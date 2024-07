Formula–1: tradíció és innováció találkozik a Hungaroringen – videó

Stratégiai megállapodást kötött Gyulay Zsolt a MÁV-Volán csoport elnök-vezérigazgatójával, Pafféri Zoltánnal, hogy a jövőben közös kommunikációval, még rendszeresebb utastájékoztatással és speciális járatokkal segítsék a Hungaroringre érkezőket. Pafféri arra kérte őket, hagyják meg a pilótáknak az autóvezetést, és használják a környezetbarát, fenntartható közösségi közlekedést, amellyel jóval egyszerűbb megközelíteni a pályát – nincs dugó, nem kell parkolót keresni. A Vármegye24 napijegy 999 forintért megvásárolható, a külföldi szurkolók kedvéért F1 Travel Pass néven is elérhető lesz. A Magyar Nagydíjra különjáratok közlekednek, amelyek sofőrjei igény esetén angolul is útbaizgítást adnak. Pafféri Zoltán szerint ők is versenyeznek azért, hogy a Hungaroringről szállíthassák az utasokat…