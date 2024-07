Elég kellemetlen helyzetbe hozta a pilótáit a McLaren – Kiss Norbert

„Elég kellemetlen helyzetbe hozta a pilótáit a McLaren – jelentette ki Kiss Norbert a vasárnapi futamon történt konfliktussal kapcsolatban. – Nyilván vita van minden ilyen helyzetből a csapat és a versenyzők között. Mindig attól függ, ki jön ki jobban ebből, hogy éppen ki érzi magát pótolhatatlannak.”

„Mindenesetre szerintem ez egy elkerülhető szituáció lett volna. Egyértelműen a csapat hibázott és a csapat a felelős a kialakult helyzetért. Ráadásul azért is problémás ez a döntés, mert ez volt talán az első versenyhétvége, amelyen megingott az eddig beton biztosnak hitt Max Verstappen világbajnoki címe. Lando Norris közelebb van hozzá a pontversenyben, mint Oscar Piastri, és a brit a különbségen még többet is tudott volna faragni, amivel lassan akár meg is fordíthatná a vb-címért folyó küzdelmet” – tette hozzá a kamionversenyző.

A folytatásban szó esett még a már említett Verstappen kérdéses viselkedéséről is.

„Sok aspektusa van ennek a történetnek is. A pilóta vette észre először, hogy kevés lesz ez a teljesítmény, ha meg szeretnék nyerni a világbajnokságot, így érthetően ettől sokkal frusztráltabb lett. A rádióüzenettel kapcsolatban az a probléma, hogy végig halljuk a versenyzőket, ami néha megbotránkoztatónak tűnhet, de a pillanat hevében megesik, hogy valaki túl őszintén és keményen osztja meg a véleményét.”

