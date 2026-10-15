Nemzeti Sportrádió

Tóth Alex nélkül nyert a Bournemouth, Spanyolországban fordított a Juventus az El-ben

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.10.15. 23:33
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Kolo Muani góljával nyert a Juve (Fotó: Getty Images)
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Bournemouth Juventus Tóth Alex El-alapszakasz Európa-liga-alapszakasz
Tóth Alex nélkül a Bournemouth 3–0-ra nyert hazai pályán a Sturm Graz ellen, míg a Juventus 2–1-re fordított a Celta Vigo otthonában a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának második fordulójában.

Tóth Alex a kispadon töltötte a mérkőzés, csapata a 30. percben meg nem adott gólig jutott, a szünet előtt viszont már érvényeset szerzett. Adam Smith adott be a jobb oldalról, Evanilson 14 méterről fejelt, a labda pedig behullott Danyiil Hugyakov fölött. A 76. percben másodszor is betalált a Bournemouth, Rayan 11 méterről vágott a kapuba egy lecsorgót. Álvaro Rodríguez szintén 11 méterről lőtt gólt, a hajrában büntetőből állította be a végeredményt a Sturm Graz ellen. 3–0

A Celta Vigo nagyon szép támadás végén szerzett vezetést a Juventus ellen, a 18. percből Hugo Álvarez talált be közelről. A „zebrák” válasza 40 perc múlva érkezett, Marcos Alonso gyakorlatilag levette a labdát Nick Woltemadénak, aki hét méterről kapásból a bal alsóba lőtt. A hajrában pedig a győztes gólt is megszerezte az olasz csapat, Andrea Cambiaso bal oldali beadása után Randal Kolo Muani négy méterről fejelt a kapuba. 1–2

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
AFC Bournemouth (angol)–Sturm Graz (osztrák) 3–0 (Evanilson 43., Rayan 76., Á. Rodríguez 90+2. – 11-esből)
Dinamo Zagreb (horvát)–Anderlecht (belga) 1–0 (Beljo 90+6. – 11-esből)
Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Ararat-Armenia (örmény) 3–1 (Józwiak 13., R. Conceicao 38., Sow 51., ill. Banjaqui 11.)
NEC (holland)–Levszki Szófia (bolgár) 1–1 (Chery 64., ill. Reinaldo 35.)
Olympique Marseille (francia)–Olympiakosz Pireusz (görög) 0–1 (Hezze 42.)
Celta Vigo (spanyol)–Juventus (olasz) 1–2 (H. Álvarez 18., ill. Woltemade 58., Kolo Muani 90+2.)
Benfica (portugál)–Celtic (skót) 4–1 (J. Durán 5., 36. – az elsőt 11-esből, Bah 23., Pavlidisz 89., ill. C. Durán 63.)
Rennes (francia)–OFI (görög) 2–1 (Nagida 76., Ait Budlal 90., ill. Funtasz 10.)
Hoffenheim (német)–Besiktas (török) 2–3 (Asllani 68., Macsida 87., ill. Murillo 60., O Hjon Gju 72., 79.)
FERENCVÁROS (magyar)–Viktoria Plzen (cseh) 2–1 (Zachariassen 49., 81. – a másodikat 11-esből, ill. Visinsky 90.)
Sparta Praha (cseh)–Lilleström (norvég) 1–1 (Alcócer 56., ill. T. Olsen 90+1.)
AZ (holland)–Hapoel Beer-Seva (izraeli) 2–1 (P. Koopmeiners 49., Meerdink 76. – 11-esből, ill. Forson 55.)
Salzburg (osztrák)–AC Milan (olasz) 0–4 (A. Cisse 15., 32., 49., G. Ramos 72.)
Kiállítva: Terracciano (84., Milan)
Lech Poznan (lengyel)–Bayer Leverkusen (német) 0–4 (Schick 29. 41. – mindkettőt 11-esből, Tillman 32., Maza 89.)
Celje (szlovén)–Omonia (ciprusi) 0–3 (Montnor 16., Tankovic 59., C. Coulibaly 84.)
Lyon (francia)–Crystal Palace (angol) 3–2 (Tolisso 8., Nuamah 45+2., Sulc 76., ill. Pino 50., Kamada 81.)
Union Saint-Gilloise (belga)–Real Sociedad (spanyol) 1–1 (S. Keita 88., ill. Turrientes 46.)
Torreense (portugál)–Sunderland (angol) 1–2 (Volnei 37., ill. Ahoka 68., Sadiki 90+3.)

 

Bournemouth Juventus Tóth Alex El-alapszakasz Európa-liga-alapszakasz
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