„Mindannyian elmehetnek a francba" – Verstappen üzent a kritikusainak, és nem fog elnézést kérni a Red Bulltól

Max Verstappen küzdelmes és hosszú versenyen van túl: a harmadik rajtkockából vágott neki a magyar versenynek, és noha a startot követően sikerült a két McLaren közé férkőznie, vissza kellett adnia a második helyet Lando Norrisnak, miután az első kanyarnál a bukótérbe kimenve előzött. A holland ezek után újabb pozíciót vesztett az elé vágó Lewis Hamiltonnal szemben, majd a második kiállásokat követően Charles Leclerc is elé került. Noha a csapata stratégiáját a rádión többször is megkérdőjelező holland a Ferrari monacói versenyzőjét még maga mögé tudta utasítani, a hétszeres világbajnokon másodszor is fennakadt.

A címvédő ugyan a 63. körben bevetődött Hamilton autója mellé, próbálkozása balul sült el, hiszen amikor igyekezett belső íven kifékezni a riválisát, blokkoltak az első kerekei, és eltalálta Hamilton kocsiját, ráadásul a kerekek összeérése után a Red Bullja a levegőbe is emelkedett. A holland az eset után újra az 5. helyen találta magát, ahonnan már nem tudott elmozdulni a leintésig. Verstappennek ráadásul a versenyt követően a sportfelügyelőknél is jelenése volt a Hamilton elleni manővere miatt, ám végül nem kapott büntetést, így megtarthatta a pozícióját. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) indoklása szerint ugyanis egyik versenyző sem tehető túlnyomórészt hibásnak.

„Nyilvánvalóan nem vagyok elégedett. Egy olyan napon, amikor már egyébként sincs meg a tempód a McLarenhez képest, abban bízol, hogy mindent jól csinálsz stratégiai szempontból, ám most nem így történt. Nem volt ideális, hogy elém vágtak, próbáltuk valamivel kitolni az etapot, de nem volt elég jó a tempóm. A kemény gumin igyekeztem közelebb kerülni, de újra hosszú időre beragadtam Lewis mögé, és sok időt vesztettem. Úgy gondolom, a középső etapom rendben volt, nem volt fantasztikus, de úgy gondolom, elég jó tempót diktáltunk azon a kemény keveréken, de nem igazán tudtuk kihasználni, hiszen fennakadtam."

„Aztán megint tovább kint hagytak, majd azonnal forgalomba kerültem a sereghajtókkal. Egy olyan napon, amikor egyértelműen nem a tiéd a leggyorsabb autó, meg kell próbálnod kihasználni az elévágásokat. Egy olyan pályán, mint amelyik ilyen forró a gumiknak, két körön belül túlhevülnek, ha bekerülsz egy másik kocsi mögé. Nem bízhatsz abban a kis tempóelőnyben. Talán egy évvel ezelőtt, amikor a kocsi sokkal gyorsabb volt mindenki másénál, igen, de a mostani helyzetben ezt nem tehetjük többé. A mai verseny ezért is volt nehéz a számunkra. Természetesen frusztráló, hiszen jobban akarom végezni a dolgom. Reális vagyok. Ma nem győzhettük volna le a McLarent, de a harmadik hely elérhető lett volna, ha kicsit jobban rajta lettünk volna."

Verstappen úgy érzi, a Hungaroringen legyőzhetetlen volt a McLaren (Fotó: Árvai Károly)

Verstappen a Hamilton elleni csatával kapcsolatban is megosztotta a véleményét, elmondása szerint nem tett semmi rosszat. „Megpróbálkoztam az előzéssel, aztán amikor már teljesen elköteleztem magam, hirtelen elindult jobbra. Ha nem fordultam volna, miközben egyenes vonalban fékeztem, összeütköztünk volna. Aztán természetesen blokkoltam, miközben továbbra is jobbra mozgott. Az emberek mindig sokat emlegetik, hogy mi történt Ausztriában, hogy nem volt helyes, bla-bla-bla. De az csak egy kezdő mozdulat volt, aztán egyenesen mentem tovább. Úgy érzem, ez most nemcsak kezdő mozdulat volt, utána a fékzónában folyamatosan jobbra tartott, amit nem tehetsz meg, ha valaki elkötelezte magát már a belső íven."

„Ezért is blokkoltam, mert máskülönben egymásnak mentünk volna, mert egyszerűen nekem kanyarodott. Ha jobb munkát végzünk a stratégiát illetően, nem is lettem volna abban a helyzetben. Nem gondolom, hogy bármi helytelent tettem volna. Megpróbáltam egy előzést, ami teljesen jogos volt. Nem hiszem, hogy túl későn fékeztem volna."

Verstappen a futam során többször is élesen fogalmazott a rádión, de úgy érzi, nem kell bocsánatot kérnie a csapatától. „Nem gondolom, hogy elnézést kellene kérnem. Inkább jobb munkát kellene végeznünk. Nem tudom, miért gondolják úgy az emberek, hogy nem emelheted fel a hangodat a rádióban. Ez egy sport. Ha ez valakinek nem tetszik, egyszerűen maradjon otthon."

A holland a kritikusainak is üzent. „Mindannyian elmehetnek a francba!"

Noha Verstappen elvesztett néhány pontot a közvetlen riválisával szemben Magyarországon, tizenhárom nagydíjat követően így is tetemes előnnyel vezeti az egyéni vb-összetettet. A holland 76 ponttal előzi meg a második Norrist, míg a harmadik Charles Leclerc lemaradása 103 pont.