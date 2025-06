Továbbra sem biztos az ETO Konferencialiga-indulása

Mint arról mi is beszámoltunk, az UEFA a Konferencialiga 2. selejtezőkörének szerdai sorsolása előtt közzétette a térségi csoportokat, és a magyar bajnoki 4. helyezett ETO FC Győr és a Kl-indulást a szlovák bajnokság pótselejtezőjén keresztül kivívó DAC mellé is csillagot tett, alább pedig azt írta: a két klub „indulása az UEFA éppen zajló jogi eljárása miatt még bizonytalan”.

Az ETO-nak és a DAC-nak is Világi Oszkár a tulajdonosa, ez okozza a problémát, az UEFA ugyanis nem engedi, hogy azonos tulajdonban lévő klubok ugyanabban a sorozatban induljanak.

Ezt tudták a Győrnél és a DAC-nál is, még májusban beszélt erről Jan Van Daele, a DAC ügyvezető igazgatója.

„Fontos azonban elmondani, hogy az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szabályozásainak való maradéktalan megfelelés érdekében a DAC 1904 és az ETO FC Győr vezetése megerősítette a két klub strukturális függetlenségét – mondta akkor Van Daele. – Az ETO-nál a múlt héttől új ügyvezetői vezetés kezdte meg a munkát, és a klubok között nincs átfedés a döntéshozó vagy irányító testületekben. A két klub működése eddig is önálló volt, saját szakmai és gazdasági döntéshozatali mechanizmusokkal – ez a döntés most formálisan is megerősíti ezt. Mindkét klub a saját útját járja a sportban és a fejlődésben, és továbbra is elkötelezetten képviselik régiójukat a hazai és a nemzetközi porondon.”

Korábban számos hasonló helyzet adódott, és általában megoldották a problémát. Magyar vonatkozású példa a Puskás Akadémia és a horvát NK Osijek, ahol utóbbinál a tulajdonosból főszponzor lett, klubbéli tisztségeit pedig más kapta meg.

Ugyanakkor nem minden esetben született megoldás: idén az UEFA nem engedélyezte a Drogheda Konferencialiga-indulását, mert az írek mellett az azonos tulajdonossal rendelkező dán Silkeborg is kvalifikálta magát a sorozatba.