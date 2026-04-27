Per Johansson: A Brestet is teljes, minden elemében erős csapatnak tartom

A szakember hozzátette: a felhozatal alapján az utóbbi évek legkeményebb záró hétvégéjére van kilátás: „Úgy gondolom, az idei négyes döntő mezőnyében mind a négy csapat képes lehet a győzelemre, különösebb meglepetés nélkül. Ha megnézzük a játékoskeretek minőségét és a bennük rejlő potenciált, rendkívül kiegyenlített a mezőny. Korábban, még kilenc évvel ezelőtt a CSM edzőjeként átéltem egy hasonlóan erős final fourt, amikor a Vardar, a Győr és a Buducsnoszt is ott volt. Úgy érzem, az idei kiírás is legalább ilyen erős, sőt, talán még annál is kiegyensúlyozottabb. Amelyik csapat ezen a hétvégén végül bajnok lesz, fantasztikus tettet visz véghez.”

Per Johansson az ötödik négyes döntőjére készülhet június 6–7-én Budapesten, ahova korábban kétszer vezette el a CSM Bucuresti-et és a Győri Audi ETO KC-t is, ugyanakkor különleges érzésként éli meg az idei kiírást, hiszen esélye van a zöld-fehér csapattal a triplázásra.

„Egészen elképesztő érzés, hogy ebben a helyzetben lehetek, s ilyen nagyszerű csapattal dolgozhatok egy ekkora klubban, amellyel már kétszer megnyertük ezt a sorozatot. Az első sikerrel hatalmas álmom vált valóra, a második pedig egyszerűen fantasztikus élmény volt. Természetesen az, hogy sorozatban harmadszor is nyerjünk (ami nem sokaknak sikerült korábban), óriási motivációt jelent. Ha háromszor egymás után győznénk, azt jelentené, hogy örökre beírnánk magunkat a történelemkönyvekbe – fogalmazott az 55 éves svéd szakvezető, majd a célkitűzésekről is szót ejtett. – Nagy elvárásokkal utazunk a final four hétvégéjére, kétszeres címvédőként joggal lehet önbizalmunk. Emellett eddig nagyszerű idényt tudhatunk magunk mögött, több olyan mérkőzéssel, amelyeken megmutattuk a bennünk rejlő hatalmas potenciált, így az a célunk, hogy győzzünk Budapesten!”

NŐI KÉZILABDA BL FINAL FOUR, BUDAPEST, MVM DOME

Június 6., elődöntő

Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC

Metz Handball (francia)–CSM Bucuresti (román)

Június 7.

15.00: a harmadik helyért

18.00: döntő