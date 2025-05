Önállóvá válik a Magyar Ritmikus Gimnasztika-szövetség

A MATSZ csütörtöki közgyűlésén elhangzott, hogy az MRGSZ már eddig is származtatott jogi személyként működött és elkülönült vagyonnal rendelkezik, hiszen 2007 óta önállóan gazdálkodik. A teljes kiválás azért nem lehetséges, mert a Nemzetközi Tornaszövetség (FIG) országonként csak egyetlen tagszervezettel tartja a kapcsolatot, ami ebben az esetben a MATSZ.

A téma már a tavalyi közgyűlés napirendjén is szerepelt, akkor azonban nem született róla döntés.

A küldöttek szavazása előtt az is elhangzott, hogy a FIG-nek, a MATSZ elnökségének, a Magyar Olimpiai Bizottságnak és a sportért felelős államtitkárságnak sincs kifogása az önállóvá válással kapcsolatban.

Az új, szinte teljesen önálló MRGSZ az eddigi ritmikus gimnasztika szövetség jogutódjaként működik majd. A változás akkor lép hatályba, amikor az új szervezetet bejegyzik, nyilvántartásba veszik. Mindezek értelmében módosították a MATSZ alapszabályát is. Az új MRGSZ alakuló közgyűlésére csütörtökön (ma) délután kerül sor.

Altorjai Sándor, a tornaszövetség főtitkára hangsúlyozta, a szakágakat – köztük a ritmikus gimnasztikát is – továbbra is a MATSZ képviseli a FIG-ben.

„A FIG a Magyar Tornaszövetséget tekinti partnernek, tehát ha valamilyen szankció, vizsgálat, vagy bármi egyéb történik, az a MATSZ-ot érinti a továbbiakban is” – fogalmazott.

Magyar Zoltán, a MATSZ elnöke a szervezet elmúlt egy éve kapcsán elmondta: a szomszédos országokban kialakult háborús helyzet a közvetlen felkészülést és versenyeztetést nem nehezítette, de olyan gazdasági változásokat hozott, amelyek közvetlenül is hatottak a szövetségre.

„Megterhelő időszak volt, ami sajnos még mindig tart, a szükséges pénzügyi források megteremtése nem volt egyszerű feladat, de racionális gazdálkodással megvalósítottunk minden tervezett eseményt, részvételt” – mondta.

A Nemzet Sportolója hozzáfűzte, hogy a MATSZ és az MRGSZ gazdálkodása is pozitív eredménnyel zárult.

Felidézte, hogy a tavaly nyári, párizsi olimpián öt sportoló – egy férfi tornász, három női tornász és egy ritmikus gimnasztikázó – képviselte a magyar színeket. Megfogalmazása szerint Mészáros Krisztofer egyéni összetettben elért 9. helyezése előrelépést jelentett és nagyon jónak számít.

Magyar Zoltán arról is beszélt, hogy az aerobik szakágban az aerodance-csoport világbajnok lett és ezzel kijutott a Világjátékokra.

„Amióta elnök vagyok, a szövetség igyekezett csendesen, hatékonyan tenni a dolgát, a sikerek ünneplését meghagyjuk azoknak, akik elérik azokat: a versenyzőknek, az edzőknek és az egyéb sportszakembereknek” – szögezte le.

Az elnök hozzátette, ez a munkamegosztás megmarad a jövőben is, bár szövetségben dolgozni legalább olyan nehéz feladat, mint a szeren tornázni vagy edzősködni.

„Akármennyire is egyéni sportág a miénk, akármennyire is éles a verseny klubok között, mégis jó lenne időről időre félretenni a nagy magyar önérzetet, és közösen gondolkodni az előrelépés lehetőségén. A mindennapokban legyen még a mostaninál is nagyobb összefogás, hogy lépést lehessen tartani a szintén magas szinten dolgozó riválisokkal” – mondta Magyar Zoltán.