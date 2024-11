Az új vezetőedző szerint a női kardválogatottnak a nemzetközi elitben van a helye

A Gárdos Gábort októberben váltó 32 éves tréner – aki már az előző olimpiai ciklusban is a válogatott mellett tevékenykedett – keretedzésen az M1 aktuális csatornának úgy fogalmazott, hogy a magyar csapat számára hatodik hellyel véget ért párizsi olimpia után ő már előretekint és szerinte „ezzel így vannak a lányok is”.

Másfél hete, az algériai vk-n a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna, Katona Renáta négyes lett első. Közülük Battai – aki egyéniben egy nappal korábban bronzérmet nyert – és Szűcs kétszeres, Katona egyszeres csapatvilágbajnok. Nem volt ott az együttesben az ugyancsak kétszeres vb-győztes Pusztai Liza, aki az egyéni versenyben megsérült. Ravasz Etele vele kapcsolatban azt mondta, kisebb rándulás miatt kényszerült visszalépni, de nem súlyos a lábsérülése, és reméli, hogy a két hét múlva sorra kerülő orléans-i GP-n már ott lehet majd megint a páston.

Ugyancsak hiányzott a csapatból, illetve még nem is jelentkezett a keretnél Márton Anna, a tavaly vb-győztes csapat tagja, akinek a vezetőedző tudomása szerint a térdével van gondja.

„Nem tudom, a gyógyulás útján pontosan mennyit kell még haladnia és járnia, hogy ide visszatérjen. Sajnálom, hogy sérült, de bízom benne, hogy vissza tud térni. A legjobbat kívánom neki, hogy minél hamarabb kapcsolódjon be ő is a versenykeringésbe, aztán produkáljon olyat, amivel a későbbiekben is a csapat tagja lehet” – tette hozzá.

Ravasz Etele (Fotó: Dömötör Csaba)

A vezetőedző beszélt a 19 éves Spiesz Anna remek debütálásáról, beugrásáról.

„Korábban is mondtam, hogy nagyon erős keretünk van. Nagyon örültem annak, hogy Anna így tudott élni a lehetőségével. Remekül megállta a helyét, káprázatos volt, ahogy beugrott. Nemcsak egy-egy asszóban tudott nagyot produkálni, hanem nagyon otthonosan, szinte rutinosan mozgott a csapattal egész nap” – elemezte a látottakat.

„Nagyon nagy dologként éltem meg, hogy bekerülhettem a csapatba. Úgy voltam vele, ez jó lehetőség, hogy megmutassam, mit tudok” – mondta Spiesz.

Battai Sugár többek között arról beszélt, hogy igyekszik a továbbiakban is magabiztosan vívni:

„Nekem az a fő célom az egész ciklusra és erre a szezonra vonatkozóan, hogy a kiegyensúlyozottságot a többi versenyre is tovább tudjam vinni. Elég erősnek érzem most magam mentálisan és fizikálisan is.”

Szűcs Luca kitért rá, nem történt drasztikus váltás azzal, hogy Ravasz Etele került a vezetőedzői pozícióba, mert „már összeszokottak voltak”.

Ravasz Etele szerint eddig is sok mindent jól csináltak a válogatottnál, ezt jelzik az elmúlt évek eredményei, ugyanakkor ő a korábbinál több emberrel tervez számolni, és igyekszik majd új versenyzőket kipróbálni.

„A legfontosabb a közös munka, a jó kommunikáció, mert szükség van egy erős, egységes keretre” – hangsúlyozta.