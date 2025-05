Vívás: Szűcs Luca harmadik, Battai Sugár hatodik a limai vk-n

Jó hely ez a Lima – női kardozóink biztosan így vélekednek Peru fővárosáról, hiszen az első, tavaly februárban megrendezett világkupaversenyen két magyar is bejutott a legjobb nyolc közé, akkor Battai Sugár Katinka ezüstérmes lett, míg Pusztai Liza nyolcadikként zárt.

Az első fellépést sikeres második követte, s bár a februárból május lett, a magyar idő szerint már vasárnap véget érő egyéni viadalon ismét két magyart köszönthettünk a nyolc között: Battai Sugár újfent a legjobbak közé jutott, ezúttal a negyeddöntőben búcsúzott, míg Szűcs Luca pályafutása első egyéni érmét szerezte a felnőttek között, egy bronzot!

Szűcs már az előző szezont is úgy zárta, hogy a csapatsikerek mellett végre egyéniben is szeretne feljebb lépkedni, s mindez nem pusztába kiáltott szó volt, hiszen már a párizsi olimpián is ott volt a nyolcas táblán, emellett pedig rengeteg dolgozott azért, hogy végre egyéniben is még jobb legyen.

Limában remekül vívott, nem adta fel egyetlen pillanatig sem, még akkor sem, amikor a 16 közé jutásért vívott asszóban ellenfele, az ukrán Julija Bakasztova 14:11-re vezetett…

A limai vk-viadalon sok-sok szoros, kiélezett csatát láttunk a többi ágon is, éppen egy ilyet veszített el egyetlen tussal a negyeddöntőben Battai Sugár – ha nyer, magyar elődöntőt rendeztek volna Peruban.

A Battait búcsúztató spanyol Araceli Navarro Szűcsöt is legyőzte, s bár ennek a BVSC-Zugló 22 éves kardozója nem örült, természetesen boldogan értékelt a hazai szövetség honlapjának: „Örülök az első érmemnek, egy kis hiányérzet maradt bennem az elődöntő okán. De amikor a tizenhat közé jutásért az ukrán ellenfelem vezetett 14:11-re, nagyon kellett a váltás – szerencsére sikerült. Úgy érzem, mentálisan egyre jobban beleérek a világ élmezőnyébe, remélem, haladok tovább ez az úton.”

VILÁGKUPAVERSENY, LIMA

Kard. Nők. Egyéni. A 32 közé jutásért: Szűcs–Passaro (olasz) 15:9, Pusztai–Wator (lengyel) 15:12, Battai–Szeo Dzsi Jeon (dél-koreai) 15:11, Kaneko (japán)–Katona 15:11. A 16 közé jutásért: Szűcs–Bakasztova (ukrán) 15:14, Battai–Fu Jing (kínai) 15:14, Pan Csi-miao (kínai)–Pusztai 15:12. Nyolcaddöntő: Szűcs– Pan Csi-miao 15:13, Battai–Clapier (francia) 15:6. Negyeddöntő: Szűcs–Tranquille (francia) 15:11, Navarro (spanyol)–Battai 15:14. Elődöntő: Navarro–Szűcs 15:10. Végeredmény: 1. Emura Miszaki (japán), 2. Navarro, 3. Szűcs Luca és Erbil (török), …6. Battai Sugár Katinka, …17. Pusztai Liza, …42. Katona Renáta