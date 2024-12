Újabb sima győzelemmel nyerte meg a Kl alapszakaszát a Chelsea; Csobothék kiestek

A Chelsea 22 perc után szerezte meg a vezetést, Darragh Burns próbálta meg hazafejelni a labdát, csakhogy a kapus nem ott volt, ahol azt gondolta, így az érkező Marc Guiu az üres kapuba fejelte a labdát. Két perc múlva Johnny Kenny egyenlíthetett volna, ám Filip Jörgensen kitolta a lövést a bal felsőből. Egy percre rá viszont már egalizált a Shamrock, Markus Poom megpattanó lövése akadt be. Sokáig nem maradt döntetlen az állás, ismét Guiu talált be, aki ezúttal Daniel Cleary borzasztó hazaadására csapott le, és a kapust kicselezve lőtt a kapuba. Aztán majdnem a harmadik gólját is megszerezte a spanyol csatár, amikor leszerelte a kapuja előtt cselezgető Leon Pöhlst, de a visszaérő Poom menteni tudott a rövidnél. Az írek azonban nem kerülhették el, hogy a londoniak már az első félidőben lezárják a mérkőzést, előbb Kiernan Dewsbury-Hall talált a kapuba, majd Guiu egy pontos csúsztatással mesterhármasig jutott. A második félidőben már jócskán visszavett a Chelsea, de azért még Marc Cucurella kapufás gólt, így 5–1-gyel abszolválták utolsó meccsüket a „kékek”, akik hibátlan mérleggel teljesítették az alapszakaszt. A Shamrock ezzel a nagy különbségű vereséggel kicsúszott a legjobb nyolcból, azaz rájátszás vár rá a nyolcaddöntőbe jutásért.

Csoboth Kevin kezdőként kapott helyet a St. Gallenben, és a 23. percben nem sokkal fejelt a léc fölé, azonban a Heidenheim játszott fölényben, és fél óra elteltével meg is szerezte a vezetést Norman Theuerkauf góljával. A szünet után a svájci csapat sokat tett az egyenlítésért, ami Jozo Stanic fejes góljával össze is jött a 77. percben – ekkor a gárda magyar válogatott szélsője már nem volt a pályán, a 65. percben lecserélték. Többre viszont már nem futotta a St. Gallen erejéből, a döntetlen pedig biztos volt, hogy kevés lesz a továbbjutáshoz (1–1).

A Rapid Wienben végigjátszotta a mérkőzést Bolla Bendegúz, míg a Köbenhavn kispadján ott ült Németh Hunor, aki végül nem jutott lehetőséghez. Az osztrákok meglehetősen simán, 3–0-ra nyertek, és negyedikként továbbléptek, míg a dánok a 18. helyen zártak. Az Omoniában Lang Ádám padozott, onnan nézte végig, ahogy csapata gól nélküli döntetlent játszik az ellen a Borac Banja Luka ellen, amelyet a Ferencváros az Európa-liga playoffkörében tizenegyespárbajt követően búcsúztatott – a ciprusiak a 22. helyen végeztek, így készülhetnek a rájátszásra. A sérült Vancsa Zalán csapata, a Gent 1–0-ra kikapott az északír Larne otthonában, de 17. helyezettként így is folytathatja tavasszal.

A Djurgarden és a Legia Warszawa mérkőzése közel 20 percre félbeszakadt a találkozó elején, mivel a szurkolók görögtüzet és egyéb pirotechnikai eszközöket használtak, ami miatt akkora füst alakult ki, hogy jó darabig nem tudták folytatni a meccset. A kényszerszünet után a volt FTC-játékos, Tokmac Nguen szerzett vezetést a svédeknek, majd a félidő vége előtt egy gólpasszt is kiosztott. A hazaiak végül 3–1-re verték meg a lengyeleket, amivel befutottak az 5., nyolcaddöntőt érő helyre. A Vad II István által vezetett Cercle Bruges–Basaksehir mérkőzés 1–1-es döntetlennel zárult.

A legjobb 16 közé jutásról döntő rájátszás párosítását pénteken 13 órától (Tv: M4 Sport) sorsolják ki Nyonban – a playoffkör játéknapjai február 13. és 20.

KONFERENCIALIGA

ALAPSZAKASZ, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ

Chelsea (angol)–Shamrock Rovers (ír) 5–1 (Guiu 22., 34., 45+4., Dewsbury-Hall 40., Cucurella 58., ill. Poom 26.)

LASK (osztrák)–Víkingur Reykjavík (izlandi) 1–1 (Ljubicic 26., ill. Sigurpálsson 23. – 11-esből)

Kiállítva: Gunnarsson (90., Víkingur)

Real Betis (spanyol)–HJK Helsinki (finn) 1–0 (Cardoso 27.)

Molde (norvég)–Mladá Boleslav (cseh) 4–3 (Ihler 27., Král 42. – öngól, Kaasa 64., Stenevik 90+1., ill. Suchy 5., Kusej 59., P. Vydra 61.)

Heidenheim (német)–St. Gallen (svájci) 1–1 (Theuerkauf 30., ill. Stanic 77.)

Djurgarden (svéd)–Legia Warszawa (lengyel) 3–1 (Tokmac 25., Hümmet 45+4., Aslund 76., ill. Wszolek 56.)

APOEL (ciprusi)–Asztana (kazah) 1–1 (Donisz 57., ill. Kazukolovas 64.)

Kiállítva: Szaciasz (70.), ill. Ebong (65.)

Rapid Wien (osztrák)–FC Köbenhavn (dán) 3–0 (Beljo 45+2., Wurmbrand 51., 65.)

Vitória (portugál)–Fiorentina (olasz) 1–1 (Gustavo 33., ill. Mandragora 87.)

Cercle Bruges (belga)–Basaksehir (török) 1–1 (Brunner 85., ill. Piatek 74.)

Lugano (svájci)–Pafosz (ciprusi) 2–2 (Mahmud 6., Bottani 33., ill. Szaipi 4. – öngól, Goldar 90+5.)

Hearts (skót)–Petrocub Hincesti (moldovai) 2–2 (J. Wilson 64., Spittal 70., ill. Platica 21., Mudrac 83. – 11-esből)

Panathinaikosz (görög)–Dinamo Minszk (fehérorosz) 4–0 (Jeremejeff 33., Tete 54., 65., F. Joannidisz 85.)

Borac Banja Luka (bosnyák)–Omonia (ciprusi) 0–0

Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Olimpija Ljubljana (szlovén) 0–0

Celje (szlovén)–The New Saints (walesi) 3–2 (Edmilson 20., 43., Zec 79., ill. D. Davies 19., Holden 42.)

Larne (északír)–Gent (belga) 1–0 (Cosgrove 74.)

Topolya (szerbiai)–Noah (örmény) 4–3 (Sztanics 41., Djakovac 74., 77., Pantovics 81., ill. Aiás 5., 48., H. Ferreira 15.)