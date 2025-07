Szalai Attila: Vissza akarok kapaszkodni a Fener-szintre

– Visszahúzta a szíve?

– Jó érzésekkel tértem vissza Törökországba, örülök, hogy ismét itt lehetek – mondta a Nemzeti Sportnak 47-szeres válogatottként a Kasimpasával egyéves kölcsönmegállapodást kötő Szalai Attila, aki 2021 januárja és 2023 nyara között a Fenerbahcét erősítette. – Szimpatikus klubba érkeztem, szuper körülmények és kedves emberek fogadtak. Rengeteg szeretetet kapok az első perctől kezdve az utca emberétől és a csapatnál dolgozóktól, úgyhogy eddig minden klappol, jól érzem magam.

– Korábbi Fenerbahce-játékosként nagy volt a felhajtás a szerződtetése körül?

– Sok visszajelzést kaptam, az interneten is sok interakciót váltott ki a klubváltásom – mindenki szívélyesen fogadott Törökországban. A helyiek örülnek, hogy újra itt futballozom, és ez engem is feldob.

– Sokak szerint pályafutása újraindításához érdemes volt visszatérnie a Süper Ligbe – ön is így véli?

– Ez bennem is megfogalmazódott, hiszen az itteni két és fél idényem kiválóan sikerült, meghatározó játékosa voltam a Fenernek. Beszélem a nyelvet, ismerem a csapatokat, a körülményeket, a bajnoki rendszert, sok meglepetés aligha ér. Bízom benne, hogy ismét szép időszak vár rám, jól szerepelünk a csapattal.

Fotó: Kasimpasa Spor

– Mi hiányzott leginkább Isztambulból?

– Maga a város, amely gyönyörű és színes, már csak a mérete miatt is ezer arca van. A Fenerbahce az ázsiai oldal csapata, a Kasimapasa az Európában fekvő Beyoglu kerületé, úgyhogy biztosan sok új részét bejárom majd Isztambulnak. A helyiek kedvessége, vendégszeretete is nagyon jóleső, hálás vagyok nekik.

– Azt hittem, a rendszeres játéklehetőséget is megemlíti, hiszen legutóbb a Fenerben alapember volt.

– Valóban, de ezt a státuszt még ki kell érdemelnem a Kasimpasánál.

– Miért erre a csapatra esett a választása?

– Talán elmondhatom, sok klub érdeklődött irántam, Törökországból több megkeresésem volt. Korábbról ismertem a Kasimpasát, sokszor játszottam ellene – egyszer győztes gólt is szereztem a stadionjában egy kiélezett mérkőzés hosszabbításában –, és tudtam, hogy szuper körülmények fogadnak. Sota Arveladze vezetőedző kifejezetten engem akart megszerezni a védelembe a mentalitásom, a nemzetközi rutinom és a rólam látott felvételek alapján, ez különösen fontos szempont volt a döntésemben. A megbeszéléseken tudtomra adta, számít rám a támadásépítésben, nagy szerepem lenne a labdakihozatalban, ráadásul amolyan meghosszabbított keze lennék a pályán. Felhívtam Sallai Rolandot, Mocsi Attilát és Varga Kevint is, aki korábban a Kasimpasában játszott – Marco Rossi szövetségi kapitányhoz hasonlóan mindannyian azt mondták, érdemes a klubba szerződnöm, jó döntésnek tartják. Most már rajtam a sor, hogy formába hozzam magam az idénykezdetre.

– A védelmet szétkapták a nyáron, a két meghatározó belső védő mellett a balhátvéd is távozott, és az elöl futballozók közül húzónevek mentek el. Teljesen új csapatot kell építeni?

– Sok munka vár még ránk, de az edzéseken úgy érzem, jó úton haladunk. Mondhatjuk, új csapat épül, még biztosan lesznek érkezők, nem velem lett teljes a keret. Bízom benne, hogy az edzőmeccseken hamar összeállunk és sikeresek leszünk.

– Belgiumban az előző idény végén sérülés miatt nem játszhatott. A bajnokság augusztus kilencedikei rajtjára százszázalékos lesz az állapota?

– Combsérülés miatt sokat kihagytam a Standard Liege-nél, de az utolsó fordulóban ott voltam a pályán. A bajnokság végeztével pihentem kicsit, aztán elkezdtem egyénileg az alapozást – rengeteg munkát beletettem, hogy készen álljak a csapatedzésekre. Lekopogom, egyelőre minden rendben van velem, a nyári felkészülés során meg tudom alapozni az erőnlétemet.

– A liege-i kölcsönjátékra kitérve: öt bajnokin háromszázharmincnégy percet töltött a pályán. Miért nem sikerült az elvárásainak megfelelően a januártól májusig tartó időszak?

– Február végére, márciusra bekerültem a kezdő tizenegybe, végigjátszottam a mérkőzéseket, aminek örültem, a válogatott szünet utáni sérüléssel azonban meggyűlt a bajom. Erős lenne, ha negatívumként tekintenék a belgiumi négy-öt hónapra, viszont szerettem volna több időt a pályán tölteni. Valamiért így alakult a karrierem Liege-ben, ebből is tanultam, és bizakodva várom az idényrajtot.

– Sorozatban harmadik kölcsönszerződését kötötte: nehezebb egy ideiglenes klubhoz kötődni, teljes értékű tagnak érezni magát?

– Pályafutásom során Freiburgba adtak először kölcsön, majd Liege-be és most a Kasimpasához. Az előző két csapatomhoz télen, egy szezonra érkeztem, ám ezúttal az idény előtt csatlakoztam, ami nagyon más. Az érzéseimet nagyban meghatározza a közeg és hogy éreztetik-e velem, számítanak rám. Karrierem során sok különböző helyzetet éltem meg, van tapasztalatom a beilleszkedésben, az országváltásban, és mivel a Kasimpasához már az alapozásra megérkeztem, van időm felkészülni és megismerni a társakat, a szakmai stáb elképzeléseit.

– Örülne, ha a nyáron marasztalnák?

– Ebbe még nem gondoltam bele, most csak az számít, hogy kiharcoljam a helyemet a kezdő tizenegyben.

– Kétezerhuszonhárom nyarán 12.3 millió euróért szerződtette a Hoffenheim, a Transfermarkt azonban az elmúlt két évére „reflektálva” 1.7 millió euróra becsüli a piaci értékét. Huszonhét évesen vissza tud kapaszkodni arra a szintre, amelyet Fener-játékosként elért?

– Igen, ez a célom. Nem akarok sárdobálásba belemenni, történt, ami történt velem az elmúlt két évben. Sokat tanultam a mögöttem hagyott nehéz időszakból, motivál, hogy hétről hétre jó teljesítményt nyújtsak. Bár nem a becsült értéke határoz meg egy-egy futballistát, ha megy a játék, az is felkúszik majd.