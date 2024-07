Feszültség ellenére kettős McLaren-siker a Magyar Nagydíjon – Piastri első győzelmét aratta a Hungaroringen

Míg Piastri igyekezett elhúzni a csapattársa előtt, Verstappen Norrisra tapadt, míg hátrébb Sainz utasította maga mögé Fernando Alonsót és jött fel az ötödik pozícióba. A kerékcserék sora igencsak korán megkezdődött, a lágyon indulók közül többen már a 7. körben kiálltak új abroncsokért, miközben a keményen támadó Russell ekkor már a 12. helyen haladt.

Az élmezőnyből elsőként Hamilton döntött a kiállás mellett, a Mercedes ugyanis megpróbált elévágni Verstappennek. A hétszeres világbajnok a 16. körben jött ki új szett keményekért, őt két körrel később Norris is követte, majd egy körrel később Piastri is a bokszutca felé vette az irányt, miközben Verstappen egészen a 22. körig kitolta az első etapját. Az élre ekkor Charles Leclerc állt, mögötte Piastri, Norris, Hamilton és Verstappen sorrendben haladt az első ötös, vagyis bevált az „ezüstnyilak” taktikája. A verseny addigi leggyorsabb körét jegyző hétszeres világbajnok előnye akkor közel hét másodperc volt a címvédő előtt.

Verstappen a frissebb gumikon ugyanakkor elkezdte lopni a távolságot a Mercedes mögött, miközben Leclerc is megejtette a maga kiállását, így a két McLaren visszaállt az élre. A Red Bull hollandja a 30. körben már egészen közel férkőzött Hamiltonhoz, és a két korábbi rivális a 35. körben keményen össze is csapott, amikor előbbi elfékezte az egyes kanyarba menet. Bár a holland ekkor meg tudta előzni az Ezüstnyilat, kicsúszott a bukótérbe, így visszaállt közöttük az eredeti sorrend.

Verstappen ugyan nem adta fel, és a következő körökben folyamatosan tapadt a gumikon már küszködő Hamiltonra, a brit ellenállt, majd a 40. körben a bokszutca felé vette az irányt. A mercedesest Leclerc is követte, míg a McLaren-pilóták közül kissé meglepő módon a hátrébb haladó Norris jött ki előbb friss abroncsokért. A brit a 45. körben váltott kereket azzal a céllal, hogy visszaverje Hamilton esetleges elévágását. Ezt sikerült is elérnie a koraibb cserével, sőt, a 48. körben kiálló Piastrit is át tudta így ugrani, miközben a vezetést az etapját ezúttal is kitoló Verstappen vette át.

A háromszoros világbajnok az 50. körben váltott, ami újabb pozícióvesztéshez vezetett, hiszen Leclerc is beférkőzött elé, így a hollandnak az ötödik helyről kellett megkezdenie az utolsó etapját. Verstappen kerékcseréjével Norris állt az élre, a brit bő 3.5 másodperccel haladt Piastri előtt, mag a harmadik Hamilton lemaradása több mint 7 szekundum volt.

Míg a Mercedes előtt nagy volt tehát az űr, mögötte Leclerc szorosan tapadt rá, és a lila szektorokat jegyző Verstappen is nagy léptekben közeledett a kettősre. A rádión többedjére is elégedetlenkedő holland az 53. körben ért fel DRS-távolságon belülre a monacóira, így Hamilton mögött a Ferrari és a Red Bull is nyithatta a hátsó szárnyát.

Bár a hétszeres bajnok szorult helyzetbe is kerülhetett volna, a hármas közül pont az ő kezére játszott Verstappen megérkezése, hiszen lehetősége nyílt ellépni a visszapillantó tükrét szorgosan néző Leclerc előtt. Verstappen végül az 57. körben előzte meg a Ferrarit, Hamilton előnye ekkor két másodperc körül mozgott a Red Bull előtt.

Míg Verstappen korábbi bajnoki riválisát vette célba, fokozódott a helyzet a McLarennél is: a mérnöke ugyanis rászólt az élen álló Norrisra, hogy engedje el maga mellett a csapattársát, ám a brit jelezte, a csapatnak egyszerűen Piastrit kellett volna előbb kihívnia a bokszba. Norris a véleménye nyomatékosításául még növelte is az előnyét a márkatársa előtt, miközben mögöttük Hamilton és Verstappen talált újra egymásra.

A vb-éllovas a 61. körben érte utol a britet, és azonnal támadásba is lendült, ám a Mercedes visszaverte a Red Bull első próbálkozásait. Verstappen ugyanakkor nem vett vissza, a 63. körben újra bevetődött Hamilton mellé az egyes kanyarnál, de elfékezte magát, a két autó összeért, és a holland még fel is emelkedett a levegőbe. Noha a holland folytatni tudta, csak a negyedik helyre előrelépő Leclerc mögött tudott visszatérni a nyomvonalra.

Eközben a McLarennél még tovább folytatódott a rádiózás, és noha Norris többször is kifejezte a nemtetszését a történésekkel kapcsolatban, és több mint hat másodpercre elhúzott a csapattársa előtt, a 68. körben visszavett, és elengedte maga mellett Piastrit. Az ausztrál végül 2.4 másodperccel szelte át Norris előtt a célvonalat, és aratta pályafutása első sikerét a Hungaroringen. Piastri a Formula–1 történetének 115. győztese, és a hatodik pilóta, aki Magyarországon ünnepelheti az első diadalát. A McLaren eközben a 49. kettős sikerét érte el, a wokingiak a 2021-es Olasz Nagydíj után zártak újra 1-2-ben.

Harmadikként Hamiltont intette le a kockás zászló, a hétszeres világbajnok a 200. alkalommal állhatott fel a dobogóra. A negyedik Leclerc lett, míg Verstappen ötödikként ért célba, de a leintést követően jelenése lesz a sportfelügyelőknél, így kérdéses, megtarthatja-e a helyét. A hatodik helyen Sainz végzett, majd a két felkapaszkodó, Pérez és a verseny leggyorsabb körét jegyző Russell, valamint Cunoda és Stroll zárta a pontszerzők sorát.

Folytatás jövő hétvégén Spa-Francorchamps-ban!

1. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:38.01.989 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 2.141 mp h. 3. Lewis Hamilton brit Mercedes 14.880 mp h. 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 19.686 mp h. 5. Max Verstappen holland Red Bull-Honda RBPT 21.349 mp h. 6. Carlos Sainz Jr. spanyol Ferrari 23.073 mp h. 7. Sergio Pérez mexikói Red Bull-Honda RBPT 39.792 mp h. 8. George Russell brit Mercedes 42.368 mp h. 9. Cunoda Juki japán RB-Honda RBPT 1:17.259 p h. 10. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:17.976 p h. 11. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:22.460 p h. 12. Daniel Ricciardo ausztrál RB-Honda RBPT 1 kör h. 13. Nico Hülkenberg német Haas-Ferrari 1 kör h. 14. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1 kör h. 15. Kevin Magnussen dán Haas-Ferrari 1 kör h. 16. Valtteri Bottas finn Sauber-Ferrari 1 kör h. 17. Logan Sargeant amerikai Williams-Mercedes 1 kör h. 18. Esteban Ocon francia Alpine-Renault 1 kör h. 19. Csou Kuan-jü kínai Sauber-Ferrari 1 kör h. KIESETT MEGTETT KÖR Pierre Gasly francia Alpine-Renault 33 a magyar nagydíj végeredménye

PILÓTA GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS LGYK PONT 1. Max Verstappen 7 8 13 2 265 2. Lando Norris 1 7 11 1 189 3. Charles Leclerc 1 5 11 - 162 4. Carlos Sainz Jr. 1 5 11 1 154 5. Oscar Piastri 1 3 12 - 149 6. Lewis Hamilton 1 2 12 2 125 7. Sergio Pérez - 3 10 2 124 8. George Russell 1 2 11 2 116 9. Fernando Alonso - - 7 1 45 10. Lance Stroll - - 5 - 24 11. Nico Hülkenberg - - 6 - 22 11. Cunoda Juki - - 7 - 22 13. Daniel Ricciardo - - 3 - 11 14. Oliver Bearman - - 1 - 6 15. Pierre Gasly - - 4 - 6 16. Kevin Magnussen - - 2 - 5 17. Alexander Albon - - 2 - 4 18. Esteban Ocon - - 3 - 3 a világbajnokság állása