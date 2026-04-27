Hat aranyérmet szereztek a magyarok a kempo-világbajnokságon

2026.04.27. 18:59
null
Boros Csaba földharcban (submission), full-kempoban és semi-kempoban is aranyérmes lett (Fotó: Facebook/Magyar Kempo Szövetség)
Hat arany-, nyolc ezüst- és öt bronzérmet szereztek a magyarok a törökországi Kemerben rendezett kempo-világbajnokságon.

A magyar szövetség hétfői tájékoztatása szerint Kalmár Botond (Debreceni Spartan Kempo SE) formagyakorlatban, Szabó Sándor (Debreceni Spartan Kempo SE) kis kesztyűs full kontaktban (knock-down), Bakk Eszter (Esztergom-Kertváros Fighting Kempo Pokorni Team) pedig az úgynevezett félerejű technikai küzdelemben (semi-kempo) szerzett aranyérmet. Boros Csaba (Újfehértó Kempo HSE) földharcban (submission), full-kempóban és semi-kempóban is aranyérmes lett.

A magyarok az ötödik helyet szerezték meg a csapatversenyben. A vb-n 38 ország 718 harcosa vett részt.

 

