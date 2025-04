Sportlövő vk: Péni István újabb bronzérme Limában

A magyar szövetség tájékoztatása szerint az aranyérmet a kínai Seng Li-hao szerezte meg 252,4 körrel - az alapversenyben 635 kört lőtt és az élen végzett -, míg az ezüstérem a 252,3 körrel záró indiai Babuta Arjun nyakába került.

Péni István az alapversenyben 631,1 kört ért el, ezzel hatodikként kvalifikálta magát a nyolcas döntőbe, amelyben rajta kívül két-két norvég és indiai, valamint egy-egy amerikai, svéd és kínai versenyző szerepelt. A magyar sportoló a fináléban az első öt lövés után 53,1 körrel az élen állt, majd a tizedik lövést követően 105,6 körrel a második pozícióba került. Ekkor a norvég Hegg Jon-Hermann vette át a vezetést egyetlen tizeddel, aki a 12. lövés után is tartotta első helyét. Péni Istvánt a 14. lövést követően az indiai Babuta Arjun is megelőzte, sőt, a 16. lövés után visszacsúszott a negyedik helyre. A folytatás hihetetlen izgalmakat hozott: miközben a magyar sportlövő 10,5-öt és 10,3-at ért el, a norvég egyik lövése 9,2 kör lett, és ezzel ki is szállt az érmekért folytatott versenyből. Péni István a végén befogni már nem tudta kínai és indiai ellenfelét, ugyanakkor megtartotta dobogós pozícióját.

A perui vk-versenyen Péni István egyedüliként képviselte a magyar színeket, s két bronzéremmel zárt, miután korábban az 50 méteres három testhelyzetű, ötkarikás számban is harmadik lett.