A Roma búcsúztatta a Portót az El-ben; tíz emberrel, hosszabbítás után jutott tovább az Ajax

Ajax–Union Saint-Gilloise 1–2 – hosszabbítás után

Aligha sokan hitték, hogy a kétgólos idegenbeli siker után gondja lehet az Ajaxnak hazai pályán, de fél óra elteltével nagyot fordult a kocka. Előbb Kevin Mac Allister csúsztatott a holland kapu bal oldalába, aztán a hazai csapatkapitány, Davy Klaassen ütötte ki kézzel Ousseynou Niang gólba tartó lövését, amiért piros lapot kapott, Promise David pedig értékesítette a büntetőt. A félidő utolsó negyedórájára az amszterdamiak teljesen visszaálltak, és sikerült is kibekkelniük a játékrészt újabb kapott gól nélkül.

Jól állta a sarat az Ajax a második félidőben, de a belgák nem is vállaltak túl nagy kockázatot, inkább a türelemjátékban bíztak, bár helyzeteik így is akadtak. A hajrá elején a hollandok is veszélyeztettek, Bertrand Traoré jó lövését tolta ki Anthony Moris bravúrral, vagyis jogosan volt óvatos az Union, amely az utolsó perceket megnyomta, de nem tudott gólt szerezni, így hosszabbítás várt a két csapatra.

Az extra játékidő 2. percében tizenegyeshez jutott a hazai együttes, miután Traoré bal külsős beadása megpattant Christian Burgess kezén. A büntetőhöz Kenneth Taylor állt oda, és a kapu bal oldalába lőtt, amivel már az Ajax állt továbbjutásra. Váltania kellett a vendégcsapatnak, ám nehezen találta a ritmust, csak a hosszabbítás második félidejében tudta igazán beszorítani ellenfelét. Játékában azonban kevés volt a kreativitás, így a rögzített helyzetekben és a beadásokban bízhatott az Union. Viszont a hollandok az utolsó erőtartalékjait is mozgósították, a 128. percben is mentettek a saját kapujuk előtt, és emberhátrányban harcolták ki a továbbjutást – készülhetnek a Lyon vagy Eintracht Frankfurt elleni nyolcaddöntőre.

Real Sociedad–Midtjylland 5–2

A baszkok 2–1-re nyertek idegenben, otthon pedig 18 perc után már két góllal vezettek. Az 5. perc elején a vendégek bal oldali belső védője, Mads Bech csúszott el a saját kapuja előtt, Brais Méndez pedig köszönte szépen, és az üres kapuba gurított. Később egy szépen kijátszott támadás végén talált a kapuba Luka Sucic, de nem omlott össze a dán csapat. Pár perc múlva Adam Buksa tizenegyesből szépített, majd a 38. percben Darío Osorio lőtt 15 méterről a bal felső sarokba. A vendéglátó azonban megakadályozta, hogy túlságosan fellelkesüljön a Midtjylland, a félidő hajrájában ugyanis Sucic 20 méterről a bal alsóba lőtt, így ismét a hazaiak vezettek.

Nemigen volt félnivalója a Sociedadnak összesítésben kétgólos előnyben, és tartotta a különbséget, ráadásul a 70. percben emberelőnybe is került. Dani Silva talpalta mellkason Igor Zubeldiát – hasonlóan, mint Nigel de Jong Xabi Alonsót a 2010-es vb-döntőben –, amiért teljesen jogosan piros lapot kapott. Két perc múlva Mikel Oyarzabalt faultolta Juninho a büntetőterületen belül, a sértett pedig gólra váltotta a tizenegyest, amivel el is dőlt minden kérdés. Még a végén Orri Óskarsson is bevette a dán kaput, a Real Sociedad 7–3-as összesítéssel lépett tovább, és alighanem a következő körben nehezebb dolga lesz, mivel a Tottenhammel vagy a Manchester Uniteddel csap össze.

Anderlecht–Fenerbahce 2–2

Három góllal jobbnak bizonyult otthon a Fener, összesítésben az előnyét pedig már a 4. percben megtoldotta egy újabb találattal. Lucas Hey adott haza borzasztóan, gyakorlatilag gólpasszt adott Edin Dzekónak, aki viszont önzetlen volt, Juszef en-Nesziri elé tálalt, a marokkói csatár pedig az üres kapuba passzolt. A gólt követően néhány percre félbeszakadt a mérkőzés nézőtéri rendbontás miatt, de a rohamrendőrök rendet tettek, így folytatódhatott az összecsapás a pályán. Hamar egyenlíteni tudott az Anderlecht, mivel a vendégek is besegítettek ellenfelüknek egy óriási egyéni hibával. Milan Skriniar passzolt haza kissé röviden, de Irfan Can Egribayat még így is felszabadíthatott volna, ám a kapus lyukat rúgott, így Luis Vázquez az üres kapuba lőhetett. A belgák többször is próbálkoztak a maradék időben, míg a törökök a gólon kívül egyszer sem lőttek kapura, de őrizték a döntetlent.

A szünet után tíz perccel Luis Vázquez megduplázta találatai számát, és kicsit felcsillant a remény a hazaiak előtt, ám Yusuf Akcicek pár perc múlva lehűtötte a kedélyeket egy fejes góllal. Az Anderlecht ezután sem adta fel, José Mourinho csapata viszont jól védekezett, és a továbbjutás miatt nem is kellett izgulnia. 2–2-vel ért véget a találkozó, az isztambuliak a Rangersszel vagy az Olympiakosszal mérkőznek majd meg a nyolc közé jutásért.