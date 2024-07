„Nem akarok olyan fickónak tűnni, aki nem igazságos" – Norrisnak fájt az eldobott győzelem

Oscar Piastri már a rajtnál átvette a vezetést, és egészen a második bokszkiállásáig vezette is a versenyt, ám azt követően csak a csapattársa, Lando Norris mögött tudott visszatérni a pályára. A McLaren azért hívta ki előbb a britet, hogy meghiúsítsa Lewis Hamilton elévágását, ám azzal talán nem számolt, milyen feszült pillanatokat fog okozni a stratégia döntése.

A pole pozícióból a harmadik helyre visszaeső, majd a második kiállások után a vezetést visszavevő Norris ugyanis elhúzott a márkatársa előtt, és sokáig úgy tűnt, csapata kérésének ellenszegülve nem adja át a pozícióját Piastrinak. A brit előnye a hat másodpercet is meghaladta, amikor a 67. körben végül visszavett, és elengedte maga mellett az ausztrált.

Noha a McLaren a 2021-es Olasz Nagydíj óta először aratott kettős győzelmet, és Piastri pályafutása első sikerét aratta, az ünneplés kissé keserédes volt: Norris már a futam közben jelezte, a csapat okozta a kényelmetlen helyzetet, amit elkerülhetett volna, ha nem őt, hanem a márkatársát hívják ki előbb a bokszba. Piastri a célba érést követően elnézést kért a csapatától rádión, hogy a kelleténél „fájdalmasabban" lett meg a siker, majd a a leintést követően arról beszélt, ahogy fogytak a körök, úgy lett egyre feszültebb a volán mögött, de az elmondása szerint végig bízott a csapatában, valamint Norrisban is.

„Nagyon-nagyon különleges. Kisgyermekként erről a napról álmodtam, hogy ott állhatok a Formula–1-es dobogó felső fokán. Nyilvánvalóan kissé komplikált volt a helyzet a végén, de a rajtnál jó helyzetbe hoztam magam. Köszönet a csapatnak az erőfeszítéseiért, valamint az elképesztő autóért. Óriási élvezet a McLarennel versenyezni, nem tudok eléggé hálás lenni azért, hogy megadták nekem a lehetőséget, hogy az F1-ben versenyezhessek, és hihetetlen érzés, hogy tizennyolc hónap múlva együtt nyerhettünk.”

„Az autó egy fenevad, minden körülmény között gyors, és ma végig irányításunk alatt tudtuk tartani a versenyt, és egyszerűen csodálatos érzés volt, hogy így kontroll alatt tartottunk mindent, és bebiztosítottuk az első két helyet. Hihetetlen boldog vagyok a csapat miatt, és jó érzés elkönyvelni az első győzelmemet. Minél későbbre hagyod, annál inkább idegesebb leszel, de a csapat jól vitte véghez, és úgy vélem, ez volt a helyes döntés. A rajtommal megteremtettem a helyzetet magamnak."

„A különböző taktika miatt a tempóm talán nem volt olyan gyors, mint szerettem volna az utolsó etapom során, de így is elég jó helyen voltam ahhoz, hogy megvalósulhasson mindez. Úgy gondolom, még mindig van min dolgoznom, de ki fogom élvezni a sikert, amennyire lehet. A csapat nagyszerű kocsit adott nekem, amiért nem lehetek elég hálás nekik. A tőlem telhető lehető legjobb munkát végzem, és minden egyes versenyből tanulok. Szóval remélhetőleg vár még rám győzelem” – jelentette ki Piastri, aki az F1 történetének 115. különböző győztese lett, és a hetedik versenyzővé vált, aki Magyarországon állhatott fel először a dobogó felső fokára.

„Elég nagy a csapatba és a Landóba vetett hitem. Nagyon gyors volt a végén, ez kétségtelen, de a stratégiának köszönhetően tudott elém vágni, és úgy gondolom, igazságos döntés volt, hogy visszacseréltük a pozíciókat. Sokat beszéltünk arról az éjszaka folyamán, valamint ma reggel is, hogyan nézhet ki a verseny. Szabadon versenyezhettünk egymással, és mindketten megpróbálhattuk megszerezni a sikert egészen addig, amíg biztosítjuk, hogy az első két helyen zárunk, és szerintem többé-kevésbé ez is történt. Úgy gondolom, hogy a sok jó és nyílt megbeszélés és tervezés lehetővé tette a számunkra, hogy megbízzunk egymásban, illetve meglegyen a tisztelet közöttünk, hogy ne kelljen aggódnunk az ilyen helyzetek miatt."

„Lando helyzetéből nézve megértem, hogy meg szerette volna tartani a pozíciót. Ez teljesen természetes. Az én nézőpontomból mindent jól csináltam a verseny első felében, egészen a második boksziállásig, és az egyetlen ok, ami miatt ilyen sorrendben végeztük el a kerékcseréket az volt, hogy lefedjük a többieket, és ez azt jelentette, hogy elém vágott. Sosem egyszerű az ilyen helyzet megoldani, de azt hiszem, elég tisztelettudóak és megbízhatóak vagyunk ahhoz, hogy lássuk az okokat bármelyik oldalon is álljunk."

Norris a második helyének köszönhetően 76 pontra csökkentette a lemaradását az egyéni vb-összetettet továbbra is vezető Max Verstappen mögött, igaz, akár közelebb is férkőzhetett volna a hollandhoz, ha nem kell visszaadnia a vezetést a csapattársának. A britet nem meglepő módon felemás érzések öntötték el, de összességében elégedetten nyilatkozott a leintést követően.

„Elképesztő nap ez a csapat számára, úgy gondolom, ez az, ami igazán számít. Nagyon boldog vagyok. Hosszú út volt, az, kiérdemeltük a mostani sikert, és sokkal elhúztuk a teljes mezőny előtt, szóval stílusosan értük el. Oscar jó rajtot vett, és azonnal elhúzott mellettem, majd kontroll alatt tartotta a futamot. A verseny bizonyos pontján közeledett is, és megérdemelte.”

„Két jó versenyző, és egy nagyszerű csapat. Még mindig elég nehéz a helyzet, és hosszú út vezet ahhoz, hogy megnyerjük a konstruktőri bajnokságot, de a mostani a mi napunk volt. Ám Spa-Francorchamps-ban minden megváltozhat. Továbbra is keményen nyomjuk, és igyekszünk még néhányszor megismételni a mostani eredményt.”

Norris közvetlen a leintést követően még nem adott egyértelmű választ arra, hogy igazságosnak találta-e azt, hogy csapata Piastri elengedésére kérte őt, és elmondta, egyszerűen azt tette, amire a csapat megkérte őt. A verseny utáni sajtótájékoztatón ugyanakkor már bővebben kifejtette a véleményét a történtekkel kapcsolatban. „Nehéz volt. Bárki számára nehéz lett volna feladni a pozíciót, amikor vezeti a versenyt. Nyilvánvalóan beletettek abba a helyzetbe. Előbb hívtak ki cserére, ami lehetőséget teremtett nekem arra, hogy átvegyem a vezetést, és elhúzhassak az élen, és én így is tettem. Ők adták meg nekem ezt a lehetőséget. Ebből fakadóan úgy gondolom, igazságos volt a pozíció visszaadása. Nem akarok olyan fickónak tűnni, aki nem igazságos."

„Jobb versenyt futott, mint én. Jó rajtot vett, jobbat, mint én, az enyém rossz volt. Megérdemelte, és ez volt a helyes. Mindig fáj, amikor oda kell adnod másnak a győzelmet. Tudom, hogy eleve nem is kellett volna abba a pozícióba kerülnöm, és szerintem ez a fő szempont. Amikor vezeted a futamot, és vissza kell adnod a helyet, fáj, hiszen minden egyes pont segít a bajnokságban. Tudom, hogy nagyon messze vagyok Maxtól az egyéni összetettben, de hét pontot dobtam el ma. Nem azért, mert pozíciót cseréltünk, hanem azért, mert megint rosszul startoltam. Ezen ment el a versenyem. Nehéz, de nem szeretném, hogy háttérbe szoruljon az a tény, hogy 1-2-ben végzett a csapat. Ez elképesztő teljesítmény mindenki részéről."

Hamilton az ötödik rajtkockából vágott neki a versenynek, a rajtnál egy pozíciót javított, majd a koraibb első kiállásával sikerült átugrania Verstappent is. Noha a holland a verseny két külön szakaszában is nagy nyomást helyezett rá, sikerült ellenállnia a Red Bull-os támadásainak. Noha a hétszeres világbajnok átélt néhány meleg pillanatot is, amikor összeért a holland riválisával, az ütközetből szerencsésen jött ki, és egészen a leintésig sikerült megtartania a harmadik helyét.

Hamilton az idei második, míg pályafutása 200. dobogóját ünnepelhette az egyik kedvenc vadászterületének számító Magyarországon, és előrelépett az egyéni vb-összetett hatodik helyére. „Óriási gratuláció a McLarennek! Ők a régi, eredeti családom, így nagy örömömre szolgál látni, hogy visszatértek az élre. Ami minket illet, a csapat csodálatos munkát végzett az autóval. Nem volt meg a tempónk a McLarenhez és a Red Bullhoz képest, de sikerült kitartanunk az elején. Eléggé nehéz volt életben tartani a gumikat.”

A Verstappen elleni csatáról. „Kissé hajmeresztő volt a végén, de ilyen az autósport. Nem volt idegtépő, de néha csak nevettem, amikor láttam, milyen tempóban érkezett meg néhány kanyarba, hiszen én erre nem vagyok képes. Láttam, hogy messziről jött vissza, és jóval később tudott fékezni, mint én, de belülre ment, miközben én mozdulatlan maradtam, ő pedig eltalálta a gumimat, majd továbbment. Szerintem egyszerű versenybaleset volt.”

Hamilton külön gratulált Piastrinak az első sikeréhez is. „Csodálatos, gratulálok Oscarnak. Fantasztikus munkát végez mióta megérkezett. Kiegyensúlyozott, és csak idő kérdése volt, hogy mikor nyer. Szóval ez egy nagyszerű nap a számára. Már az elejétől fogva elképesztő volt a tempója, nagyon örülök neki, és a családjának!”

1. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:38.01.989 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 2.141 mp h. 3. Lewis Hamilton brit Mercedes 14.880 mp h. 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 19.686 mp h. 5. Max Verstappen holland Red Bull-Honda RBPT 21.349 mp h. 6. Carlos Sainz Jr. spanyol Ferrari 23.073 mp h. 7. Sergio Pérez mexikói Red Bull-Honda RBPT 39.792 mp h. 8. George Russell brit Mercedes 42.368 mp h. 9. Cunoda Juki japán RB-Honda RBPT 1:17.259 p h. 10. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:17.976 p h. 11. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:22.460 p h. 12. Daniel Ricciardo ausztrál RB-Honda RBPT 1 kör h. 13. Nico Hülkenberg német Haas-Ferrari 1 kör h. 14. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1 kör h. 15. Kevin Magnussen dán Haas-Ferrari 1 kör h. 16. Valtteri Bottas finn Sauber-Ferrari 1 kör h. 17. Logan Sargeant amerikai Williams-Mercedes 1 kör h. 18. Esteban Ocon francia Alpine-Renault 1 kör h. 19. Csou Kuan-jü kínai Sauber-Ferrari 1 kör h. KIESETT MEGTETT KÖR Pierre Gasly francia Alpine-Renault 33 a magyar nagydíj végeredménye

PILÓTA GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS LGYK PONT 1. Max Verstappen 7 8 13 2 265 2. Lando Norris 1 7 11 1 189 3. Charles Leclerc 1 5 11 - 162 4. Carlos Sainz Jr. 1 5 11 1 154 5. Oscar Piastri 1 3 12 - 149 6. Lewis Hamilton 1 2 12 2 125 7. Sergio Pérez - 3 10 2 124 8. George Russell 1 2 11 2 116 9. Fernando Alonso - - 7 1 45 10. Lance Stroll - - 5 - 24 11. Nico Hülkenberg - - 6 - 22 11. Cunoda Juki - - 7 - 22 13. Daniel Ricciardo - - 3 - 11 14. Oliver Bearman - - 1 - 6 15. Pierre Gasly - - 4 - 6 16. Kevin Magnussen - - 2 - 5 17. Alexander Albon - - 2 - 4 18. Esteban Ocon - - 3 - 3 a világbajnokság állása

1. Red Bull-Honda RBPT 389 2. McLaren-Mercedes 338 3. Ferrari 322 4. Mercedes 241 5. Aston Martin-Mercedes 69 6. RB-Honda RBPT 33 7. Haas-Ferrari 27 8. Alpine-Renault 9 9. Williams-Mercedes 4 10. Sauber-Ferrari 0 konstruktőrök