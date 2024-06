Leclerc és Hamilton is magabiztos; Verstappen rájönne, mi történt vele

A monacói versenyhétvége után a montreali forduló sem indul éppen ideálisan Max Verstappen számára, aki a második szabadedzés jórészét kénytelen volt kihagyni technikai probléma következtében.

„Sajnos a második szabadedzésen nem volt lehetőségem sok kört megtenni – ecsetelte a háromszoros világbajnok. – Valószínűleg elektronikai probléma adódott, szóval a csapat visszahívott a bokszba. Ez nem ideális, hiszen sokan több kört teljesítettek száraz és nedves pályán is. Ez nyilván nem az, amilyennek a második tréninget elképzeltem, de úgy érzem, az fontosabb, hogy rájöjjünk, valójában mi történt, és ennek milyen következményei lesznek erre a hétvégére vagy az év hátralévő részére.”

Hiába zárta leggyorsabbként Fernando Alonso a második tréninget, úgy véli, a sötétben tapogatóznak a változékony viszonyok miatt. A kétszeres világbajnok nem éppen elégedett azzal, amennyit pénteken gyakorolni tudtak, és úgy véli, csapata fontos döntések előtt áll azzal kapcsolatban, hogyan készüljenek a kvalifikációra.

„Nehéz péntek volt mindenki számára, az első és a második szabadedzésen sem mentünk sok kört – mondta Alonso. – Ráadásul száraz és vizes körülmények között sem tudtam megfelelő köröket teljesíteni, szóval a semmi közepén éreztük magunkat. Hasonló lehet viszont az időmérő és a verseny is, szóval hasznos lehet a pénteken megszerzett információ. Ki kell elemeznünk az adatokat, és okosnak kell lennünk, hiszen a helyes döntés öt másodpercet is jelenthet, ha viszont rosszul döntünk, el is úszott a futam.”

Alonsóhoz hasonlóan Lando Norris sem tulajdonít túl nagy jelentőséget az első edzésen elért leggyorsabb köréhez. A McLaren versenyzője is kissé elveszettnek érzi magát és csapatát a pályaviszonyok miatt.

„Sokan megtudunk a pályáról, mégsem eleget, főleg a száraz viszonyokat illetően – árulta el Norris. – Úgy gondolom, mi tettünk meg a legkevesebb kört, ami nem éppen jó, de nagyrészt nedves volt a pálya, és ezért alakult így a tempónk is. Jelenleg úgy érzem, hogy kissé el vagyunk maradva a többiek tempójától, főként a Ferrari tűnik egyértelműen gyorsabbnak. Pontosan nem tudom belőni, hol is vagyunk az erősorrendben, ráadásul gyakran változnak a körülmények.”

Feladta a leckét a Ferrarinak is a változékony pénteki időjárás Kanadában, Charles Leclerc azonban magabiztosan készül a folytatásra. A monacói pilóta úgy véli, hogy jó esélyekkel várhatják az időmérőt – főleg, ha az esőfelhők ezúttal elkerülik a montreali pályát.

„Nehéz bármit is kezdeni az autóval, hiszen akárhányszor a pályára hajtunk vele, másmilyennek érződik – vélekedik Leclerc. – Összességében elégedett vagyok, hiszen minden esetben versenyképesek voltunk. Az, hogy nem voltunk az időlista elején, csak azért volt, mert nem a legjobb körülmények között teljesítettük a köreinket. Minden körünkön elég jók voltunk, de ez nem jelenti azt, hogy nincs mit javítanunk az autón. Ha a harmadik edzés és az időmérő száraz pályán zajlik, akkor az utolsó tréningen fel tudjuk készíteni az autót. Ha viszont esik az eső, úgy vágunk neki az időmérőnek, hogy rengeteg a kérdőjel.”

Sokan panaszkodott az autójára Lewis Hamilton az elmúlt években, ám úgy tűnik, Kanadában egyelőre elégedett az esélyeikkel. A hétszeres világbajnok alig várta, hogy pályára hajthasson első pole pozíciója és győzelme helyszínén.

„Nagyszerű érzés volt, és sürgettem a csapatot, hogy végre kimehessek – emlékezett vissza Hamilton. – Szerettem volna kihasználni a pályán tölthető időt attól függetlenül, hogy éppen milyenek a körülmények. Ez egy olyan pálya, ahol általában nehézségbe ütközünk az idő kihasználását és az időjárási viszonyokat illetően. Emellett újraaszfaltozták, és módosítottak néhány bukótéren is. Ennek ellenére jól éreztem magam, és az autó is erős volt, szóval kimondottan élvezetesek voltak az edzések.”

1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:24.435 átlag: 185.937 km/ó 8 kör 2. Carlos Sainz Jr. spanyol Ferrari 1:24.763 0.328 11 3. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:25.306 0.871 11 4. Lewis Hamilton brit Mercedes 1:25.970 1.535 11 5. Max Verstappen holland Red Bull-Honda RBPT 1:26.502 2.067 10 6. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:26.754 2.319 7 7. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:27.584 3.149 8 8. Valtteri Bottas finn Sauber-Ferrari 1:27.670 3.235 11 9. Sergio Pérez mexikói Red Bull-Honda RBPT 1:28.058 3.623 10 10. George Russell brit Mercedes 1:28.541 4.106 9 11. Daniel Ricciardo ausztrál RB-Honda RBPT 1:28.582 4.147 9 12. Cunoda Juki japán RB-Honda RBPT 1:28.723 4.288 9 13. Kevin Magnussen dán Haas-Ferrari 1:29.052 4.617 8 14. Nico Hülkenberg német Haas-Ferrari 1:32.826 8.391 5 15. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:33.411 8.976 4 16. Logan Sargeant amerikai Williams-Mercedes 1:36.586 12.151 5 17. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:40.530 16.095 4 18. Csou Kuan-jü kínai Sauber-Ferrari idő nélkül – 4 19. Jack Doohan* ausztrál Alpine-Renault idő nélkül – 3 20. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes idő nélkül – 4 * csak az első szabadedzésen vett részt kanadai nagydíj, az első szabadedzés végeredménye