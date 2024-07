Norris herendi stílusú sisakban versenyez, ígéri, nem tör több trófeát

„Nehogy a közelébe engedjétek Landót!” – jöttek tucatszámra az ilyen és ehhez hasonló megjegyzések a közösségi médiában, amikor hétfőn a Hungaroringen bemutatták a Magyar Nagydíj győztesének járó csodálatos porcelántrófeát. Aki nem emlékezne, Lando Norris a tavalyi futam utáni ünneplés során közvetlenül Max Verstappen díja mellé csapta le pezsgősüvegét, a porcelán pedig letáncolt a dobogó felső fokáról, és több darabra tört. Nos, szerdán kiderült, a kommentelők intelmei ellenére a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója, Simon Attila nagyon is odaengedte a brit versenyzőt az alkotások közelébe, sőt, a gyárban még dolgozni is befogta.

„Jó hírrel szeretném kezdeni: Lando kipróbálta a porcelánalkotás két nagy területét, a készítést és a festést – mondta a cégvezető a McLaren versenyzője mellett a szerdai sajtóeseményen. – Remekül vizsgázott, így ajánlottam is neki egy állást, amire nem mondott nemet! Bízzunk benne, hogy egyszer valóban nálunk fog dolgozni porcelánfestőként vagy készítőként reggel hattól délután kettőig. Komolyra fordítva a szót, Lando menedzsere nyolc-kilenc hónappal ezelőtt keresett meg minket azzal kapcsolatban, hogy szeretné megmutatni azt az értéket, amit a Herendi képvisel. Az elmúlt egy évben megismerhette ezt az értékteremtő munkát, és az az ötlete támadt, hogy készítsünk egy közös alkotást.”

Norris érkezik a Herendi Porcelánmanufaktúrával közös sajtótájékoztatóra (Fotó: Szabó Miklós)

Ez az alkotás pedig egy gyönyörű sisakban öltött testet, amelyet szerdán be is mutattak a sajtó képviselőinek. A festés alapja egy 15-16. századi erdélyi hímzési motívum, melyet tulipánok, bazsarózsák és szegfűk díszítenek. Ezeket egészítik ki a távol-keleties elemek, például madarak, lepkék, pillangók, méhecskék. Norris büszkén mutatta meg a sajtónak a sisakot, és rávilágított a közös munka hátterére.

„Köszönöm, hogy itt lehetek – kezdte a 24 éves versenyző. – Ez a történet hosszú időre, egy évre nyúlik vissza, amikor megesett néhány hiba… Mindig is szerettem a művészetet, és a saját sisakfestésem megtervezése iránt is szenvedélyes vagyok. Amikor nyílt ez a lehetőség, hogy valamit közösen alkossunk a herendiekkel, azonnal igent mondtam. Számomra fontos, mit képviselek a fejemen, ezért szeretnék köszönetet mondani mindenkinek azért, hogy valami különlegeset alkothattunk, amit ráadásul jótékony célokra ajánlunk fel. Egyébként pedig jövő héten kezdem a munkát a gyárban…”

Amikor a Nemzeti Sport felvetette neki egyedi pezsgőzési technikája esetleges módosítását, illetve szembesítette a szurkolók vicces kommentjeivel, Norris nagy mosoly kíséretében ígéretet tett rá, hogy, ha dobogóra kerül, sokkal jobban figyel majd a díjakra:

„Természetesen nem akartam, hogy ez megtörténjen, szívem mélyéből sajnálom az esetet. Egyáltalán nem akartam tiszteletlen lenni, hiba volt, amit megbántam. De azóta többször találkoztam azokkal az emberekkel, akik a porcelánokat készítik, és különleges élmény volt a családdal is némi időt tölteni. Próbálom jóvátenni, biztosan nem fog még egyszer megtörténni. Ami a pezsgőzési technikámat illeti, nem ígérem, hogy megváltoztatom, de mindent elkövetek annak érdekében, hogy biztonságban tudjam a trófeákat, és csak azután kezdjek ünnepelni, hogy a díjak a megfelelő helyen vannak.”

(Fotó: Szabó Miklós)

Mivel a törött trófea másolatát végül hamar legyártották és eljuttatták Verstappennek, illetve Norris a történtek után közeli kapcsolatba került a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.-vel, az esetnek összességében pozitív végkicsengése lett. A McLaren versenyzője így még inkább megkedvelte hazánkat:

„Nagyon sajnálom, hogy összetört a trófea, engem is váratlanul ért. Viszont a következménye valami igazán különlegeset eredményezett, és lehetővé tette, hogy még többet megtudjak ezekről az alkotásokról. Különleges kötelék alakult így ki közöttünk, biztos vagyok benne, hogy akármikor Magyarországra jövök, emlékezni fogok erre, főleg a festési munkára. Lenyűgöző lenne, ha még több lehetőségem nyílna rá. Mindig is szerettem ezt az országot, az embereket, ez még inkább erősödött bennem.”

A hab a tortán az lenne, ha mindezt egy hétvégi győzelemmel koronázná meg, amire van is esélye. Elsősorban persze a McLaren jelenlegi formája miatt, de csapata amúgy is a legsikeresebb a Hungaroringen 11 győzelemmel. A Nemzeti Sport kérdésére Norris elmondta, igenis számítanak a hagyományok:

„Már a tavalyi versenyem is jól sikerült, második helyen végeztem, ezért nyilván most az a cél, hogy egyet javítsak. Jó érzés, hogy a csapat ennyire sikeresen szerepelt itt a múltban, ez is motiválóan hat rám, de én is mindig jó eredményeket értem el ezen a pályán már a juniorkategóriákban is. Azon leszek, hogy sikerüljön nyernem.”