Vége az európai kalandnak, a Plzen három gólt szerezve ejtette ki a Ferencvárost az El-ből

EURÓPA-LIGA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

VIKTORIA PLZEN (cseh)–FERENCVÁROSI TC 3–0 (3–0)

Plzen, Doosan Aréna. Vezette: Jérome Brisard (Benjamin Pages, Erwan Finjean) – franciák

PLZEN: Jedlicka – Memic (Doski, 70.), Dweh, Markovics, Jemelka, Cadu (Havel, 83.) – Vydra (Kopic, 83.), Cerv, Kalvach, Sulc – Durosinmi (Adu, 55.). Vezetőedző: Miroslav Koubek

FERENCVÁROS: Gróf – Makreckis (Tóth A., 78.), Gartenmann, I. Cissé, C. Ramírez (A. Traoré, a szünetben) – Rommens (Ben Romdan, 78.), Júlio Romao (Kehinde, a szünetben), Abu Fani – Civic, Saldanha, Zachariassen (Pesics, 58.). Vezetőedző: Robbie Keane

Gólszerző: Durosinmi (27., 39.), Sulc (35.)

Továbbjutott: a Plzen, 3–1-es összesítéssel

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható.

Kicsi a világ! György taxisofőrként dolgozik nyolc éve Plzenben. Csekély esély volt rá, mégis vele hozta össze a sors (vagy az alkalmazás rendszere) stábunkat a tudósítói utunk során. A kárpátaljai férfi megörült nekünk, hiszen mi voltunk aznap az első, ám aligha az utolsó magyar utasai. Utóbb kiderült, nem hozta túlzottan lázba az esti mérkőzés híre, mivel nem követi a labdarúgást, ennélfogva kedvenc csapata sincsen – alighanem ő volt csütörtökön az egyetlen honfitársunk a negyedik legnagyobb cseh városban, akit hidegen hagyott a Viktoria Plzen és a Ferencváros Európa-liga-párharca, amely a nyolcaddöntőbe jutásról döntött.

A várva várt meccs napján úton-útfélen Fradi-szurkolókba lehetett botlani Plzen jellemzően reneszánsz és barokk műemlékekkel tarkított óvárosában, ami nem meglepő, hiszen a házigazdák által áruba bocsátott hatszázhúsz vendégjegy pikk-pakk elkelt, s mivel a piciny városrész pár óra alatt kényelmesen besétálható, néhány négyzetkilométeren koncentrálódtak a magyar fanatikusok. Noha a Köztársaság téren álló Szent Bertalan-székesegyház, a budapesti után Európa második legnagyobbjaként jegyzett Nagy Zsinagóga vagy a várost keresztül-kasul átszelő alagúthálózat egyaránt vonzza a turistákat, ezúttal a Pilsner Urquell 1842-ben alapított világhírű sörfőzdéje számított az első számú célpontnak és legfőbb gyülekezőhelynek – tökéletes választásnak tűnt annak tükrében, hogy pár száz méterre található a Doosan Arénától.

A Ferencváros is biztosra ment, a létesítménytől öt percre lévő Marriott Hotelben szállt meg. Delegációja ettől függetlenül a biztonsági előírásokat szem előtt tartva a saját buszával ment a mérkőzésre – természetesen az eltiltását töltő Varga Barnabás és a sérüléssel bajlódó Dibusz Dénes sem volt ott a fedélzeten, a két kulcsember otthon maradt. Robbie Keane vezetőedző ezúttal a védekezésben az ötvédős hadrend mellett tette le a garast, így fordulhatott elő némi meglepetésre, hogy két balhátvédje, Cristian Ramírez és Eldar Civic is a kezdő tizenegyben kapott helyet, és az ecuadori szerepelt bal oldali belső védőként – a nemzetközi porondon nagy hibákat elkövető Raul Gustavo esett a döntés áldozatául.

A kezdő sípszót megelőző lézershow után a játékosoké lett a terep, ám az első percek kevés látványos megmozdulást. A 10. percben jött az első hazai helyzet, nagy bedobást követően Lukás Cerv lőtt kapura, labdája talán a hálóban kötött volna ki, ám Júlio Romao hatalmasat mentve blokkolt. Két percre rá Matheus Saldanha „kontrázott”, ám 18 méterről a jobb alsó sarok mellé helyezte a labdát. A Fradi nehézkesen szövögette akcióit, negyedóra elteltével passzainak csak a 62 százaléka volt pontos, a labdát 34 százalékban birtokolta – leginkább ellentámadásokkal volt lehetősége előretörni, a 18. percben Saldanha futott el a jobb szélen, ám Kristoffer Zachariassenhez nem jutott el a passza, pedig remek ütemben érkezett középen.

Gróf Dávid nem lopta be magát a cseh szurkolók szívébe. Egyrészt látványosan húzta az időt, másrészt több szép védése is volt – a 24. percben Matej Vydra rafinált lövése után paskolta szögletre a bal alsó felé tartó labdát –, remekül élt együtt a játékkal és lépett ki a beívelt labdákra, uralta a kapuja előtti területet. Lábbal viszont meg sem közelítette azt a szintet, mint a párharc első mérkőzésén, olykor hajmeresztő kirúgásai voltak, amelyek izzasztó helyzetbe hozták társait. A hazaiak mezőnyfölénye a játékrész felére nyomasztóvá vált. Nem is bírta ki a Ferencváros, a 27. percben kapitulált: a csehek az ötödik szögletük után begyömöszölték a labdát a kapuba, Rafiu Durosinmi volt eredményes. A 33. percben Saldanha unta meg a teketóriázást, átcselezte magát négy emberen, mígnem felrúgták, ám Eldar Civic a szabadrúgást Kristoffer Zachariassenre lőtte rá tizennyolc méterről.