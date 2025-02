Öttusa-vk: a felnőttek is belerázódtak az új sportágba

„A tavalyi világbajnokságon egyéniben szereplő versenyzőknek ajánlottuk fel a világkupa-indulás lehetőségét, és a nőknél mind a négyen éltek ezzel, így Gulyás Michelle, Guzi Blanka, Erdős Rita és Bauer Blanka utazik Kairóba. A férfiaknál Bőhm Csaba, Szép Balázs és Demeter Bence a felkészülés más szakaszánál tart, így Koleszár Mihály, Bereczki Richárd és Tamás József képviseli a színeinket” – mondta az MTI-nek Belák János, majd hozzátette, hogy ez a verseny még nem számít bele a válogatásba, viszont a márciusi, budapesti fedett pályás viadal már igen.

Az idén minden versenyző, edző és további szakember, illetve a szurkolók érdeklődésének középpontjában is a sportág új eleme, a lovaglás helyére lépő akadálysport (OCR) áll. A szakmai vezető szót ejtett arról, hogy a felnőttek hátrányból indulnak, mivel ők az előző évben még lovagoltak, a fiatalok ugyanakkor már két éve gyakorolják az új számot, együtt tanulták az akadálypályát.

„Úgy látom, mostanra alapjaiban a felnőttek is belerázódtak az új tusába, ám 2025-ben két elemmel nehezedett az akadálypálya, és ez még a rutinosnak számító junioroknak is kihívást jelent, nemhogy a »szakmával« most ismerkedő felnőtteknek. Az edzéseken tapasztalom, hogy ez a két függeszkedő elem nehezen megy, próbára tesz mindenkit” – magyarázta Belák János. Arról is beszélt, hogy nemcsak az OCR jelent újdonságot a sportágban, hanem az is, hogy a bónuszvívást felváltotta a rangsoroló vívás utáni egyenes kieséses tábla.

„A kairói világkupa előtt teljesen felesleges bármilyen esélylatolgatás, ez igazi tapasztalatszerzés lesz versenyzőnek, edzőnek, versenybírónak és versenyrendezőnek egyaránt” – vélekedett a szakmai vezető.

A lebonyolítás annyiban nem változott, hogy a keddtől szombatig tartó világkupán a selejtezőtől az elődöntőn keresztül jutnak el a versenyzők a döntőig. A fináléra mindkét nemben jövő szombaton kerül sor.

A vk-sorozat az egyiptomi nyitány után április 22. és 26. között Budapesten folytatódik, majd május 7. és 11. között a bulgáriai Pazardzsikban találkozik a nemzetközi mezőny a harmadik fordulóban. A vk-döntőre július 4-től 6-ig Alexandriában kerül sor, ahol a rá következő héten – öt korosztály számára – váltó-világbajnokságot rendeznek. A felnőtt-vb egyéni és egyben csapatversenyeit augusztus végén a litvániai Druskininkaiban bonyolítják le, az Európa-bajnokságnak pedig Madrid ad otthont július utolsó teljes hetében.