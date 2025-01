Oda a Bilbao El-veretlensége, Solskjaer fölényes győzelemmel mutatkozott be a Besiktas kispadján

Az alapszakasz tabelláját veretlenül, a Lazióval holtversenyben vezető Athletic kezdte jobban a mérkőzést, de labdabirtoklási fölény dacára nem tudott igazi veszélyt kialakítani Günok kapuja előtt. A másik oldalon a Besiktas – melynek kispadján először dirigált a frissen kinevezett Ole Gunnar Solskjaer – kontrázásra rendezkedett be, s a 17. percben (a játék folyásával ellentétesen) a vezetést is megszerezte. Szépen felépített ellentámadás végén Rafa Silva sarkazta a labdát Milot Rashica elé, aki kettőt igazított, majd a kapujából kissé kinn álló Agirrezabala mellett a bal felső sarokba ágyúzott. A baszkok válasza a szünet előtt érkezett, Nico Williams lágyan emelte a labdát a tizenegyespont környékére, ahonnan egy menteni igyekvő védő továbbpöccintette. A labda így Unai Gómez elé pattant, aki ballal félfordulatból (jókora adag szerencsével) a kapu bal oldalába lőtt.

A fordulás után nagy erőbedobással lendült támadásba a Besiktas, Agirrezabala kétszer is bravúrral tudta csak megőrizni a döntetlent. A 60. percben Rafa Silva kapott remek labdát Ernest Mucitól, kicselezte a bilbaói kapust, de eközben kisodródott, így jobb megoldás híján az ötös vonala elé passzolt – szerencséjére a hosszú oldalon érkező Rashica megelőzte védőjét, s futtában lőtte be saját és csapata második találatát. Ernesto Valverde legénységét felrázta az újabb kapott gól, de hiába mentek előre, nem tudtak másodszor is egyenlíteni – a Besiktas viszont ismét betalált, a 77. percben eldöntve a lényegi kérdéseket. Újabb gyors kontra végén a meccsen két gólpasszt kiosztó Rafa Silva elsőre még a kapusba lőtt, de a labda pont elé hullott, így másodjára már nem hibázott.

A mérkőzés ráadásában végleg összeomlott a baszk csapat: Joao Mário értékesített egy VAR által megadott tizenegyest, beállítva a végeredményt. Győzelmével a Besiktas továbbra is versenyben van a továbbjutásért, míg az Athletic lépéshátrányba került a Lazióval szemben az alapszakasz első helyéért zajló harcban. 4–1

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

Besiktas (török)–Athletic Bilbao (spanyol) 4–1 (Rashica 17., 60., R. Silva 77., Joao Mário 90+2. – 11-esből, ill. U. Gómez 45.)

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

Galatasaray (török)–Dinamo Kijev (ukrán) 3–3 (D. Sánchez 6., Bardakci 21., Osimhen 53. – 11-esből, ill. Vanat 44., Jarmolenko 68., 81.)

CSÜTÖRTÖKÖN JÁTSSZÁK

18.45: Porto (portugál)–Olympiakosz (görög)

18.45: AZ (holland)–Roma (olasz)

18.45: Fenerbahce (török)–Olympique Lyon (francia)

18.45: Qarabag (azeri)–FCSB (román)

18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Anderlecht (belga) (Tv: Sport1)

18.45: Bodö/Glimt (norvég)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

18.45: Malmö (svéd)–Twente (holland)

18.45: Hoffenheim (német)–Tottenham Hotspur (angol)

21.00: Manchester United (angol)–Rangers (skót)

21.00: Eintracht Frankfurt (német)–FERENCVÁROSI TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Lazio (olasz)–Real Sociedad (spanyol)

21.00: PAOK (görög)–Slavia Praha (cseh)

21.00: Union Saint-Gilloise (belga)–Braga (portugál)

21.00: Ludogorec (bolgár)–Midtjylland (dán)

21.00: RFS (lett)–Ajax (holland)

21.00: Elfsborg (svéd)–Nice (francia)