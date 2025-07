Kis stadion, nagy feszültség és büszke csíkszeredaiak

Székelyföldi szemszögből kalandosan és dicsőségesen, bukaresti nézőpontból botrányosan alakult az FK Csíkszereda bemutatkozása a román élvonalban. A Dinamo elleni hétfői 2–2-es döntetlen még annak tükrében is jó eredmény, hogy 11 perc után már 2–0-ra vezettek a hazaiak – szünet után viszont a nyolc védést jegyző Pap Eduárd bravúrjai kellettek az egy pont megőrzéséhez.

A román sajtó jóval kevésbé foglalkozik a mérkőzéssel, sőt még a második félidőben fél órára kialvó világítással is, mint a Dinamo szurkolóinak és a csendőrség összetűzéseivel. A bukaresti klub ultrái és vezetői azzal vádolják a hatóságokat, hogy a vendégszurkolókat érvényes belépővel sem engedtek be a stadionba – később pedig a csendőrség még könnygázt is bevetett a magyarellenes rigmusokkal és feliratokkal érkező bukaresti drukkerekkel szemben. Andrei Niculescu, a Dinamo elnöke kedd délelőtt körbehaknizta a bukaresti televíziókat és lapokat a szurkolóikat ért állítólagos túlkapások miatt.

„Teljes őrület: négy gól, kialvó világítás és rengeteg feszültség” – írta a mérkőzésről szóló helyszíni tudósítás címében a Gazeta Sporturilor, a bukaresti portál cikke később „hargitai thrillerként” is jellemezte az összecsapást. A Golazo szerint a „vörös kutyák (a Dinamo beceneve – a szerk.) csak egy pontot tudtak szerezni egy látványos, nevetséges hibákkal és hatalmas helyzetekkel teli mérkőzésen”. Az erdélyi magyar honlapok közül a Maszol „Kis stadion nagy feszültséggel” címmel tudósít a mérkőzésről és a bukaresti ultrák botrányos viselkedéséről, míg a Székelyhon szerint „Álomszerű kezdés után kihúzta a döntetlent az FK Csíkszereda”.

Ilyés Róbert vezetőedző szerint a mérkőzés elején két támadással sikerült meglepniük a Dinamót, utána viszont a bukarestiek kikényszerítették, hogy saját kapuja elé szoruljon a csapata.

„Összességében jó meccs volt, és örvendek, hogy sikerült legalább egy pontot kihozni belőle. Nagyon jó csapattal játszottunk, és taktikailag felvettük vele a versenyt, de a Dinamo olyan nagy iramot diktált, amilyet eddig még nem tapasztaltunk” – fogalmazott a csíkszeredai vezetőedző.

Az FK első valódi élvonalbeli gólját jegyző – az első hazai találat bukaresti öngól volt – Bödő Zoltán Efraim leginkább annak örült, hogy sikerült végre tétmérkőzésen is betalálnia.

„Nagyon örültem, hogy ezzel a csapatot is tudtam segíteni, és persze büszke pillanat volt nekem” – mondta Székelyföld Labdarúgó Akadémia 18 éves növendéke, akit a Profi Liga a meccs emberének választott.

ROMÁN SUPERLIGA

1. FORDULÓ

FK Csíkszereda–Dinamo Bucuresti2–2 (2–2)