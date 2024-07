Kl-selejtező: egygólos lett és északmacedón siker született

Már a 8. percben vezetést szerzett a Sztruga, Beszart Ibraimi büntetőből talált be, ám a félidő felénél a brazil Lucas Villela tizenegyesgóllal egalizált. A második félidőben az ukrán Szerhij Vakulenko kiállítása miatt emberhátrányba került a Pjunik Jereván, 13 perccel később pedig gólt kapott – a korábban a Ferencvárosban és az MTK-ban is futballozó Sztefan Szpirovszki köszönt be, így nyertek az északmacedónok. 2–1

A szenegáli Ousseynou Niang a 7. percben vezetéshez juttatta a Rigát, amire nem is volt válasza a Slask Wroclawnak a helyzetek számát tekintve kiegyenlített találkozón, így a lettek előnyről várhatják a jövő heti visszavágót. 1–0

KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Sztruga (északmacedón)–Pjunik Jereván (örmény) 2–1

Riga FC (lett)–Slask Wroclaw (lengyel) 1–0

KÉSŐBB

19.00: Dinamo Batumi (grúz)–Decsics (montenegrói)

20.00: AEK Athén (görög)–Inter Club d'Escaldes (andorrai)

20.00: Cliftonville (északír)–FK Auda (litván)

KEDDEN

Ballkani (koszovói)–Hamrun (máltai) 0–0

Differdange (luxemburgi)–Ordabaszi (kazah) 1–0

Virtus (San Marinó-i)–Flora (észt) 0–0