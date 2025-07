A Kapu Tibort szállító űrkapszula visszatért a Földre

Az Axiom–4 küldetés tagjai 18 nap után hagyták el a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetét, a Grace névre keresztelt űrkapszula zsilipajtaját magyar idő szerint hétfőn 11 óra 7 perckor csukták be, hogy megkezdjék a leváláshoz szükséges előkészületeket. A HUNOR program tájékoztatása szerint a SpaceX Dragon űrkapszula automatikusan vált le a 400 kilométeres magasságban keringő ISS-ről. Miután az űrhajó és az állomás közötti fizikai és elektromos kapcsolatokat megszüntették, a dokkolóreteszek kioldottak és a kapszula manőverező fúvókáinak segítségével távolodott el lassan az állomástól.

A Dragon ezután önállóan keringett a Föld körül, folyamatosan ereszkedve a lehető legalacsonyabb magasságra, hogy a tényleges visszatérés folyamatát megkezdje. Az űrkapszula körülbelül 120 kilométeres magasságban lépett be a légkörbe, óránkénti mintegy 27 ezer kilométeres sebességgel.

A Dragon űrkapszula kedden 11 óra 30 perc után landolt Kalifornia partjainál. A SpaceX egyik mentőhajója a landolási zónában várakozott, amelynek személyzete a kapszulát daruval emelte át a fedélzetre. Az űrhajósokat az orvosi egység segítette ki, majd rögtön megkezdődtek az első egészségügyi vizsgálatok: figyelik például a vérnyomást, egyensúlyt, szédülést, izomerő-csökkenést. A legénységet helikopter viszi a partra, ahonnan repülővel szállítják tovább őket a NASA houstoni Johnson Űrközpontjába.

Az Axiom–4 küldetésben részt vevő asztronautákra – Kapu Tibor mellett az amerikai Peggy Whitsonra, az indiai Shubhanshu Shuklára és a lengyel Slawosz Uznamski-Wisniewskire – további egészségügyi megfigyelés vár. Bár az összesen 20 napos misszió rövidnek számít, az űrhajósok számára fizikai rehabilitációra és fokozatos terhelésre van szükség, pihenés és mozgásterápia segíti a teljes visszaállást.

A visszatérés előtt Kapu Tibor is üzent az űrállomás fedélzetéről, angolul és magyarul is megosztott néhány gondolatot.

„Sok embert tettünk büszkévé a Földön. Elértük, hogy sok ember, kolléga és munkatárs szurkoljon nekünk. Izgalommal töltöttük el a gyerekeket, barátokat szereztünk. Elmondhatom, hogy sikerült. Megcsináltuk! Elértük, hogy a visszatérés megvalósuljon. Mindezt azért tettük és hoztuk létre, mert emberek voltunk és emberek vagyunk egy nemzetközi űrállomás fedélzetén, akik együttműködtek rendkívül hatékonyan és békésen a tudomány nevében. Nagyszerű küldetés volt, és mi élveztük a legjobban. Azt hiszem, a küldetés eredménye és hatása sokkal nagyobb lesz, mint a tudományos eredmények, amiket elérünk. Most hazatérünk, és elmondjuk az országainkban, hogy ezek a dolgok megvalósíthatóak. Szóval köszönjük szépen, hogy a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén lehettünk.”

Kapu Tibor ezután magyar nyelvre váltott.

„Kedves Magyarok! Habár erősen korlátozott volt a hozzáférésem az otthoni hírekhez az elmúlt három hétben, úgy hallottam, hogy sok minden történt és sok minden változott. Én annyit el tudok mondani, hogy itt mi történt az űrállomás fedélzetén az elmúlt három hétben: rengeteg munka, rengeteg tudomány, rengeteg ötlet, rengeteg kitartás történt annak érdekében, hogy ezt a programot sikerre vigyük.”

„Nagyon remélem, hogy annyira büszkék vagytok rám és a programra, mint amennyire én büszke voltam a kutatóinkra az elmúlt három hétben. Magyarország az elmúlt három hétben visszakerült a világűr térképére, és higgyétek el, ez innen fentről nagyon jól látszik, és az elmúlt hetekben Magyarország éveket lépett előre olyan tudományokban, mint a biológia, táplálkozás, termékfejlesztés és még sorolhatnám.”

„Az én személyes kívánságom, hogy a HUNOR program valami hatalmasnak legyen a kezdete, és azért hogy ez megtörténjen, arra szeretnék kérni mindenkit, hogy higgyen abban, hogy mi, magyarok képesek vagyunk olyan dolgokra, mint amit az elmúlt három hétben elértünk. Mi, magyarok megmutattuk már olimpián, világbajnokságon és most a világűrben is, hogy képesek vagyunk szinte a lehetetlenre is! És nemcsak a világűrben van szükségünk tehetségekre, hanem az élet minden területén. Odahaza találkozunk!”