Hat aranyérmet szereztek a magyarok a kempo-világbajnokságon

A magyar szövetség hétfői tájékoztatása szerint Kalmár Botond (Debreceni Spartan Kempo SE) formagyakorlatban, Szabó Sándor (Debreceni Spartan Kempo SE) kis kesztyűs full kontaktban (knock-down), Bakk Eszter (Esztergom-Kertváros Fighting Kempo Pokorni Team) pedig az úgynevezett félerejű technikai küzdelemben (semi-kempo) szerzett aranyérmet. Boros Csaba (Újfehértó Kempo HSE) földharcban (submission), full-kempóban és semi-kempóban is aranyérmes lett.

A magyarok az ötödik helyet szerezték meg a csapatversenyben. A vb-n 38 ország 718 harcosa vett részt.