Döntő tus után Eb-negyedik a magyar női kardcsapat Genovában

A magyar válogatott a németek negyeddöntős legyőzése (45:37) után a lengyelekkel csapott össze a döntőért. Az egyéniben bronzérmes Battai Sugár, illetve Szűcs Luca mellett ezúttal Katona Renáta kapott szerepet, míg Pusztai Liza nem lépett pástra.

Akárcsak a negyeddöntős mérkőzésen, a legjobb négy között rendezett összecsapás során is sokszor fordult a kocka. Battai 7:2-es győzelmét követően például Katona 8:4-es veresége következett, de akadt olyan is, hogy egy asszón belül zárkózott vissza Katona 2:6-os állásról 5:6-ra. A hetedik pár után 35:33 volt az állás, Szűcsöt azonban a következő asszóban meglepte Angelika Wator, aki többször is hosszú lépés-kitöréssel érte el a magyar kardozót. A 7:1-es lengyel részsiker fordulatot eredményezett, Battainak 36:40-ről kellett volna fordítania Zuzanna Cieslarral szemben. Nem volt reménytelen a vállalkozása, jól kezdett, 41:41-nél utolérte ellenfelét, a lengyel vívó azonban összeszedte magát, és a vége neki sikerült jobban. A magyarok 45:42-re kaptak ki, így a franciáktól vereséget szenvedő olaszokkal találkoztak a bronzmeccsen.

Szűcs Luca 5:3-mal nyitott Michela Battiston ellen, majd következett Battai Sugár, aki 5:0-ra múlta felül Mariella Vialét. Chiara Mormile két találattal kezdett, de Pusztai Liza visszavágott, és 15:6-os állásnál jött a csere. Viale határozott vívással több találatot is bevitt Szűcs ellen, és hatra csökkentette a magyar csapat előnyét. Ez a következő asszóra is megmaradt, majd Battai Mormile ellen hétre növelte a magyar előnyt. Pusztai Liza és Viale mérkőzése után hat tus volt a magyarok előnye. A nyolcadik asszóban Mormile vezérletével Olaszország 36:36-nál utolérte a magyar csapatot, majd átvette a vezetést, 39:37-nél azonban Szűcs Luca magára talált, és sorozatban három tussal lezárta az asszót.

Tehát az utolsó csörtére a magyar csapat egy tus előnyről indult, Battiston azonban hamar az olaszok javára fordította a mérkőzést. 44:43-nál Battai egyenlített, a döntő tus viszont videózás után az olaszoké lett, így a mieink a negyedik helyen végeztek.

VÍVÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, GENOVA

NŐI KARDCSAPAT

Döntő

Franciaország–Lengyelország 45:31

Bronzmérkőzés

Olaszország–Magyarország 45:44

Elődöntő

Lengyelország–Magyarország 45:42

Franciaország–Olaszország 45:37

Negyeddöntő

Magyarország–Németország 45:37