő versenyt.

PILÓTA GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS LGYK PONT 1. Max Verstappen 7 8 11 2 255 2. Lando Norris 1 6 10 1 171 3. Charles Leclerc 1 5 10 - 150 4. Carlos Sainz Jr. 1 5 10 1 146 5. Oscar Piastri - 2 11 - 124 6. Sergio Pérez - 3 9 2 118 7. George Russell 1 2 10 1 111 8. Lewis Hamilton 1 1 11 2 110 9. Fernando Alonso - - 7 1 45 10. Lance Stroll - - 4 - 23 11. Nico Hülkenberg - - 6 - 22 11. Cunoda Juki - - 6 - 20 13. Daniel Ricciardo - - 3 - 11 14. Oliver Bearman - - 1 - 6 15. Pierre Gasly - - 4 - 6 16. Kevin Magnussen - - 2 - 5 17. Alexander Albon - - 2 - 4 18. Esteban Ocon - - 3 - 3 a világbajnokság állása

1 Red Bull-Honda RBPT 373 2 Ferrari 302 3 McLaren-Mercedes 295 4 Mercedes 221 5 Aston Martin-Mercedes 68 6 RB-Honda RBPT 31 7 Haas-Ferrari 27 8 Alpine-Renault 9 9 Williams-Mercedes 4 10 Sauber-Ferrari 0 konstruktőrök