TCR World Tour: izgalmas végjáték után Ehrlacher-győzelem; Michelisz hatodik lett a második versenyen

Marco Butti végzett a tizedik helyen végzett a pénteki időmérőn Mid-Ohióban, így a részben fordított rajtrácsos verseny előtt ő várhatta az élről a piros lámpák kialvását. Mellőle Dusan Borkovic rugaszkodhatott el, míg a második sorban Yann Ehrlacher és Santiago Urrutia foglalhatott helyet. Az egyéni összetettet vezető és az első versenyen másodikként sorba érő Michelisz Norbert a kilencedik, míg a tabellán 26 pontos lemaradással őt követő csapattársa, Mikel Azcona a tizedik rajtkockából indulhatott el.

Butti megtartotta a vezetést a rajtnál, mögé Ehrlaher sorolt be, majd Borkovic, Urrutia és Néstor Girolami zárta az első ötöst, miközben a Hyundai-versenyző, Michelisz és Azcona fejenként egy-egy pozícióit lépett előre. Utóbbi autója ugyanakkor az első körökben sérült, és egy elem is leszakadt róla, aminek következményeként Esteban Guerrieri maga mögé utasította, így visszaesett a kiinduló pozíciójába.

Öt kör elteltével Butti fél másodperccel előzte meg Ehrlahcer-t, míg a harmadik Borkovic lemaradása két szekundum körül mozgott, miközben hátrébb Michelisz Girolamit előzte meg, és lépett előre a hetedik helyre. Két körrel később Guerrieri és GIrolami csapott össze, a két autó összeért, és párharcból a mögöttük érkező Azcona került ki győztesen, aki mindkét argentint megelőzte.

A kilencedik körben Borkovic sorra vesztette a helyeket, rövid időn belül Thed Björk, Urrutia és Ma Csing-hua is elment mellette, így Michelisz elé, a hatodik pozícióba esett hátra. Míg a Hyundai magyar versenyzője eleinte sikertelenül támadta a szerbet, Björk sikeres offenzívát indított Ehralcher ellen, majd hamarosan felzárkózott az élen haladó Buttira. Négy körrel a vége előtt Butti azonnal két pozíciót vesztett, Björk és Ehrlacher is elment mellette, a Cyan Racing két versenyzője rövidesen helyet cserélt, míg az olasz nem igazán lélegezhetett fel, hiszen a következő körben Ma és Urrutia is elment mellette, utóbbival aztán összeért, ami kisebb kavarodást okozott az első tízes második felében.

Ma a második pozícióba ugrott előre, harmadikként Björk érkezett, majd Guerrieri és Azcona sorakozott az első ötösben, miközben Michelisz a hatodik pozícióban érkezett. A sorrend az utolsó körben már nem változott, aminek értelmében Ehrlacher aratott győzelmet a második versenyen. A dobogóra Ma és Björk állhatott még fel, a negyedik Guerrieri lett, míg az első tízes sorát Azcona, Michelisz, Borkovic, Urrutia, Girolami és Butti zárta.

Folytatás július 19. és 21. között Brazíliában.

TCR WORLD TOUR

USA, MÁSODIK VERSENY

1. Yann Ehrlacher (francia, Cyan Racing)

2. Ma Csing-hua (kínai, Cyan Racing)

3. Thed Björk (svéd, Cyan Racing Lynk & Co)

4. Esteban Guerrieri (argentin, Goat Racing)

5. Mikel Azcona (spanyol, BRC Hyundai N Squadra Corse)

6. Michelisz Norbert (magyar, BRC Hyundai N Squadra Corse)