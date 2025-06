Magabiztosan nyert Péni István a sportlövő Eb-válogatón

A magyar szövetség tájékoztatása szerint Péni az alapversenyben is kiválóan lőtt, 592 körrel (térdelő: 197, fekvő: 197, álló: 198) messze kiemelkedett a mezőnyből. A fináléban Hammerl Soma (UTE) lett a második 455.1 körrel, míg Dénes András (MATE-Gödöllői EAC) a harmadik 444.6 körrel. Az alapversenyben 583 körrel második Pekler Zalán (Erődök Városa SE) az 5. helyen zárt a fináléban.

A nőknél a junior Tóth Anna (UTE) győzött 450 körrel az összevont döntőben a Sebők Ferenc-emlékversenyen, a második helyen a szintén junior Vintze Regina (Erődök Városa SE) végzett négy tizeddel lemaradva, míg harmadik lett a felnőttek alapversenyében ötödikként záró Mészáros Eszter (MATE-Gödöllői EAC) 438.7 körrel. A nyílt versenyen a felnőtteknél az alapversenyben a szerb Szanja Vukasinovics érte el a legjobb eredményt 587 körrel, a másodikként záró Bajos Gitta (Erődök Városa SE) 583 kört teljesített.

A férfiak 25 méter gyorstüzelő pisztoly versenyszámának második válogatóját a junior Rédecsi Máté (BHSE) nyerte meg 25 találattal, második lett a szintén junior Nagy Ákos Károly (Tisza Volán SC) 19 találattal. De a 11 találattal harmadikként záró Szabó Barna Ádám (KSI) is a fiatal korosztályt képviselte. Az alapversenyben is jobban lőttek a juniorok, mint a felnőttek. Nagy 577 körrel az első helyen végzett, Rédecsi 576 körrel pedig a másodikon a junior mezőnyben.

Fábián Sára Ráhel (Csepel TC) szétlövésben győzött a nők 25 méter pisztoly számában. A második helyen végző Polyókáné Sike Renáta (BHSE) is 34 találattal fejezte be az összevont döntőt, a szétlövésben 5-4-re Fábián bizonyult jobbnak. A harmadik helyen a junior Jákó Miriam (Cél-Tudat SE) végzett 23 találattal. Az alapversenyben Fábián és Jákó is kiválóan lőtt, mindketten 580 kört értek el. Az olimpiai bronzérmes Major Veronika (BEFAG Keszthelyi Erdész LK) nem indult.

A 10 méter légpuskában a férfiaknál Pekler Zalán (Erődök Városa SE) kimagasló eredményt ért el és győzött 633.4 körrel, míg a nőknél a nyílt versenyt Vukasinovics nyerte meg 631.5 körrel. Legjobb magyarként Dénes Eszter (UTE) 629.5 körrel második lett, és az alapverseny rangsorolt, akárcsak a 10 méter légpisztoly számban, ami nem volt válogató. Ebben a nőknél Fábián nyert 571, míg a férfiaknál Nagy László (Tisza Volán SC) 569 körrel.

A 25, 50 méteres sportlövő kontinensviadalt július végén Franciaországban rendezik.