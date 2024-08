Bognár György: Nem írnám alá a szűk vereséget

AZ UTOLSÓ ELŐTTI LÉPÉS… Hetedik nemzetközi kupameccsét játssza csütörtökön Csehországban a Paksi FC, a cél egyértelműen az, hogy jó helyzetbe hozza magát a jövő heti hazai visszavágóra. Egy hete ilyenkor az volt a kérdés, a cseh Mladá Boleslav vagy az izraeli Hapoel Beer-Sheva lesz-e az ellenfél – sokan a Hapoelt látták volna szívesebben, elsősorban azért, mert a hazai meccsét Magyarországon (valószínűleg Debrecenben) rendezte volna meg. Nagyon úgy nézett ki, teljesül az óhaj, mert miután az izraeli együttes 1–1-es döntetlent játszott idegenben, a visszavágó félidejében 2–0-ra vezetett, a Mladá Boleslav azonban fordított, és 4–2-re legyőzte a találkozót nyolc emberrel befejező riválisát.

„Nemzetközi szinten erős középcsapat a Mladá Boleslav, ugyanakkor a cseh futball erejét talán az mutatja meg a legjobban, hogy öt klubja is ott van a rájátszásban, azaz van esélye felkerülni a főtáblára a Bajnokok Ligájában, az Európa-ligában és a Konferencialigában – mondta lapunknak Bognár György, a paksiak vezetőedzője. – Ami az ellenfelünket illeti, Csehországban helyezésben, játékerőben, körítésben nagyjából Paks-szintű klub lehet, a kerete tele van cseh labdarúgóval, erős a csapatjátéka, jó futballt játszik. A továbbjutási esélyt ötven-ötven százalékra becsülöm, de nagyon oda kell tennünk magunkat, mert az ilyen rivális kíméletlenül megbünteti a hibákat. Tény, sűrű a programunk, de legalább most nem csak két nap telik el két mérkőzésünk között: valamilyen szinten regenerálódni kell, a Mladá Boleslav is abban a ritmusban játszik, mint mi, levegőhöz majd csak a visszavágó előtt jutunk.”

Alighanem kedvező előjelnek vehetjük, hogy a Paks a három idegenbeli meccse közül egyet sem veszített el: a román Corvinult 2–0-ra verte meg az Európa-ligában, a ciprusi AEK Larnaca vendégeként ugyancsak 2–0-ra győzött immár a Konferencialigában, a mon­tenegrói Mornar otthonában pedig 2–2-t játszott. És hogy Bognár György hová rangsorolja a cseh csapatot a nyári ellenfelek között?

„Egyértelműen az első helyre, ez nem is kérdés – felelte a korábbi 50-szeres válogatott labdarúgó. – Mindenképpen két mérkőzésben kell gondolkodnunk, a továbbjutás csak a visszavágón, Pakson dől el. Amikor a Corvinultól otthon kikaptunk négy-nullára, ültünk az öltözőben, néztünk ki fejünkből, de azt mondtuk, győzelemmel szépítsünk Romániában, aztán próbáljuk valahogy búcsúztatni a Larnacát. Összejött, sőt, még egy körön túl vagyunk… Hogy az edzői pályafutásomban hová helyezem ezt a meccset? Nem ez a fontos. Csak az foglalkoztat, hogy a csapatnak, a klubnak jó legyen. Szűkült a keretünk, hiszen Szabó János sérült és Szappanos Péter sincs itt velünk, ez azért jelentős érvágás. Sok múlik azon, miként működik a csapatjátékunk, ezt a párharcot nem az jellemzi majd, hogy idegenben védekezünk, otthon pedig támadunk: védekezni és támadni idegenben és hazai pályán is kell. Szó sincs arról, hogy szűk vereséget előre aláírnék, le kell játszani a mérkőzést, aztán meglátjuk, mire volt elég, amit mutattunk.”

– Az év mérkőzése következik?

– Elhangzott már ez az öltözőben, de nem akarunk túl nagy terhet tenni magunkra – válaszolta Windecker József, a paksiak 31 éves labdarúgója. – Nyilván tisztában vagyunk vele, mekkora lehetőség ez a klubnak, s a magyar labdarúgásnak is fontos lenne, hogy főtáblára kerüljünk. A nyári felkészülés idején játszottunk cseh csapattal, a Bohemianstól simán kikaptunk, biztos vagyok benne, a Mladá Boleslav a prágaiakhoz hasonlóan erős, úgyhogy dinamikus futball várható tőle. – Harminckilenc nap alatt hat nemzetközi találkozón és négy bajnokin léptek pályára: okozhat ez gondot a csütörtöki összecsapáson?

– Nem hiszen. Örülök, hogy nem a múlt héten játszottuk ezt a meccset, Montenegróban a Mornar elleni visszavágón éreztem, minden tekintetben fáradtak vagyunk – azóta sikerült feltöltődni, jó állapotban leszünk. – Ha július tizenegyedikén este, amikor hazai pályán szenvedtek négy-nullás vereséget a Corvinultól az Európa-liga-selejtezőben, valaki azt mondja, a Paks másfél hónappal később még versenyben lesz a nemzetközi porondon, és reális esélye lesz főtáblára jutni, elhiszi?

– Biztosan nagyot néztem volna, bár ha valaki, én jól tudom, mire képes a csapatunk. Mélyütéssel ért fel a hazai nulla-négy, a problémát azonban sohasem az jelenti, ha kapsz egy pofont, hanem ha nem állsz fel belőle. Nagy öröm, hogy nekünk sikerült, és most ott tartunk, hogy van esélyünk a főtáblára kerülni. – Korábban sokszor beszélt arról, hogy a korosabb, rutinosabb paksi futballistáknak nagy álmuk a nemzetközi szereplés kiharcolása. Megdolgoztak érte, mi több, van realitása annak, hogy tovább írják a klub történelmét…

– Mielőtt elindultunk Csehországba, az ebédnél néztem utána, hogyan is néz ki a Konferencia­liga átalakított főtáblája, de felesleges máris ezzel foglalkozni. Izgatott vagyok, nagyon várom a csütörtököt, próbálunk minél szorosabb meccset játszani, fontos lesz, hogy amit tanultunk az előző hat nemzetközi mérkőzésen, azt hasznosítsuk. MINIINTERJÚ: WINDECKER József a Paksi FC középpályása – „Jól tudom, mire képes a csapatunk”

„Fájdalmas vereséget szenvedtünk a hétvégén a bajnokságban, a lefújás előtti pillanatban szerezte meg a győztes gólját a házigazda Olomouc. Örömteli ugyanakkor, hogy láttam a futballistáinkon a szenvedélyt, szemükben a harci tüzet, minden idegszálunkkal a Konferencialiga-rájátszásra összpontosítunk. Rögzített játékhelyzetekből kaptunk gólokat, és mivel a Paks is erős ebben, nagyon oda kell figyelnünk erre a csütörtöki meccsen.” VÉLEMÉNY: David HOLOUBEK, a Mladá Boleslav vezetőedzője a Ceské Noviny oldalnak

KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, ELSŐ MÉRKŐZÉS

18.00: Mladá Boleslav (cseh)–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!